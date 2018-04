Rodríguez Zapatero denuncia el doble rasero con Venezuela y resalta el diálogo ante la crisis

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero volvió a denunciar hoy el doble rasero que se aplica a la crisis de Venezuela y defendió la solución pacífica porque no cree más que en "el diálogo".

"Tengo una concepción de las relaciones internacionales y de la resolución de conflictos que solo pasa por la vía pacifica, la vía del diálogo", dijo Zapatero en una rueda de prensa en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, donde hoy participó en la III Cumbre del Hambre Cero.

Zapatero, que fue preguntado insistentemente sobre la cuestión venezolana, dijo que ha estado en ese país treinta veces y otras diez en la República Dominicana dentro de los esfuerzos para resolver la crisis por la vía pacífica y que le "sorprende el doble rasero que existe".

"Todos celebramos el diálogo, pero no con el presidente (Nicolás) Maduro que fue elegido democráticamente", dijo.

Y reconoció que es "el primero que tiene muchas críticas que hacer" pero que es un hecho que "su presidente fue elegido democráticamente".

"En las relaciones internacionales y la resolución de conflictos yo solo planteo un camino que es la vía pacífica y del diálogo... sentarse una y otra vez, las que hagan falta, porque la alternativa solo puede ser el desastre, un conflicto civil", aseguró.

Explicó que el de Venezuela es un conflicto "con dos lecturas, con dos concepciones ideológicas que necesitan antes o después entenderse, en un acuerdo de convivencia que hay que refundar".

"Estamos en una solución prepolítica, y de ahí solo se puede volver a la política o ir a un conflicto", sentenció.

Como principio de solución pidió una participación cuanto más alta en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, porque "no hay otra salida para Venezuela que diálogo y consenso".

Estos comicios se realizarán sin la participación del grueso de la oposición venezolana, que se niega a asistir a unas votaciones que considera que se realizarán de forma fraudulenta.

"No estoy de acuerdo con la política que el presidente (de EE.UU. Donald) Trump ha marcado para Venezuela. Con Trump cambiaron muchas cosas, pero yo no, no estoy de acuerdo", concluyó.