Roldán (Cs): "Los radicales separatistas han convertido Cataluña en territorio comanche"

La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha asegurado este sábado que "los radicales separatistas han convertido Cataluña en territorio comanche", tras cinco días de protestas que han provocado barricadas de fuego y enfrentamientos entre manifestantes independentistas y la policía.

En declaraciones a los medios tras visitar las zonas afectadas por los incendios en el centro de Barcelona, Roldán ha declarado que los altercados han sembrado el caos y han causado una "batalla campal" en varios puntos de Cataluña.

Según ella, el responsable del conflicto es el presidente catalán, Quim Torra, y ha pedido al Gobierno central que actúe, y al presidente Pedro Sánchez, que cese al líder del Govern: "Es un peligro público y no puede seguir".

"No es normal tener a un presidente de la Generalitat que se dedica a defender sospechosos de terrorismo, que defiende y da las gracias a los radicales que están quemando nuestras calles, que amenaza con dar un nuevo golpe", y ha criticado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por, según Roldán, defender a los que define como golpistas.

Ha manifestado su apoyo a los catalanes que hayan pasado miedo, y ha asegurado que su partido los seguirá defendiendo: "Desde Cs vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos no tengamos que vivir asustados en nuestra ciudad".

Roldán ha agradecido el esfuerzo de las fuerzas de seguridad que están actuando en Cataluña y el trabajo de los servicios de limpieza, que permiten "recuperar la dignidad en las calles y que los catalanes puedan salir de sus casas con normalidad".

ARRIMADAS: "LO PEOR ES LO QUE NO SE VE"

La diputada de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado que lo peor es lo que no se ve: "Lo más grave son las familias muertas de miedo en su casa, que no se han ido a trabajar y que no se atreven a llevar los niños al colegio".

Ha culpado al movimiento independentista del conflicto actual por haber alentado a los manifestantes y haber pedido salir a la calle, según ella: "Esto es el fruto de años de llamar a la violencia por parte del separatismo".

También ha exigido a Sánchez que deje de pensar en las elecciones y se ponga a pensar en los catalanes, ya que "el presidente tiene miedo a actuar, pero hay millones que tienen miedo de salir de casa", y ha declarado que no puede pensar que la situación va a pasarse sola.