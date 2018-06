El líder del SAT se declara inocente y califica la detención de "coacción"

El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Oscar Reina, detenido por un presunto delito de odio y de injurias a la Corona, ha declarado su inocencia y ha calificado la detención de "coacción e intimidación", que ha vinculado a la ley Mordaza.

Reina fue detenido a mediodía de ayer en la localidad de Gilena (Sevilla) por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, por un presunto delito de odio y de injurias a la Corona por los comentarios y publicaciones realizadas a través de las redes sociales desde diciembre de 2016.

La detención se produjo cuando el sindicalista paró su coche en un contenedor de reciclaje, momento en el que -según él- varios agentes de paisano detuvieron su vehículo para comunicarle el arresto y trasladarlo a la Comandancia de la localidad de Osuna.

"La detención constituye una intimidación y coacción por la vulneración de derechos fundamentales que el SAT está denunciando en la provincia de Huelva", ha sostenido Reina en rueda de prensa.

"Lo que me paso ayer no es un hecho aislado, me tocó a mi como activista, pero es un hecho que se viene sucediendo en los últimos tiempos", ha criticado, a la vez que ha exigido la derogación inmediata de la denominada ley Mordaza y de los artículos que conciernen a la libertad sindical y de expresión.

Además, ha tildado de "sospechoso" que la Guardia Civil y la Fiscalía argumenten para la detención un tuit en su cuenta personal de diciembre de 2016 "justo ahora", un mensaje que ha ratificado: "Hay que tener poca vergüenza, Felipe de Borbón es usted un miserable. Su puesto que nadie ha votado viene heredado de una institución que se mantuvo a raíz de un golpe de estado franquista y terrorista. Yo le daría el premio a la indecencia y la hipocresía con una viaje al exilio", ha reproducido ante los periodistas.

Preguntado por las informaciones que apuntan a que habría realizado más comentarios en otras redes sociales en los que aparecería rompiendo y quemando fotografías de mandatorios y denunciado la actuación policial en el referéndum de Cataluña, Reina ha respondido que "tendrán que probarlo".

En este sentido, ha exigido la "libertad para los presos políticos de Cataluña, libertad presos loa tuiteros y raperos, así como del dirigente del SAT Francisco Molero, que lleva dos semanas preso".

Reina ha considerado también "sospechosa" su detención cuando en la actualidad el SAT está denunciando la "explotación laboral y sexual" en los campos de fresas de la provincia de Huelva desde lo que ha supuesto -ha precisado- que ahora algunas una decena de temporeras hayan denunciado por una "vulneración flagrante" de los derechos humanos y del derecho al trabajo.

El detenido fue puesto en libertad unas tres horas más tarde y las actuaciones practicadas ha sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sevilla.