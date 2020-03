Sánchez se somete al primer examen político sobre el coronavirus en un Pleno del Congreso inédito sin casi diputados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá este miércoles al resto de fuerzas políticas las primeras explicaciones en sede parlamentaria acerca de la crisis del coronavirus COVID-19. Lo hará en un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados que será inédito por celebrarse en pleno periodo de confinamiento decretado por el Ejecutivo tras la declaración del estado de alarma del pasado sábado y que, además, tendrá lugar con la mayoría de los parlamentarios siguiendo la sesión desde sus casas.

Sánchez explicará las drásticas medidas anunciadas este martes tras el Consejo de Ministros, que contemplan la movilización de 200.000 millones de euros, ante una oposición dividida entre los ataques constantes de la dirección del PP y de Vox contra el Gobierno, al que acusan de abordar tarde la crisis del coronavirus; la "lealtad" prometida por Ciudadanos y el malestar de las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, que consideran que el estado de alerta invade sus respectivas competencias autonómicas. "Como no existen certezas absolutas, como no hay un manual infalible, caben errores. Todos los países los han cometido y al concluir esta batalla los examinaremos y aprenderemos de ellos", expresó Sánchez en la rueda de prensa este martes en la que aprovechó para alabar a las consejerías de Sanidad de las autonomías, pero defender el mando único como fórmula para "atajar" la crisis.

Para cumplir con la orden de quedarse en casa realizada desde el Ejecutivo, y después de que más de una decena de diputados haya dado positivo por coronavirus –entre ellos las ministras de Igualdad y Administraciones Territoriales, Irene Montero y Carolina Darias, respectivamente; la expresidenta del Congreso Ana Pastor; los dirigentes de Vox Javier Ortega Smith o Santiago Abascal–, la presidencia del Congreso aconsejó a los distintos grupos parlamentarios que tan solo acudieran presencialmente este miércoles al Pleno de la Cámara Baja cerca del 5% de sus representantes.

El reglamento del Congreso obliga a que la participación en los debates sea presencial por lo que Meritxell Batet no ha podido permitir las intervenciones telemáticas, como le han solicitado algunos grupos. "Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz", reza el artículo 69 de ese texto. En la presidencia del Congreso entienden que no se puede autorizar otra fórmula.

Por eso los que asistirán al Pleno serán los portavoces que tengan que defender las posiciones de sus respectivos grupos. En total, fuentes parlamentarias calculan que los diputados que se presentarán serán una veintena de los 350 que componen el hemiciclo. El resto seguirá la sesión de forma telemática, una vía por la que también será posible votar en el caso de que Sánchez plantee la prórroga del estado de alarma más allá de los 15 días aprobados. No obstante, fuentes de la presidencia del Congreso aseguran que en esta ocasión no habrá votación. La Constitución establece la obligatoriedad de que la Cámara Baja apruebe la prolongación de ese periodo, en caso de que sea necesario.

Sánchez, sin límite de tiempo

El Pleno en el que Sánchez dará explicaciones sustituye a la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevista para el jueves pasado y que finalmente fue cancelada por la suspensión de la actividad parlamentaria. La sesión se celebra de acuerdo con el artículo 165 del Reglamento por el que en el supuesto constitucional de declaración del estado de alarma el asunto debe ser sometido inmediatamente al Pleno del Congreso.

El presidente del Gobierno intervendrá sin límite de tiempo y los representantes de los grupos parlamentarios, –de mayor a menor salvo el Grupo Socialista, que hablará en último lugar–, dispondrán de 15 minutos para fijar posición. Tras la contestación del jefe del Ejecutivo habrá réplicas, en su caso, de cinco minutos por grupo.

Sánchez, que previsiblemente profundizará la explicación del real-decreto ley aprobado este martes y del que ya dio cuenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se enfrentará a las preguntas de los distintos grupos en plena crisis sanitaria.

El PP, principal fuerza de la oposición, respaldará en principio todas las iniciativas planteadas por el Gobierno, aunque mantendrá la estrategia de su líder, Pablo Casado, que en los últimos días ha cuestionado permanentemente la acción del Ejecutivo. Se trata de una línea de actuación que no ha sido en cambio apoyada por los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por los populares, que en todo momento han manifestado su apoyo cerrado a la gestión de Moncloa.

Este martes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ya aventuró cuál será la actitud de su partido en el debate parlamentario. Para los populares "ha habido cosas que no se han hecho bien" por parte del Ejecutivo, como la llamada a participar en las marchas del 8M, que "no se tenían que haber celebrado".

Los diputados "prudentes" de Vox

Es previsible, por tanto, que Casado exija a Sánchez que "asuma las responsabilidades políticas que sean necesarias", aunque pedirá que esas decisiones se adopten una vez concluya la crisis. En los últimos días, el líder del PP ha llegado a hablar de "negligencias graves" por parte del presidente del Gobierno, por lo que en la cúpula popular no se descarta que una vez superada la epidemia se exija incluso la dimisión del presidente socialista.

Además de Casado, al Pleno acudirán presencialmente el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el jefe de Gabinete de Casado, Pablo Hispán, el diputado Guillermo Mariscal y Adolfo Suárez Illana, como miembro de la Mesa del Congreso.

Por parte de Vox, que también mantiene una dura línea en contra de la acción del Ejecutivo, asistirá su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, que este martes aseguraba que además de él serán "algunos diputados" de los que han dado negativo en coronavirus y que "han sido prudentes" los que acudan este miércoles al hemiciclo. No irán, por tanto, ni Abascal ni Ortega Smith, que resultaron contagiados por el COVID-19 y que se permanecen confinados en sus domicilios.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunciaba por su parte que ni ella ni otros diputados de su grupo asistirán presencialmente al Pleno para evitar más contagios por coronavirus, por lo que no podrán intervenir en el mismo. Frente a la estrategia de PP y Vox, el partido que se dice "liberal" se ha desmarcado de la línea dura y ha ofrecido en todo momento su lealtad al jefe del Ejecutivo.

La ausencia de JxCat y EH Bildu

Otros grupos optarán por que solo participen sus portavoces, como el caso del PNV, que únicamente tendrá en el Hemiciclo a Aitor Esteban, o ERC con la presencia de Gabriel Rufián, según informaron el lunes los republicanos en un comunicado tras la conversación de Rufián con el presidente. Los diputados de JxCat, EH Bildu y otros partidos más pequeños, en cambio, no acudirán al debate al entender que es "lo lógico, sensato y políticamente responsable" por considerar que "no se dan las condiciones para ello y para evitar exponer a riesgos innecesarios" a sus representantes.

La sesión se iniciará a las 9.00 horas de este miércoles y podrá seguirse completa y en directo en eldiario.es.