Sánchez defiende su gestión frente al coronavirus: "No ha habido ni una hora en la que este Gobierno haya dejado de actuar"

Pedro Sánchez ha defendido su gestión de la pandemia del coronavirus aprovechando su intervención en el Congreso, que le otorgará la autorización para prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 11 de abril: "No ha habido ni un solo día, ni una sola hora, en la que este Gobierno y las administraciones públicas hayan dejado de actuar". El presidente se ha defendido así de las críticas de quienes consideran que se actuó tarde en mitigación de la propagación del Covid-19. "Ahuyentemos cualquier pensamiento mezquino -ha dicho al finalizar su discurso inicial-. Ningún responsable político está dotado de poderes sobrehumanos".

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que "no es fácil prolongar el estado de alarma" que supone el confinamiento de los ciudadanos y ha asegurado que reconoce que tampoco es "fácil" para los diputados autorizarlo, pero ha defendido que es la única forma para acabar con la extensión del virus. No obstante, también ha respondido a quienes consideran que se debe paralizar la actividad económica no esencial, entre ellos varios presidentes autonómicos y grupos políticos, como ERC, Bildu o JxCat.

"Todos somos conscientes de que esa regla [el aislamiento social] tiene que tener algunas excepciones. Necesitamos poder hacer la compra o comprar medicinas", ha dicho Sánchez, que ha recordado que para que los "supermercados tengan víveres" o las farmacias medicamentos "son necesarias algunas otras actividades económicas".

Sánchez reclama "lealtad y unidad"

El Gobierno ha propuesto ampliar el estado de alarma en los mismos términos en los que lo decretó el Consejo de Ministros con los cambios y órdenes que se fueron aprobando posteriormente. La intervención de Sánchez ha comenzado haciendo un resumen de todas las decisiones que se han ido tomando desde la declaración del estado de alarma, entre ellas las once órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad, como el cierre de hoteles o alejamientos turísticos o la regulación de los centros de personas mayores para reducir el riesgo de contagio, entre otras. También se ha referido a las medidas extraordinarias adoptadas por el Ministerio de Transportes, del Interior y de Defensa, a los que ha reconocido especialmente el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Ante la petición que han hecho algunos grupos, como el PP, de una comisión de seguimiento de la pandemia, Sánchez ha propuesto que sea la Comisión de Sanidad del Congreso la que reciba toda la información del centro de emergencias así como del comité de gestión de la crisis y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparezca semanalmente hasta que termine la emergencia.

El presidente ha reclamado al resto de formaciones políticas "lealtad y unidad" ante la "situación de emergencia nacional" que atraviesa España. "Sigamos trabajando con la máxima lealtad institucional. Perseveremos en esa lealtad como respuesta a la valentía de quienes salen de sus casas para combatir al virus", ha pedido a la oposición justo antes de que comenzara el turno de Pablo Casado.

Casado: "El Gobierno no está respondiendo a la altura"

A pesar de que el líder del PP ha comenzado prometiendo "lealtad" al Gobierno frente a la pandemia, ha hecho un duro discurso contra la gestión de Sánchez: "Nuestro país no está para más mítines ni para manuales de resistencia". Casado ha criticado así las últimas comparecencias de Sánchez, a quien ha reprochado que "el Gobierno no esté respondiendo a la altura de los esfuerzos" de los españoles.

"España está de luto", ha proseguido Casado, que ha propuesto que "las banderas ondeen a media asta" y que cuando acabe la crisis se celebre un "funeral de Estado" para las víctimas del coronavirus. El presidente del PP ha terminado al igual que ha empezado, prometiendo "lealtad" pese al listado de críticas y reproches que ha enunciado. "Estoy siendo el jefe de la oposición que usted no fue", ha asegurado antes de acusar a los socialistas de "organizar 25 manifestaciones por sacrificar al perro" de la enfermera que se contagió del ébola en Madrid en 2014 y Sánchez de cargar entonces contra Mariano Rajoy.

👉 @pablocasado_: "Es inadmisible que miembros de su Gobierno promuevan caceroladas contra el Jefe del Estado y lo hagan desde la sala de prensa de la Moncloa. Le pido que en la réplica les desautorice y defienda al Rey de España". pic.twitter.com/SsBtfniJbO — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) March 25, 2020

Abascal: "Sufrimos su sectarismo y su falta de precisión"

Al igual que ha hecho Casado, Santiago Abascal ha aprovechado su intervención para atacar a Pablo Iglesias: "Tiene a un totalitario peligroso sentado a su lado en el Gobierno". El presidente de Vox, que ha superado el coronavirus, ha acusado al vicepresidente segundo de "saltarse la cuarentena" y de aprovechar esta crisis para sacar "provecho político" de la situación en referencia a la modificación de la ley que regula el CNI para permitir que Iglesias e Iván Redondo puedan formar parte de la comisión que lo controla a través del decreto del estado de alarma. "Ha roto la unidad de los balcones", ha dicho el líder de la extrema derecha en referencia a la defensa que hizo Iglesias de la cacerolada contra Felipe VI.

Abascal también ha aprovechado su intervención para exigir a Sánchez que aplique el 155 para destituir a Quim Torra. Respecto a la gestión del coronavirus, el portavoz de Vox ha asegurado que apoyará dar a Sánchez el "poder excepcional" pese a que le ha acusado de hacerlo "han hecho todo tarde y que lo han hecho todo mal". "Sufrimos su sectarismo y su falta de precisión", ha afirmado Abascal, que ha acusado al Gobierno de haber "ocultado información a los españoles".

Previamente se ha celebrado el debate de los decretos ley sobre las medidas económicas aprobadas para hacer frente a la crisis que se derive de los efectos de la pandemia. El Congreso ha dado luz verde a todas las propuestas del Ejecutivo, aunque se han producido críticas de los grupos, que reclaman mayor ambición a Sánchez. También a esas iniciativas se ha referido Sánchez en el arranque de su discurso en el que ha asegurado que la emergencia del coronavirus tiene una "triple dimensión (sanitaria, económica y social)" que obligan "primero a reforzar el sistema sanitario" y a "mitigar las consecuencias económicas y a recuperarnos para reconstruir el país en el menor tiempo posible".

El Parlamento también ha aprobado este miércoles los decretos ley que impulsó el Gobierno antes del estallido de la crisis sanitaria relativos a la derogación del despido objetivo por bajas médicas así como el plan de Luis Planas para paliar el conflicto agrario. En el primer caso, solo Vox lo rechaza y, en el segundo, saldrá adelante sin votos en contra. Ambos se tramitarán como proyectos de ley.