El Senado no prevé cambios en sesión de control por el Consejo de Ministros

La decisión del Gobierno de celebrar el Consejo de Ministros el martes en lugar del viernes no parece que vayan a suponer cambios en la sesión de control al Ejecutivo del Senado, los martes por la tarde, ya que el PSOE considera que "no supone ningún problema" pese a las críticas de PP y Cs.

El propio portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha reconocido en rueda de prensa que, aunque desde su partido abogan por cambios, no cree que sea posible un acuerdo con los otras formaciones con representación en la Mesa de la Cámara Alta, PSOE y PNV, para que el horario de los plenos vaya a cambiar.

De hecho, se ha atrevido a apostar a que hay "un 99,9 por ciento de posibilidades" de que los plenos queden como están, ya que no ve voluntad de cambiarlo por parte del PSOE, ni del PNV, que es quien "corta el bacalao", según Maroto, con su diputado en la Mesa del Senado, donde PP y PSOE están empatados con tres.

Maroto ha criticado que es "materialmente imposible" controlar la acción del Gobierno en la Cámara Alta a las 16 horas del martes, cuando el Consejo de Ministros acaba a las 13 horas. "Esto no es una guardería, es el Senado, y no podemos ejercer una oposición con tres horas de margen", ha reprochado.

En todo caso, la presidenta del Senado, Pilar Lloch, ha abierto un plazo para que los grupos presenten propuestas en este sentido, "si lo consideran conveniente", según ha explicado la vicepresidenta primera Cristina Narbona, que ha constatado que existe "una división de opiniones" a este respecto.

El portavoz socialista, Ander Gil, ha dicho que si Maroto tiene claro que no va a conseguir convencer al resto de partidos para cambiar el día de la sesión de control "no es falta de fe, sino que no hay razón objetiva que justifique esa propuesta".

A su juicio, "no es una sospecha" por parte del Maroto, sino "el convencimiento de que se está haciendo 'casus belli' de algo en lo que no hay ningún problema" y el propio PP "lo sabe".

Además, ha apuntado que el cambio del Consejo de Ministros al mismo día de la sesión de control "garantiza" una mayor presencia de ministros en Madrid y también una "mayor asistencia" de los mismos a los plenos del Senado.

También el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha dicho que no cree que "la mayor preocupación" del Senado sea cuándo se celebra el Consejo de Ministros, sino si el Gobierno tiene una "actitud proactiva" para someterse al control.

Para Bildarratz, ahí es donde hay que presionar el Ejecutivo, mientras que el cambio del Consejo de Ministros "no genera mayor problema".

Además, tanto Bildarratz como Gil han destacado que pese a haber un plazo hasta el lunes para modificar las preguntas presentadas el jueves por decisiones del Consejo de Ministros, en los últimos doce años solo se han cambiado cinco veces, en el caso del Congreso, y ninguna en el Senado.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha manifestado que a su partido le genera "bastantes dudas" el cambio del Consejo de Ministros y su postura es que haya modificaciones también en la sesión de control.

Así, han pedido que la Presidencia del Senado "proponga una solución" para que los grupos puedan "impedir abusos y desmanes" del Gobierno.

Para el portavoz del Grupo izquierda Confederal, el diputado de Geroa Bai Koldo Martínez, hay un "consenso bastante mayoritario" de que la nueva fecha del Consejo de Ministros no va a influir en los tiempos del Senado, aunque por su parte, analizarán las propuestas que se puedan presentar para cambiar la sesión de control.