El Senado se prepara para su pleno más insólito

Salvo sorpresa de última hora, el Senado celebrará mañana jueves a partir de las cuatro de la tarde su pleno más insólito, una sesión convocada para que comparezca el jefe del Gobierno en la que no estará Pedro Sánchez, por lo que derivará en un atípico debate entre portavoces "in absentia" del presidente.

Una suerte de "choque de trenes" institucional nunca antes visto en democracia y de cuyo alcance ya alertó el viernes el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, al recordar que Sánchez debe comparecer, aunque al Gobierno le resulte "incómodo" un Senado dominado por la mayoría absoluta del PP.

El caso es que, a menos de 24 horas de la celebración del pleno, todas las partes están enrocadas y nadie mueve ficha.

Mañana Pedro Sánchez estará en la cumbre de Davos (Suiza), mientras el Senado abrirá de forma extraordinaria su hemiciclo para recibirle y escuchar sus explicaciones.

Unas explicaciones que el PP ha reclamado, con la fuerza de su mayoría absoluta, sobre la cumbre bilateral que Sánchez mantuvo en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en diciembre, de manera que pueda aclarar las "concesiones" que hizo y el documento con 21 exigencias que le entregó el presidente catalán.

En un período inhábil como enero, el grupo popular del Senado recurrió a un artículo muy poco usado del Reglamento para forzar la comparecencia de Sánchez sin pasar por la Diputación Permanente.

Al solicitarlo 142 senadores del PP, esto es, más de la mayoría absoluta exigida por el artículo 70.1 del Reglamento, el presidente de la institución está obligado a convocar la sesión en los diez días siguientes, plazo que en este caso vence el viernes 25.

Y aunque la ministra portavoz, Isabel Celáa, anunció el viernes que el presidente no asistiría al pleno porque estará en Davos y porque además entendía que no podía informar del documento de Torra, al Senado no ha llegado comunicación oficial alguna sobre su ausencia.

Así las cosas, mañana jueves se celebrará a mediodía una reunión de la Junta de Portavoces a la que asistirá el representante del Gobierno, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, del que el PP espera una aclaración.

Sólo si Montilla propone una fecha alternativa para la comparecencia podría suspenderse el pleno, por acuerdo de la Junta, aunque el desembolso económico que supondrá para la Cámara ya será inevitable, puesto que la mayoría de los 265 senadores proceden de fuera de Madrid y tendrían que estar en la capital por la mañana.

Con este panorama, fuentes próximas al presidente del Senado, Pío García-Escudero, defienden que no le quedó más remedio que convocar el pleno dentro del plazo porque en caso contrario habría cometido una "ilegalidad" al vulnerar la Constitución y el Reglamento.

Por el contrario, desde el grupo socialista se denuncia el "chantaje" al Gobierno que comporta la posición del PP y se recuerda que, sin regulación específica en el Reglamento sobre las comparecencias del presidente, este partido ha llevado el caso a una situación "imposible", entre otras razones porque Sánchez está en Davos.

"Parece que nadie se baja del carro", añaden gráficamente fuentes del grupo socialista.

Para añadir más leña al fuego, el grupo popular ya ha sugerido que si Sánchez no acude mañana y el Gobierno no ofrece alternativa, se plantea presentar reprobar al presidente, otra medida sin precedentes en el Parlamento que se sumará a una inusitada imagen parlamentaria.

Porque mañana, salvo un arreglo en el último minuto, se verá un hemiciclo lleno para escuchar al presidente, cuyo escaño en el banco azul estará vacío, así que García-Escudero abrirá un inaudito turno de portavoces para que puedan contestar a quien no habrá hablado ante ellos.