Tardà se teme "todo" de la citación del juez Llarena, pero insiste en que habrá un Govern encabezado por JxCat

El magistrado ha convocado este viernes en el Tribunal Supremo a todos los investigados en la causa, incluido el exconseller Jordi Turull, cuyo nombre se maneja como posible candidato a la investidura. La idea es comunicarles el auto de procesamiento, que puede conllevar medidas como la inhabilitación o incluso el ingreso en prisión.

Preguntado en el Congreso por la posibilidad de que Turull, ahora en libertad bajo fianza, vuelva a la cárcel y se frustre su investidura, Tardà ha admitido que se puede "temer todo" de la cita del viernes, ya que sostiene que la situación catalana sigue inmersa en una "anomalía" porque, a su juicio, el Estado está actuando "bajo la bandera de la crueldad", en vez de la justicia.

Ahora bien, con independencia de lo que ocurra el viernes, Tardà ha insistido en que los independentistas no se van a "apartar ni un centímetro" de sus planes y que acabarán conformando un Gobierno cumpliendo la "voluntad popular" de la mayoría del electorado catalán. "Y todo lo que sea intentar que esto no ocurra es actuar de forma torticera y no democrática", ha añadido.

El diputado de ERC ha insistido en que esa victoria independentista del 21 de diciembre es "el bien a preservar" y no ha querido comentar si al final será Turull el candidato u otra persona. Eso sí, ha reconocido que esa decisión corresponde a Junts per Catalunya, ya que la lista que encabezó Carles Puigdemont logró más votos que ERC.