El alcalde de Villaquilambre (León) arremete contra la oposición y los medios por publicar sus conversaciones en la trama 'Enredadera'

El alcalde de Villaquilambre, Manuel García (PP), utilizó el Pleno extraordinario para dar explicaciones sobre sus conversaciones en la trama 'Enredadera' para arremeter contra la oposición y contra los medios de comunicación. García, o 'Manolín' como le llaman los cabecillas de 'Enredadera', anunció que no contestaría a las preguntas de los otros grupos.

En el Pleno, que arrancó a una hora inhabitual, las 8.15, y estuvo a punto de suspenderse varias veces por las voces, García insistió en su buena gestión. "No soy un conseguidor solo trabajo como procurador -en las Cortes de Castilla y León- y para Villaquilambre", declaró además de matizar que gana "10.000 euros menos de lo que podría". Además dio un aviso a los medios, para que fuesen "responsables con lo que escriben" y advirtiendo que tomaba nota de todo lo que se publica porque tiene que defenderse y tomará medidas legales. Para él, las conversaciones publicadas, en las que es aludido, son "chascarrillos".

También la oposición recibió su dosis de reproche: "A usted lo que le preocupan es que los fascistas abandonen las instituciones para que entren los rojos", dijo tras la referencia de una edil de IU a los "fascistas". Así, intentó virar el objeto del Pleno, la Operación Enredadera, en cuyo sumario aparece citado, para preguntar si era "ético y moral todo lo que hace Pedro Sánchez o Podemos".

La detención de García, el pasado 3 de julio, no estuvo exenta de polémica. En un comunicado enviado al día siguiente, el Ayuntamiento de Villaquilambre precisaba: "Se da la circunstancia, y es un hecho conocido, que el alcalde de Villaquilambre es además procurador en las Cortes de Castilla y León y por tanto tiene la condición de aforado, por lo que la detención practicada podría constituir, un delito de detención ilegal».

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, sin entrar en los motivos concretos de su detención, apuntaron a eldiario.es que las detenciones no ordenadas por el juzgado durante un registro, es decir, las policiales, suelen producirse cuando la persona que tiene que estar presente en el registro no facilita el trabajo a la Policía.

Lo único que ha explicado García al respecto es que "se solicitó registro por la UDEF. Hicieron una intervención por un contrato de 12.000 euros más IVA. Un software de ese conglomerado de empresas". "Se toma la decisión porque es difícil cruzar la carretera a Santander y la León-Collanzo. Y teníamos la idea de reinvertir ese dinero en seguridad vial, nadie tiene que ponerlo en duda. Los pliegos son borradores", dijo.

Cuando la oposición le cuestionó por las conversaciones - en las que se le cita como mediador para introducir a las empresas de la trama en el Ayuntamiento burgalés de Aranda de Duero, o en las que su concejala maneja con los empresarios un excel con la propuesta de Gespol para un concurso, aparentemente a medida- y se refirió a cuestiones éticas o morales, García dijo que "algunos concejales también tendrían que dimitir por no pagar la comunidad del piso, por ejemplo, o los que están trabajando en el sistema público sin pasar ningún proceso selectivo". "Ya habéis tenido vuestro minuto de gloria. Cuando esto quede en agua de borrajas, alguno tendrá que dar explicaciones por las barbaridades que ha dicho, podéis veros en la misma situación pero yo no me comportaré como vosotros", finalizó.

En el aire queda si tras un Pleno con pocas explicaciones y muchos reproches, y una comisión de investigación en marcha, queda algo más por hacer además de pedir la dimisión del alcalde. Aunque la oposición no descarta una moción de censura, no hay decisión al respecto.