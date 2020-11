Arrimadas anuncia el 'no' de Ciudadanos a los Presupuestos: "Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y Junqueras"

La dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha adelantado este jueves el 'no' de su partido a los Presupuestos Generales del Estado tras ver rechazadas el grueso de las enmiendas de su grupo en la Comisión del Congreso: "Votaremos que no a los PGE porque no cumplen con los requisitos que exigimos: ser unos presupuestos moderados, liberales y centrados y, por lo tanto, no los podemos apoyar", ha dicho en rueda de prensa. "No se cumplen las líneas naranjas, Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y Junqueras", ha zanjado.

Previamente su grupo había votado en contra del informe de la ponencia, es decir, el texto presupuestario ya modificado con las enmiendas que se han introducido durante tres días en la Comisión de Presupuestos, dictamen que ha salido adelante con los votos del PSOE, Unidas Podemos y los socios de la investidura ."Lo que nos ha empujado a este rechazo es la votación en comisión, que es un reflejo de lo que pasará en el pleno la próxima semana", ha desvelado.

"Las contrapartidas al nacionalismo son intolerables", ha lamentado Arrimadas, que ha señalado que "Sánchez nunca más podrá decir que no tenía otra opción porque Ciudadanos ha estado ofreciendo sus votos moderados. A muchos españoles, que se sienten hoy huérfanos, se les van a abrir ahora los ojos gracias al trabajo de Ciudadanos", ha añadido. En otro momento ha opinado que los votos de ERC y EH Bildu "aritmeticamente eran innecesarios", si el presidente del Gobierno se hubiera inclinado por pactar las cuentas con Ciudadanos, que era "la otra alternativa".

Los motivos que han llevado a su grupo a rechazar los PGE, según ha dicho, son tres muy claros: "El primero, que no cumplen con las exigencias de Europa; tampoco van a compañados de reformas y no contienen las medidas suficientes para Pymes y autónomos para que aguanten la crisis económica", como había exigido su grupo.

A pesar de este primer rechazo Arrimadas ha adelantado que muchas de sus enmiendas "siguen vivas", "no las retiramos, las vamos a mantener hasta el Pleno de la semana que viene. Pero lo que es evidente es que estos Presupuestos no cumplen nuestras líneas naranjas".

Arrimadas, no obstante, se ha felicitado porque su grupo ha logrado apuntarse algunas bazas como la tarjeta única sanitaria, una enmienda que ha negociado con el PSOE. "Es una victoria pero no es suficiente porque no se cumple el resto de líneas naranjas", ha insistido la líder de Ciudadanos visiblemente decepcionada.