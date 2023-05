Ayuso acusa a Pedro Sánchez de intentar un “pucherazo” ante el aplauso de Feijóo “como un afiliado más”

Dj Pulpo animaba la fiesta que decenas de jóvenes (y no tan jóvenes) militantes del PP de Madrid han celebrado este viernes por la tarde en el 'hall' del Palacio Municipal de Congresos de la capital. Cervezas a 3,95, música a decibelios de discoteca, insultos a los oponentes en las elecciones del domingo y una alegría desbordada para el posterior cierre de la campaña de Isabel Díaz Ayuso. También lo era para el candidato del partido a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida, y el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien ha acudido acompañado de su mujer. El gallego ha reclamado el voto para el PP, y especialmente para Ayuso, como fórmula para impulsar su propio asalto a la Moncloa el próximo mes de diciembre.

Los dos candidatos han saludado durante muchos minutos a los asistentes al acto. Algo menos de 2.000 personas han llenado el auditorio del recinto municipal, en cuyos alrededores la fiesta había comenzado varias horas antes. En el PP nadie duda no solo de la victoria de Ayuso, sino también de sus opciones de recuperar la mayoría absoluta. La última vez lo logró en la región, el partido estaba presidido por Esperanza Aguirre. Corría 2011, la acampada del 15M cumplía su segunda semana en la Puerta del Sol y el PP arrasó en toda España como anticipo del arrollador triunfo de Mariano Rajoy en las generales de finales de ese año.

La historia, cíclica, se repite este 2023. Al menos sobre el papel. Pero las elecciones de este domingo están lejos de deparar un resultado tan claro como el de hace 12 años. Salvo en algunas plazas. Y la Comunidad de Madrid es una de ellas. Tanto, que hasta el diario británico conservador 'The Times' la ha colocado primera en la fila para relevar a Feijóo si las cosas no van bien en diciembre.

Pero, de momento, es Feijóo el candidato. Aunque el discurso estatal de la noche lo ha dado Ayuso, quien ha acusado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer robar las elecciones. Ante ella, toda la plana mayor del PP: desde Feijóo a Elías Bendodo pasando por Borja Sémper, Miguel Tellado, Carmen Fúnez y Pedro Rollán.

Ante todos ellos y sus aplausos, Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de querer robar las elecciones. “Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, ha dicho en referencia a las denuncias de compra de votos de los últimos días. “Pero no lo va conseguir”, ha añadido. La acusación directa al presidente del Gobierno ha llegado después de una larga sesión de saludos y agradecimientos en el que ha citado tanto a los dirigentes nacionales en el auditorio, como a los autonómicos y locales. Además, ha citado a José María Aznar, a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre, que se ha llevado la ovación del público.

Pese a presentarse a la Comunidad de Madrid, Ayuso ha empezado con un ataque directo al Gobierno y a su presidente. En 2021, la 'lideresa' utilizó como palanca la pandemia y el enfado social contra las restrictivas medidas del Ejecutivo. Dos años después, ante el reto de repetir un resultado muy complicado, ha intentado recuperar esta baza: “No nos van a volver a encerrar ni a apagar ni a controlar”, ha dicho. “Y jamás esto volverá a salir gratis, ni de forma ilegal ni con una excusa como la pandemia”, ha añadido.

Ayuso incluso ha acusado al PSOE de “cambiar papeletas por papelinas”, en referencia a las sospechas por la compra de votos en Albudeite, una pequeña localidad de Murcia. De Melilla no ha dicho nada.

La candidata ha intentado un discurso de agregación: “No nos van a enfrentar con nuestro supermercado de confianza. No van a usar su falso feminismo. No van a intentar, porque no van a conseguir, manipular a homosexuales, mujeres, mayores y jóvenes, victimizándolos. Enfrentándolos, aislándolos para usarlos como arma arrojadiza y después abandonarles”. “Se acabaron las identidades”, ha sostenido.

Ayuso ha criticado el aborto y la eutanasia (“el que quiere vivir desde que es concebido hasta el último suspiro”) y ha dicho que Madrid es “la región con la mayor esperanza de vida del mundo”. Un lugar, ha añadido, donde “los mayores podrán elegir si quieren pasar los días en magníficas residencias, o en sus casas”.

En la Comunidad de Madrid fallecieron 7.690 usuarios de residencias entre marzo y mayo de 2020, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha incoado ningún expediente por hechos “constatados” durante esos meses. El que era consejero de Servicios Sociales durante la pandemia, Alberto Reyero, ha señalado en múltiples ocasiones a una decisión política de Ayuso la prohibición de trasladar desde las residencias a los hospitales a los ancianos afectados por Covid19.

“Somos el gobierno más estable de España”, ha concluido, pese a que comenzó en 2019 con Ciudadanos compartiendo Ejecutivo con ella, convocó elecciones dos años después y solo ha aprobado unos presupuestos en todo su mandato.

“Salgamos a votar masivamente para sortear las trampas. Nos quieren débiles, empobrecidos y enfrentados. Salgamos a celebrar que somos una gran nación solidaria, alegre y generosa. Que no se compra ni se transforma sin el conjunto de los españoles”, ha concluido su discurso, que no es a presidenta del Gobierno central, sino de Madrid.

Feijóo: “Un afiliado más”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado el acto con un discurso en el que ha dado su respaldo a los “mensajes” que la candidata autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha proferido durante las últimas semanas. Incluido el de hoy, cuando la presidenta ha acusado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar robar las elecciones.

Feijóo ha asegurado desde el escenario: “Isabel ha hecho la campaña electoral que ha considerado oportuna, con los mensajes que ha considerado procedentes y en los lugares que ha estimado. Y yo me he sumado a esta campaña como un afiliado más”.

“He venido a pedir el voto a la mayoría de españoles que se han quedado atónitos por los asuntos que han marcado la campaña electoral”, ha planteado, para apelar a “la mayoría avergonzada por la imagen que ha dado nuestro país en los últimos días”. “Pido un voto claro. Vamos a votar con claridad en todos los lugares de España”, ha añadido. Y ha insistido, en un tono próximo al grito: “A votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar, los que nos hacen trampas, a favor de la libertad. Tranquilamente, cada uno lo que quiera, pero a votar”.

Feijóo ha reiterado su mensaje de apoyo a Ayuso: “Ha ejercido su deber con libertad. Lo voy a explicar, porque merece la pena. Oigo en esta campaña opiniones sobre lo que dice Ayuso. ¿Y usted qué tiene que decir? Es una pregunta tradicional por las mañanas. A mí al principio me sorprendía, ahora me lo paso bien. Cuando no me dicen qué opino, es que Ayuso no está en forma. Y a mí me gusta que esté en forma”.“

No sé en qué partido piensan cuando hablan así. Pero en el PP se opina, se habla, se debate libremente. No somos una secta, somos un equipo. En el siglo XXI una mujer habla por sí misma, piensa lo que considere oportuno, dice lo que quiere. Yo quiero que mi presidenta sea Isabel Díaz Ayuso“, ha terminado.