Feijóo avisa al PP a una semana del 28M: “No vamos a tener otra oportunidad”

“No vamos a tener otra oportunidad”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empleado el mitin central de la campaña de las elecciones del próximo 28 de mayo, celebrado este domingo en Valencia, para arengar a los suyos y reclamar el “voto útil” alrededor de sus candidatos. Las últimas encuestas publicadas este fin de semana, tanto en el País Valencià como en otras comunidades, anticipan un resultado muy ajustado. Tanto, que la foto 'finish' puede decantarse por un puñado de votos. “No demos nada por hecho. Nada está ganado y nada está perdido”, ha dicho Feijóo, quien ha alertado a los suyos: “No vamos a tener otra oportunidad”.

“No penséis que el voto es solo un papel”, ha señalado en su discurso. “Pensemos en el papel que queremos que tenga nuestro voto. Y para eso es imprescindible unir el voto en torno al PP”, ha enlazado. “Si quieres cambio, vota. Y si quieres cambio, concentra el voto en el PP”, ha planteado, para asegurar que quienes no lo hagan, y elijan otra opción de las derechas, se estarán equivocando. “Hay que acertar con el voto, llevamos cinco años sufriendo las consecuencias de una política dañina, infantil, para las minorías, caótica, irresponsable, ineficaz”.

“Sé que hay personas liberales y de centro a los que les ilusionó en su momento el proyecto de Ciudadanos”, ha apuntado, en una casi inédita referencia explícita a los partidos con los que el PP comparte espacio. Y ha añadido: “Sé que hay votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestro país”, para concluir: “Sé que hay votantes socialistas a los que les avergüenza el rumbo de su país y la utilización fraudulenta de su partido”.

Los comicios del 28 de mayo repartirán todo el poder local y buena parte del autonómico en España. Y fijarán el tablero sobre el que se celebrarán las elecciones generales previstas para diciembre. “El domingo va a hablar la mayoría”, ha asegurado Feijóo. “Y las urnas van a hablar con claridad, precisión y determinación”, ha añadido, en una de esas frases de las que a veces los políticos se arrepienten.

Feijóo ha vuelto a pasare de puntillas por la gran polémica que dominó la primera semana de campaña, las listas electorales de EH Bildu. Como el sábado en Sevilla, el líder del PP apenas ha mencionado dos veces a la coalición vasca, y ni una sola a ETA. “Si te indigna el 'sanchismo' y que no rompa con Bildu, vota”, ha dicho, casi de pasada.

El gallego ha repetido el 'hit' que preparó para el acto con Juan Manuel Moreno, basado en la canción infantil 'Vamos a contar mentiras'. Tras su discurso, han sonado el himno de la Comunitat, el himno de España y, de cierre 'Libre', de Nino Bravo.

Mazón y Catalá apelan “al voto útil para el PP”

El PP ha optado por un clásico para el mitin central de la campaña electoral, la plaza de toros de Valencia. Varios miles de personas (hasta 10.000) han abarrotado la parte abierta del recinto desde casi dos horas antes de que arrancara el mitin. Un éxito de convocatoria que no es más que algo habitual en las campañas del PP, e incluso en actos de partido.

Feijóo ha dedicado el arranque de su intervención a felicitar al PP valenciano por el llenazo. “Esto acabará en victoria y en cambio”, ha dicho, tras comparar el del domingo con un acto protagonizado

En septiembre de 2021 Pablo Casado metió en la plaza de toros de Valencia a las mismas personas que este domingo han asistido al acto de Feijóo. También agradeció a Mazón el llenazo. Cinco meses después, el madrileño fue defenestrado por sus compañeros de partido. Y pusieron en su lugar al gallego.

La candidata del PP a la ciudad de Valencia, María José Catalá, ha hilado un enérgico discurso en el que no ha mencionado ni una sola vez políticas municipales concretas. Catalá ha pasado de puntillas por los problemas de la ciudad, y ha dedicado buena parte de su alocución a defender al candidato a la Generalitat, Carles Mazón, y a Feijóo.

Catalá ha hecho un discurso identitario. “El valenciano se respeta”, ha dicho. “Valencia es valentía”, ha apuntado. Una ciudad “leal, al servicio de España haciendo frente al nacionalismo”, ha añadido, para zanjar: “España es nuestra madre, no queremos nacionalismos”. La candidata municipal del PP ha criticado las “chapuzas legislativas” del Gobierno de Pedro Sánchez, con “la peor ley para las mujeres”. “Tampoco queremos a terroristas. No queremos a Bildu ni queremos pactos con el terrorismo. No lo queremos”, ha planteado. Catalá ha pedido el voto para “derrotar al sanchismo” y “hacer presidente a Mazón”.

El candidato a la Generalitat, Carles Mazón, ha subido al escenario a continuación. Ambos se juegan todo el próximo domingo en un puñado de votos. Las encuestas, todas, señalan un empate entre el PP y Vox, a quien nadie ha mencionado en todo el acto, y la izquierda en el Govern, con el PSPV, Compromís y Unidas Podemos.

Mazón ha protagonizado un histriónico discurso, más gritado que declamado, con alguna referencia más a las políticas concretas que su predecesora en el escenario. El alicantino ha defendido una bajada generalizada de impuestos (desde la compra de vivienda a “impuestos 0 para el campo” y ha reclamado “sacar la ideología de las escuelas”, para inmediatamente prometer una ‘ley de señas de identidad’ para “que nadie diga más que” los valencianos son “otra cosa, ‘paisos’ de nada”. “Somos españoles de primera división, no necesitamos otra historia y otra lengua. Esto es lo que necesita España, la plaza de toros de Valencia. El inicio del fin del sanchismo”.

Mazón y Catalán han apelado al voto útil y “concentrar los esfuerzos en el único partido que puede abrir las puertas al cambio, el PP”.