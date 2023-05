Díaz Ayuso irrumpe en la campaña vasca para insistir en que ETA sigue viva y en la ilegalización de EH Bildu

Isabel Díaz Ayuso, candidata a la reelección como presidenta madrileña pero también candidata simbólica en la lista de las municipales en Bilbao, ha disfrutado este sábado de un paseo por Bilbao, en la Euskadi más occidental, en total libertad y con un ambiente primaveral muy respirable. La dirigente del PP, sin que se haya producido ni un solo incidente y sin que los agentes de la Ertzaintza desplegados hayan tenido que intervenir, ha podido caminar desde la Gran Vía de Don Diego López de Haro hasta su mitin en el palacio Euskalduna de Bilbao y hacerse fotografías con sus simpatizantes, y también juguetear con bebés y perros, mientras sus detractores expresaban pacíficamente su desdén no arrimándose. Sin embargo, su conclusión en el discurso era la que venía manteniendo desde hace días: que ETA continúa viva. Y ha asegurado que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez “ha acercado a los asesinos” a las cárceles vascas -algo que aceptan la mayoría de las asociaciones de víctimas- “se ha alejado a los asesinados”. “Los restos de Miguel Ángel Blanco se llevaron a Orense. Ni siquiera una vez muerto acabó para él el acoso”, ha clamado.

Iturgaiz rechaza que tenga decidido no ser candidato del PP a lehendakari en 2024

Más

La visita de Díaz Ayuso ha querido ser el acto central del PP en Euskadi, aunque más bien lo ha sido de solamente una de parte concreta del PP, encabezado por el de Bizkaia. En Álava, donde el partido ha gobernado y aspira a volverlo a hacer, han rescatado a Alfonso Alonso en la campaña, algo que destacó el propio Alberto Núñez Feijóo en su visita a la campaña vasca. Laura Garrido, que es secretaria general autonómica y es alavesa, sí ha estado con Díaz Ayuso en todo momento. Y, en Gipuzkoa, el candidato Mikel Lezama insiste en que, desde las discrepancias ideológicas, es necesario un tiempo de entendimiento con todas las fuerzas, lo que incluye a EH Bildu. Muriel Larrea, la presidenta en Gipuzkoa, sí se ha acercada.

La coalición abertzale -y sus listas- lleva siendo la protagonista de la campaña desde su arranque. Ni siquiera la renuncia de los siete exterroristas de ETA ha detenido la controversia, con Díaz Ayuso sumándose a los tambores de Vox para ilegalizar a la formación que lidera Arnaldo Otegi. “[EH] Bildu, heredero de ETA, presenta, al menos por cuarta vez en los últimos años, a terroristas condenados y no arrepentidos en sus listas. Esta vez son 44. ¿Qué sociedad puede resistir algo así? Imaginemos que lo mismo ocurriera en cualquier otro país, con cualquiera otro tipo de criminales, por ejemplo, condenados por fascismo o terrorismo yihadista. [...] De hecho aquí estos criminales, ya por lo pronto, van a ser los regidores directos de la vida más cercana: la de los municipios. Por eso, recordemos que la Administración local ha sido considerada siempre pieza clave de la estrategia de los batasunos. Donde gobiernan, reina la ley del silencio. Como han hecho siempre, con pistolas o con poder público”, ha señalado en una intervención con un tono de voz bajo, poco mitinero, aunque ha sido cortada en varios momentos con aplausos.

Y ha agregado: “El disfraz de ideología woke del programa de [EH] Bildu apenas maquilla los verdaderos planes, los de siempre, los que en realidad ponen en marcha, hasta donde los dejan, en los municipios en los que gobiernan: la secesión, la anexión de otras regiones del resto de España y de Francia, y la imposición de un régimen totalitario, basado en el silencio y el miedo, que arrebataría sus derechos constitucionales a más de la mitad de la población”.

Ha insistido en que habría que estudiar la ilegalización de EH Bildu, aunque Génova no sea algo que contemple. “Debería pronunciarse el Parlamento y remitir el asunto al Supremo para que nos diga si un partido así cumple la Ley de Partidos y si es legal. Yo creo que sí. Que el País Vasco, España entera y la Unión Europea necesitan que sus más altos poderes, el legislativo y el judicial, deberían pronunciarse sobre esto. Si no lo hacemos, quizás nos arrepentiremos pronto. Llama la atención que con sólo mencionar que se pueda recurrir a los mecanismos previstos en la Ley de Partidos, se produzca tal rechazo en algunos. Algo parecido ocurrió con la aplicación del 155 [en Catalunya]: durante décadas muchos lo vieron impensable o indeseable; pero se acabó aplicando y salvó un momento terrible de nuestra Historia. ¿Hasta cuándo aguantaremos que el totalitarismo ocupe nuestras instituciones sin ocultar su intención de acabar con ellas?”, ha señalado antes de poner en valor el carácter milenario de la nación española.

Según la presidenta madrileña, Euskadi tiene dos caras. “Por distintos motivos he venido en numerosas ocasiones al País Vasco y he vivido situaciones muy diferentes. Cuando lo he hecho a título personal he conocido a un pueblo profundamente amable, de gran humor, amigo de sus amigos, tradicional y muy familiar. Cuando lo he hecho como periodista y después como afiliada al Partido Popular, he visto la otra cara de la misma sociedad que, siendo tan vasca como la primera, estaba pagando con profundo sufrimiento las consecuencias de plantar cara al régimen totalitario que dirige cada movimiento del País Vasco desde hace años. Durante los últimos años los totalitarios han pasado de vivir del impuesto revolucionario a vivir de los impuestos de todos. Sin necesidad de matar han seguido haciendo la vida imposible a los que no se plegaban a sus deseos”, ha afirmado. Y ha añadido que esto empieza a ocurrir en toda España: “Se está extendiendo a España entera. En toda España se acosa de manera coordinada a periodistas, empresarios, políticos, jueces o artistas cuando se vuelven incómodos”. Por el contrario, su Madrid “se ha convertido en refugio de libertad para los que lo han perdido todo” y tiene, a juicio de Díaz Ayuso, una de las mejores Sanidades públicas del mundo.

La candidata bilbaína Díaz Ayuso, que ha bromeado con que podría pensarse ser concejal si se diera el caso, aunque es un imposible político, ha sido recibida por el presidente vasco, Carlos Iturgaiz, cuya candidatura a lehendakari en 2024 no está garantizada a tenor de las declaraciones de Iñaki Oyarzábal, por la presidenta vizcaína, Raquel González, y por la candidata en Bilbao, Esther Martínez. En la primera línea del acto del Euskalduna estaban también Beatriz Fanjul, diputada, o Luis Gordillo, que saltó de Ciudadanos al PP vasco. Han asistido al mitin de Díaz Ayuso varios centenares de militantes, que han ondeado banderolas del PP, ikurriñas y banderas de España. Además del himno del partido en bucle, han escuchado canciones de Shakira, Black Eyed Peas o de Michael Jackson.

La visita de Díaz Ayuso no ha sido excepcional. Como ella, decenas de cargos del PP de Madrid son candidatos de relleno en las listas en Euskadi, particularmente en Bizkaia, donde se llegó a activar una campaña ante la falta de cuadros para completar las candidaturas. Ella misma ha cuantificado en 1.400 los denominados paracaidistas. Varios ejemplos: Alicia Sánchez-Camacho, expresidenta del PP catalán y ahora en Madrid, se presenta en Arcentales (700 habitantes) y Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la Presidencia madrileña, cierra la lista en Durango. En tal condición, visitó la localidad vizcaína en la precampaña y pronunció un polémico discurso en el que afirmó que en Euskadi “no hay libertad” y que el ambiente es “irrespirable”. 24 horas antes de Díaz Ayuso llegó a Bizkaia otra expresidenta, Esperanza Aguirre, que participó en un acto en Leioa.

Y el PP tiene programada también una intervención de José María Aznar este martes. Hace exactamente veinte años, con ETA operativa, Aznar también fue candidata en Bilbao. Rodríguez, que fue portavoz del Gobierno con Aznar, ha acudido a Bilbao con su jefa. No ha tomado la palabra -el PNV, por ejemplo, ha criticado duramente su discurso en Durango, al igual que el PSE-EE el mensaje de Díaz Ayuso- y se ha limitado a acompañar a la comitiva pertrechado de una bufanda corporativa del PP.

Iturgaiz, en su discurso, ha seguido punto por punto la línea argumental de Díaz Ayuso. Ha dicho que Euskadi tiene un “déficit democrático”. Ha afirmado que “es cierto” que “ETA ya no mata ahora” pero ha indicado que “las listas de EH Bildu van con el sello del hacha y la serpiente”. “Los proetarras que algunos blanquean son los que mandan en este país por obra y gracia de Pedro Sánchez”, ha remachado.

El PP vasco encara estas elecciones en uno de los momentos de menor presencia institucional de su historia. En las autonómicas de 2020 obtuvo cuatro de 75 escaños, aunque ahora tiene cinco por el salto de uno de los dos electos de Ciudadanos, Luis Gordillo, a las filas 'populares'. En las Juntas Generales de Gipuzkoa el PP tiene únicamente uno de 51 escaños y algunos sondeos apuntan a que en Bizkaia podría repetirse ese resultado. En las municipales de 2019 logró un total de 55 concejales por 185 de 2007, por ejemplo. Solamente tiene dos alcaldes, en las pequeñas localidades de Navaridas y Baños de Ebro, ambas en la Rioja Alavesa y ambas de unos 200 habitantes, aunque también fue la fuerza más votada en otras dos de la misma comarca, Laguardia y Labastida. Su gran objetivo es recuperar terreno en Vitoria. El PP lideró la capital vasca de 1999 a 2007 con Alfonso Alonso y con Javier Maroto entre 2015 y 2019. En los mismos períodos controló la Diputación de Álava con Ramón Rabanera y Javier de Andrés. También ganó las elecciones en 2019. “A vuestro lado siempre. Desde Madrid, al servicio de España”, ha cerrado Díaz Ayuso su visita a Euskadi mientras en los altavoces del Euskalduna retumbaba el 'Just can't get enough' de Depeche Mode.