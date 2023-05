Otegi afirma que el “gesto” de retirar a los exterroristas de las listas de EH Bildu tiene que desinflamar la campaña

La coalición EH Bildu, que aspira a superar al PNV como primera fuerza en Euskadi, a ganar en Gipuzkoa o a recuperar la alcaldía de Pamplona, ha realizado una comparecencia extraordinaria -sin posibilidad de preguntas- en su sede central de Donostia tras el anuncio de que los siete candidatos que iban en sus listas y que habían sido condenados por delitos de sangre por su pasado como terroristas de ETA renunciarán a ocupar el cargo si resultan electos en las elecciones municipales y forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Aspira que con este “gesto significativo e inequívoco” quede zanjado el debate y que la campaña electoral se desinflame y vuelva al carril por el que pretenden llevarla, es decir, a debatir sobre Sanidad, Educación o cuidados.

Arnaldo Otegi ha leído una declaración de la mesa política de EH Bildu, la coalición formada no solamente por Sortu sino también por EA, Alternatiba e independientes. Han comparecido con él Arkaitz Rodríguez, líder de Sortu, y los dirigentes Bakartxo Ruiz, referencia en Navarra en la última legislatura, o Unai Urruzuno. Según trasluce de la lectura realizada por Otegi, la decisión de los siete expresos y el contenido de la carta han sido pactados con la formación para que no quede más condicionada su campaña electoral.

Otegi ha atribuido lo ocurrido a una “campaña de acoso y derribo” de la derecha y de la ultraderecha españolas con el “irresponsable” apoyo de otras fuerzas que no ha mencionado pero que probablemente aludían al PNV. Ha descrito lo ocurrido como un “lodazal”. Pero, sin mencionar a ETA ni explicar el proceso de confección de las candidaturas, ha afirmado que ello “no debe servir de pretexto” para no hacer una “reflexión”. “Entendemos que no debemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia”, ha indicado.

Y ha añadido: “Aunque resulta prácticamente inevitable que ese tipo de operaciones por parte de sectores reaccionarios e involucionistas se produzcan, es nuestra obligación hacer todo lo posible para evitarlas o mitigar sus efectos, para reafirmar nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que, desde la diversidad e incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas. Ése es el compromiso que queremos adquirir hoy ante nuestro pueblo. Así interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de EH Bildu de renunciar a ser concejales. Es una decisión que aplaudimos al ser un gesto inequívoco en el sentido del compromiso descrito”.

El coordinador general de EH Bildu, él mismo exconvicto, ha indicado que su formación “quiere seguir avanzando” y que los “casi 4.500 candidatos” que van ahora en listas, además de tener “todos ellos” sus “derechos civiles y políticos en vigor”, han suscrito el compromiso “con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas”. “Nuestros candidatos y candidatas suscriben en su integridad y literalidad la Declaración del 18 de Octubre, con la voluntad sincera de restañar heridas. Mostramos nuestra total confianza en que la ciudadanía vasca sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos estos años para superar el ciclo de enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad plenas”, ha concluido.