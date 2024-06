Ayuso se muestra encantada con la destrucción del Estado que promete Milei

Javier Milei llegó a Madrid en otra visita privada pagada por el arruinado contribuyente argentino. El anarcoliberal se dio otro festín ante sus admiradores, como hizo hace unas semanas con su gran amigo Santiago Abascal. Este viernes lo homenajeó por todo lo alto Isabel Díaz Ayuso, que le miraba como una novia adolescente, embelesada cuando le escuchaba prometer que acabará para siempre con las obligaciones económicas del Estado moderno. Ayuso, a quien Milei se refirió en dos ocasiones como “presidente” en masculino, sabía perfectamente lo que el argentino iba a decir, porque siempre cuenta lo mismo, pero no era ningún problema para ella.

Díaz Ayuso se unió entusiasmada a los elogios a las medidas tomadas hasta ahora por su invitado, al que concedió la medalla de la Comunidad. La presidenta se ha montado su propia política exterior con condecoraciones a visitantes extranjeros, incluso vulnerando la ley que promovió el Gobierno de Rajoy para dificultar la acción exterior de la Generalitat. La ley obliga a los presidentes autonómicos a coordinar cualquier decisión de este tipo con el Ministerio de Exteriores y Ayuso pasó olímpicamente de hacerlo. El decreto de concesión de la medalla se refiere a los invitados extranjeros en “visita oficial a la región”, lo que en este caso era falso.

En mayo, Milei camufló el viaje privado para presentar un libro con una reunión con empresarios españoles en la embajada. Esta vez, quiso repetir la jugada con una reunión con Felipe VI, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no lo permitió.

En sus alabanzas exageradas, Ayuso decretó que Milei ya ha triunfado y que todo el mundo lo sabe. Se felicitó de que la visita se produzca “justo ahora cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza y se habla de ella por todas partes”. A través de un brutal programa de austeridad, su Gobierno ha conseguido reducir la inflación al 3,5% mensual. El precio ha sido el hundimiento del consumo y de la producción industrial y el aumento de la pobreza, unas consecuencias previsibles. Todo perfecto, para Ayuso.

Milei reiteró lo mucho que odia el concepto de justicia social. “Los socialistas creen en un monstruo horrible y empobrecedor llamado justicia social, una idea verdaderamente aberrante”, dijo. La considera “injusta y profundamente violenta”. Esto último lo explica diciendo que lo que hace es “violentar la igualdad ante la ley, porque a unos les quita y a otros les da”. Es decir, se cobran impuestos y con ellos se financian la sanidad, la educación o las pensiones de los que se benefician todos. Eso es lo que Milei considera una aberración.

Por tanto, los impuestos son un robo realizado por el Estado aprovechando su poder. “Los impuestos no se pagan voluntariamente. Se pagan a punta de pistola”.

Es poco probable que el Partido Popular se presente en una campaña con ese mensaje en España. Díaz Ayuso sí ha criticado la justicia social en la Asamblea de Madrid en términos no muy distintos a los de Milei. Evidentemente, en campaña electoral sí promete inversiones en sanidad o educación pagadas con fondos públicos. Ni siquiera Vox se atreve con este discurso homicida contra el Estado.

Esta vez, Milei no insultó directamente a Sánchez. Ya lo volvió a hacer esta semana en una entrevista en su país. En Madrid, se permitió dos menciones sólo un poco hirientes. Al referirse a la corrupción muy extendida en Argentina con todos los gobiernos, habló de “las porosas manos de los políticos”. Y ahí metió lo que Ayuso estaba esperando. “Quizás no la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera”. Como lo suyo no es ser sutil, continuó: “Y el quiera entender que entienda”.

Ayuso no perdió la sonrisa. Estaba segura de que no se refería a su hermano ni a su novio, responsable de un fraude fiscal de 300.000 euros.

Milei repitió los mensajes que le distancian de la derecha europea y en realidad de las políticas económicas de cualquier país desarrollado. Insistió en que enviará al Congreso, donde no tiene mayoría, una ley que ilegalizará la emisión de dinero y que la convertirá en “un delito de lesa humanidad”. Parte de la idea de que “la única causa de la inflación es la emisión de dinero”. No es un concepto que se puede encontrar en los análisis de la OCDE o del Banco Central Europeo.

A partir de sus teorías, se solucionarán todos los problemas de una economía que ha atravesado varios periodos de hiperinflación hasta niveles inauditos en un país que no estaba en guerra. “Vamos a terminar definitivamente con la inflación en Argentina”, anunció. En su calidad de profeta, Milei sostiene que cualquier gobernante que permita la emisión de pesos irá a prisión. Debe de pensar que las leyes que se aprueben en su mandato nunca podrán ser cambiadas en el futuro, un delirio que no es posible en un país que celebre elecciones democráticas.

En el exterior, dos centenares de argentinos, partidarios y detractores de Milei, se reunieron ante la sede del Gobierno madrileño. Eso permitió a ambos salir al balcón principal del edificio para que el presidente argentino tuviera brevemente su momento Evita Perón. Después, partió hacia el Casino de Madrid, donde el Instituto Juan de Mariana –un 'think tank' ultraliberal– le iba a conceder otra distinción.

Milei está obsesionado con ser una figura internacional, pero en realidad sólo ha recibido el apoyo de los que ya piensan como él. El sábado, viajará a Alemania y República Checa, también para recibir otros premios. En Alemania, la visita sí era oficial, pero se ha visto reducida en los últimos días. Habrá un encuentro de las dos delegaciones de cada país, con Milei y Scholz. Lo que se ha caído es la reunión entre ambos y la rueda de prensa conjunta.

Scholz no tiene estómago para escuchar en directo el mensaje de Milei teniendo en cuenta sus ataques a Sánchez y el Gobierno español. Díaz Ayuso, por el contrario, no podía estar más satisfecha. Todo lo que la distinga de Alberto Núñez Feijóo es una inversión de cara al futuro. Todo lo que sea apoyar a un personaje odiado por la izquierda es entrar en un éxtasis santateresiano.