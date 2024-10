Aznar acusa a Sánchez de pactar la Ley de Seguridad Ciudadana “con una banda de asesinos”

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado acusado al actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de pactar la Ley de Seguridad Ciudadana “con una banda de asesinos”.

El exdirigente popular se ha referido a EH Bildu, partido con el que el Gobierno ha negociado la reforma de la ley mordaza, como los “representantes del antiguo terrorismo de ETA”, y ha asegurado que el plan del Gobierno es “sacar a presos terroristas” de la cárceles a cambio de que el partido nacionalista vasco apoye unos Presupuestos Generales del Estado. “Pactar los Presupuestos por la liberación de terroristas presos es cruzar una línea roja”, ha afirmado.

El acuerdo que alcanzaron el Gobierno y EH Bildu este jueves para reformar, después de nueve años de vigencia, la ley mordaza, incluye cambios en varios aspectos clave de la normativa. En primer lugar, se limita la interpretación de las sanciones por “faltas de respeto a la autoridad”, y se sustituye esta categoría por “insultos o injurias relevantes”. También se rebajan de graves a leves las sanciones por desobediencia a la autoridad, y se especifica que estas solo se aplicarán si la orden es legal. Además, plantea que el uso de pelotas de goma por parte de la policía sea sustituido progresivamente por medios menos lesivos para la ciudadanía.

“Esto en términos políticos no es cometer un error, esto se llama encanallamiento moral”, ha dicho en la apertura de la II Academia de la Juventud Madrileña organizada por Nuevas Generaciones del PP. Aznar ha criticado el pacto, ha insistido en que el Gobierno “está entregando el futuro de España a quienes desean destruirla”, y ha afirmado que no se trata solo de la ley mordaza, sino de un “plan más amplio” que implica el intercambio de favores para mantener apoyos políticos. En su opinión, la reforma de la ley—apoyada también por Sumar, ERC, PNV y BNG— “no va de discutir si la policía puede o no usar pelotas de goma”.

El también presidente de honor del PP ha aludido también al archivo de la causa contra tres miembros de la cúpula de ETA implicados en el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. La Audiencia Nacional determinó esta semana que la responsabilidad en ese crimen ha prescrito, lo que para el expresidente popular es simplemente un ejemplo más de cómo se está “sacando a terroristas a la calle”.

A los jóvenes del PP les ha pedido que se preparen paravenfrentar lo que calificó como “los desafíos más graves” para la democracia en las últimas décadas, y ha sido especialmente crítico con la actual relación entre el PSOE y partidos como ERC o Bildu, a los que ha acusado de “destruir los consensos de la Transición”.

Aznar ha concluido su intervención con la defensa de la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como un modelo de “libertad y menos regulación”, y ha mostrado además su apoyo a Israel en su conflicto con Hamás: “El apoyo a Israel tiene que ser muy claro porque está defendiendo los valores democráticos de la sociedad occidental y del mundo occidental. Israel no solamente está defendiendo su derecho a existir, está defendiendo los derechos de todos nosotros”.

Declaraciones “hiperbólicas” y “salidas de tono”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado este sábado de “hiperbólicas” y “salidas de tono” las declaraciones José María Aznar. Bolaños, en declaraciones a los periodistas en O Grove (Pontevedra) con motivo de su presencia en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, ha defendido la prevista reforma de la ley mordaza tras el acuerdo al que han llegado el PSOE, Sumar y EH Bildu.

Ha afirmado que el Gobierno “va a estar siempre con las fuerzas de seguridad” y también con “los derechos fundamentales” de los ciudadanos. “Que no quepa ninguna duda que el Gobierno va a estar siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la seguridad ciudadana y garantizando también -ha repetido- los derechos fundamentales, la libertad de expresión y la libertad de manifestación”.