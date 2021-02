Bárcenas asegura que la actual dirección del PP ha negociado con él para que no tire de la manta

Luis Bárcenas señala por primera vez a la dirección actual del Partido Popular. El extesorero del partido, encarcelado por el caso Gürtel, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que afirma: "He negociado con dos personas muy vinculadas al PP actualmente enterrar el 'hacha de guerra' y no han cumplido". Según recoge ese periódico, fuentes cercanas a Bárcenas especifican que uno de los supuestos negociadores es miembro de la Junta Directiva actual del partido.

"Ha habido una negociación llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el 'hacha de guerra' con el PP y retirarme como acusación en el caso de los discos duros, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los interlocutores del PP no han cumplido", dice Bárcenas en la entrevista.

Explica que ya mantuvo negociaciones con el partido en 2013, cuando entró por primera vez en prisión tras descubrirse la fortuna que ocultaba en cuentas en Suiza. Asegura que en aquel momento llegó a recibir "amenazas expresas" de abogados enviados por el Partido Popular.

El extesorero ha dado esta semana un giro a la situación judicial de su antiguo partido al ofrecerse a confesar informaciones comprometedoras que no se habían conocido hasta el momento. En un escrito remitido a la Fiscalía, señaló a Mariano Rajoy como "perfecto conocedor" de la caja B de la formación y afirmó que el expresidente destruyó ante él en 2009 los documentos que acreditaban la contabilidad paralela. También confesó por primera vez que el Gobierno de Aznar adjudicó grandes obras a cambio de mordidas para el PP.

"Siempre fui consciente de que se me hacían seguimientos ordenados por el Gobierno de Mariano Rajoy desde al menos abril de 2013", relata también Bárcenas a El Mundo sobre la operación Kitchen. Y añade: "De igual forma intuía que el Ministerio del Interior estaba detrás del secuestro de mi mujer por parte de un falso sacerdote que pudo terminar en una desgracia irreparable si mi hijo Guillermo no hubiese actuado con determinación".

El extesorero del partido afirma que la Policía se llevó pruebas del estudio de su esposa. "En el despacho que yo utilizaba a veces en el estudio de mi mujer, efectivamente había información de carácter económico que afectaba al PP y dos grabaciones, aunque no toda la documentación se encontraba allí", cuenta. Agrega que el ex alto cargo policial Enrique García Castaño "no ha entregado toda la información que sustrajo y, sobre todo, los dos soportes de audio".

Sobre a quién atribuir las órdenes de Kitchen, señala a la cúpula del Gobierno y del partido. "Conociendo a los personajes, no me extrañaría una competición entre Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal para ver quién obtenía antes resultados exitosos para presentar y tranquilizar a Rajoy", apunta. Y precisa: "Yo lo que tengo claro es que el secretario de Estado si monta el operativo es porque cuenta con la autorización expresa de la superioridad. Si el superior era Rajoy, Fernández Díaz, Soraya o Cospedal, de momento no lo sabemos".

Bárcenas pide "que se depuren responsabilidades hasta el final y que los responsables de estos gravísimos hechos paguen, como algunos ya estamos pagando, por sus (o si se quiere nuestros) delitos".