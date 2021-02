Bárcenas asegura que Rajoy destruyó en 2009 una copia de los papeles de la caja B

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que vuelve a señalar a Mariano Rajoy como "perfecto conocedor" de la caja B de la formación que preside y en el que revela un pacto con su antiguo partido que se materializó en consistente en no confesar más allá de lo declarado en junio de 2013 a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión.

El escrito de Bárcenas a Anticorrupción, que adelantó El País, incluye una reiteración en todas las responsabilidades que el ex tesorero ha atribuido a los dirigentes del PP en cuanto a su contabilidad paralela. Y añade un dato: Bárcenas asegura que Rajoy destruyó los denominados ‘papeles de Bárcenas’ durante una reunión que mantuvieron en 2009, desconocedor de que el entonces tesorero guardaba una copia.

La publicación de dichos papeles dio pie a la apertura de una pieza separada del caso Gürtel que será juzgada a partir del lunes en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el más alto responsable del PP que se sentará en el banquillo será Bárcenas, después de que la instrucción no pudiera acreditar que los presidentes y secretarios generales de la formación tenían responsabilidad alguna sobre el área económica de la formación.