Bolaños descarta que Bruselas pida cambiar el sistema de elección del CGPJ: "Lo que exige es que renovemos cuanto antes"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha sostenido este miércoles que la Comisión Europea únicamente "exige" que se renueve "cuanto antes" el Consejo General del Poder Judicial y no viene a criticar el sistema de elección, una ley "que tiene más de 30 años"

Bolaños se ha referido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, a la segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho en todos los países de la UE elaborada por la Comisión. En la misma, Bruselas fija la situación de bloqueo en el CGPJ como uno de los principales retos que enfrenta el país en el marco del Estado de derecho, una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos.

"Estamos intentando renovar el Consejo con una ley que tiene más de 30 años y que ha servido para que se renueve, y lo que nos dice la Comisión Europea es que nos insta a renovar cuanto antes. A partir de ahí claro que tenemos que negociar", ha señalado Bolaños, que ha insistido en que Bruselas solo "exige" el desbloqueo.

Precisamente, el ministro ha puesto el foco sobre el Partido Popular para denunciar que este miércoles se cumplen 960 días sin que se renueve el órgano de gobierno de los jueces. Bolaños, que se ha definido como un "hombre de pactos", ha vuelto a tender "la mano" a la formación que lidera Pablo Casado para acometer de una vez por todas la renovación.

A su juicio, es importante que los 'populares' sepan que "la Constitución y las leyes hay que cumplirlas". "Cuando a uno conviene más o menos no importa. Lo que importa es que funcionen con normalidad", ha sostenido Bolaños, que ha insistido en su apuesta por sentarse a negociar con el principal partido de la oposición.

LE "CUESTA ENTENDER" QUE AL PP NO LE "SIRVA" EL MODELO ACTUAL

Pero lo que a Bolaños más le "cuesta entender" es que al PP no le "sirva" el modelo que ha funcionado hasta ahora y que "justifique" el bloqueo en esa cuestión. "Espero que sean conscientes de que hay que prestigiar ahora más que nunca el Poder Judicial y el órgano de gobierno de los jueces", ha añadido.

Así, y preguntado por las condiciones de los 'populares', el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha dejado claro que poner "condiciones sine qua non" no le parece "una buena manera de iniciar un diálogo".

"Yo estoy dispuesto a sentarme en esa mesa con el grupo popular y vamos a buscar cuáles son las fórmulas. Lo esencial es que busquemos un acuerdo y lo hagamos para garantizar la independencia del Poder Judicial. Garantizando y prestigiándolo será fácil que nos encontremos", ha explicado.

En este contexto, tras ser preguntado sobre si renunciarían a que el juez José Ricardo de Prada formase parte del nuevo Consejo, Bolaños ha respondido que no es "prudente hablar de nombres propios en este momento".

Lo que toca, ha argumentado, es buscar a los "20 mejores vocales" en un trabajo compartido entre el Gobierno y el PP. "No me siento cómodo hablando de nombres propios en ningún sentido. Los vetos personales no llevan a ninguna parte, pero no veo que sea muy prudente hablar de nombres propios", ha zanjado.