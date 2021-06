Calvo: Colón es la foto de la impotencia de no aceptar la moción de censura

Córdoba, 13 jun (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que la de Colón es "la foto de la impotencia de no haber aceptado el PP la llegada del PSOE al poder mediante la moción de censura que es, plenísimamente, un instrumento democrático".

Tras votar en Córdoba en el proceso de primarias del PSOE-A, Calvo señaló a los periodistas que "el PP, en vez de estar en la plaza de Colón, lo que tenía que estar haciendo es una revisión de lo que ha hecho durante diez años contra Cataluña, qué es lo que ha hecho que en estos momentos no tenga prácticamente apoyos electorales ni en Cataluña ni en el País Vasco".

Para la vicepresidenta, Colón representa "la impotencia de no haber hecho política durante diez años y de haberlo hecho con desidia contra Cataluña, además, evidentemente, de la responsabilidad inmensa de los independentistas cuando intentaron romper nuestro orden constitucional y la unidad territorial del Estado".

A su juicio, el PP se ha dejado arrastrar "por la ultraderecha y por la situación prácticamente de desaparición de Ciudadanos para seguir haciendo un formato de política que a España no le conduce a ningún sitio".

Frente a ello, Carmen Calvo, quien ha afirmado que la tramitación de los indultos se encuentran en su fase final y que pronto estarán en la mesa del Consejo de Ministros, ha defendido que "“quienes queremos que Cataluña sea lo que es en este momento, una parte importante del territorio español, tenemos que buscar fórmulas de trabajo comunes", lo que, precisó, "se llama reencontrarnos en los parámetros democráticos, que son respeto y diálogo".

"La alternativa a eso no existe y por eso estar en la Plaza de Colón lanzando proclamas de cartón piedra no significa más que la impotencia de hacer política de la derecha española, de la ultraderecha española que no acaba de entender ni la historia de España ni los acontecimientos recientes de los que ellos deberían estar en este momento también pidiendo disculpas", ha aseverado.

La vicepresidenta se ha preguntado "qué clase de alternativa es un partido que no tiene ninguna posición política ni en el País Vasco ni en Cataluña, donde hay casi siete millones de españoles", para asegurar también que "el PP está sin alternativa y como no es una alternativa para España se va a la Plaza de Colón para estar debajo de las frases vacías e inquietantes de Santiago Abascal, que es quien da las órdenes precisas para estar en la situación en la que están ellos en este momento".

En cualquier caso, les ha reclamado que fuesen "cobardes, que no le tomen el pelo a los españoles, que se hagan la foto porque allí están los tres, pero que además digan algo constructivo para Cataluña y que tenga futuro y que tenga esperanza para el resto de España que, evidentemente, tiene que salir de esta situación".