El candidato presidencial argentino Fernández pide la libertad de la ecuatoriana Pabón

El candidato presidencial argentino Alberto Fernández y su compañera de fórmula vicepresidencial, la exmandatariaria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), cuestionaron este martes la detención de la dirigente política ecuatoriana Paola Pabón.

Los dos integrantes de la fórmula del peronista Frente de Todos para los comicios presidenciales del próximo día 27 también mostraron su preocupación por la parlamentaria ecuatoriana Gabriela Rivanedeira, quien pidió asilo político a México.

Alberto Fernández dijo que ve "con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política".

"Me refiero a Gabriela Rivadeneira, que solicitó asilo a México, y a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, detenida desde la madrugada del lunes. No podemos no observar este tipo de violaciones al Estado de Derecho en la región", dijo el candidato presidencial, a través de Twitter.

"La democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa. Libertad a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, presa y Gabriela Rivanedeira, asilada. Mujeres, jóvenes, comprometidas y votadas por su pueblo", dijo por su parte Cristina Fernández en su perfil de la misma red social.

Pabón, prefecta (máxima autoridad) de la provincia ecuatoriana de Pichincha, fue detenida por una orden librada por un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en relación a posibles actos delictivos registrados durante las protestas sociales días atrás en Ecuador.

Pabón ha denunciado que es víctima de una "persecución a opositores políticos", al conocerse su afinidad y lealtad al expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien tuvo muy buenas relaciones con el Gobierno de Cristina Fernández.

Desde el inicio de las protestas por el alza de los combustibles, el Gobierno de Lenín Moreno ha sostenido la tesis de que Correa intentaba desestabilizar la democracia en el país, extremo negado por el exgobernante desde Europa.

Por su parte, Rivadeneira, una parlamentaria opositora, fue acogida el pasado sábado por la embajada de México en Quito tras pedir asilo político a ese país.

A principios de este mes, Rivadeneira, asambleísta nacional por el opositor Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), partidario de Correa, había solicitado una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional (Parlamento) con el objetivo de plantear allí la destitución del prsidente Moreno.