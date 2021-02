Casado tiene "sospechas" de que tras la confesión de Bárcenas está el Gobierno y dice que "ese PP ya no existe"

Tras 48 horas de silencio, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha realizado este viernes una primera valoración acerca del escrito enviado el miércoles por el extesorero de su partido Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción, en el que acusa a su partido de mantener una contabilidad paralela, involucra a Mariano Rajoy y relata adjudicaciones del Gobierno de José María Aznar a cambio de mordidas.

Casado asegura tener "sospechas" de que detrás de esa confesión está el Gobierno, porque "ha salido en plena campaña electoral" de las catalanas y porque al frente de la Fiscalía, que a su juicio es la que ha "cocinado" y "filtrado" el escrito, está, ha dicho, una "exdiputada socialista", en alusión a Dolores Delgado. "Tenemos ciertas sospechas de que esto salga en plena campaña electoral, de que esto lo cocine la Fiscalía, ¿que depende de quién, como diría Sánchez? Pues de Sánchez", ha asegurado.

"No puede estar la Fiscalía al servicio de un partido político", ha zanjado, para añadir que al PP le "intentan perseguir con todos los aparatos del Estado", acusando al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Anoche, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendía esa misma tesis durante una entrevista en 13 TV. "¿Ha pactado la fiscal general del Estado con el señor Bárcenas para perjudicar al Partido Popular? ¿Forman parte las declaraciones del condenado señor Bárcenas por robar al Partido Popular de algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, cuya máxima responsable es exdiputada socialista y exministra del señor Pedro Sánchez (...), sobre todo en estos momentos, que vemos que el Gobierno no se destaca por su buena gestión en la pandemia? Son preguntas que cabe realizarse", afirmaba.

¿Ha pactado la Fiscal General del Estado- exdiputada socialista y exministra de Sánchez- con Bárcenas para perjudicar al PP? ¿Forman parte las declaraciones del condenado Bárcenas de algún tipo de acuerdo? ¿Actúa el PSOE a través de la Fiscalía General del Estado?#ElCascabel4F pic.twitter.com/05TycNq45T — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 4 de febrero de 2021

En su entrevista en la Cope, el líder del PP también se quejaba este viernes de que se le pregunte a él por Bárcenas, que "está cambiando su versión por enésima vez". En su opinión, "la credibilidad de un señor que está en la cárcel, que intenta defenderse cambiando de versión 10 veces en 10 años, es absolutamente nula". "Ese PP ya no existe", ha zanjado Casado, tratando marcar distancias con la etapa de Mariano Rajoy y pese a que Bárcenas menciona a dos cargos actuales del PP, el presidente del partido en Madrid y senador, Pío García Escudero, y el también senador Javier Arenas, como dos de los dirigentes que recibieron sobresueldos.

El presidente del PP ha asegurado que a él le "eligieron para pasar página de cualquier conducta no ejemplar". "En el PP hemos impuesto medidas de ejemplaridad y no me va temblar el pulso si alguien comete irregularidades, sin golpes de pecho y sin ser inquisitoriales como otros partidos (...). A mí no me va a temblar el pulso con ninguna persona que haya hecho algo irregular en el partido, sea quien sea", ha concluido. Pero Casado ha evitado comprometerse a tomar cualquier decisión sobre García Escudero y Arenas, los dos cargos citados por Bárcenas que siguen dentro del partido.

Las palabras del líder del PP llegan un día después de que Casado evitara valorar las declaraciones de Bárcenas, que en su confesión asegura que "desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos". El jueves, durante su visita a una granja porcina en el municipio de Castellnou de Seana, el actual líder del PP se limitó a arremeter contra el Gobierno por la gestión de los fondos europeos para luchar contra la pandemia. Durante el acto no hubo posibilidad de preguntar a Casado ni sobre Bárcenas ni sobre ninguna otra cuestión de actualidad.