Cronología

El fallo recuerda que el extesorero dijo ante Ruz en 2013 que no contenían información adicional de la caja B. "El cambio en el relato no puede afectar a una vivencia personal que ha tenido que quedar sólidamente fijada en la memoria", desconfía el juez. La sentencia recalca que la falta de credibilidad del extesorero en cuanto a los ordenadores no afecta a la existencia o no de una contabilidad B en el PP.