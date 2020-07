Casado se explica ante el 'marianismo': "El 'mainstream' mediático solo agradece que digamos a todo que sí"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado ha responsabilizado este viernes a la prensa de las llamadas a la moderación realizadas durante esta semana por los propios barones de su partido tras el resultado de las elecciones del 12J: "El mainstream mediático solo agradece que digamos a todo que sí". Con esas palabras se ha expresado Casado durante la presentación del libro El Banco Central Europeo. Propuestas de Reforma, escrito por el senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, un dirigente muy próximo al ala moderada del partido heredada de la época de Mariano Rajoy. El expresidente también estaba en la sala, así como el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos.

Casado ha defendido su estrategia frente a las voces internas que desde el resultado de las elecciones del 12J –en las que arrasó el gallego Alberto Núñez Feijóo, pero fracasó la apuesta personal del líder del PP, la candidatura de PP+Cs en Euskadi–le piden un giro a la moderación. "El problema no es de forma, es de contenido, no es de la oposición sino del Gobierno".

Una vez más, el líder del PP ha hecho alusión a la entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió al diario italiano Il Corriere della Sera en la que aseguró que nunca estuvo a favor de suscribir una gran coalición con los populares.

Para Casado, "Sánchez dijo que él nunca se había planteado a llegar ningún tipo de acuerdo con el PP para no ser el Pasok griego. Esta es la cara real de Pedro Sánchez, ha denunciado. A su juicio, "el problema no es del PP, el problema lo tiene el Gobierno que no quiere pactar con el PP porque piensa que pactando con el PP desaparecerían". Pese a esas llamadas a acordar con el PSOE, apenas unos segundos después, Casado añadía: "No se puede pedir a la oposición financiar la irresponsabilidad".

Preguntado por la investigación a Juan Carlos I por sus cuentas en Suiza, Casado ha asegurado "confiar" en "la presunción de inocencia" de Juan Carlos I y ha criticado que desde el Gobierno "se esté pidiendo un referéndum y la abdicación del rey". "El PP respalda a Felipe VI y a la Casa Real como garante de la continuidad histórica de España y garante de la nación", ha dicho. "Lo que me parece inquietante y pertubardor", ha añadido, parafraseando al propio Sánchez, "es un Gobierno que está diciendo lo que está diciendo y que está pactando con quien está pactando".