Casado opta por la "abstención crítica" en la alarma para no abandonar a las CCAA ni avalar un "atropello legal"

Carga contra el "ausente" presidente del Gobierno y subraya que Macron y Merkel sí han liderado la pandemia en sus países

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado la "imprevisión" e "incompetencia" del Gobierno en esta segunda oleada del coronavirus y ha justificado la "abstención crítica" de su partido en la prórroga del estado de alarma porque no pueden dejar "el campo sanitario descubierto" y abandonar a las autonomías, que ahora necesitan hacer confinamientos perimetrales. Además, ha recalcado que el PP no puede "avalar el atropello legal" que está cometiendo el Ejecutivo de coalición.

"Viene aquí a acusar al PP y a echarnos en cara que las comunidades tengan que usar los únicos mecanismos legales que ustedes les permiten utilizar, dejándolas abandonados y no asumiendo con coraje, con decisión, con determinación, con eficacia y con patriotismo la lucha contra esta pandemia", ha espetado Casado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En este sentido, Casado ha justificado su abstención porque "lo primero" para el PP es proteger la salud y no pueden dejar sin "ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal a las comunidades que dan la cara". Según ha añadido, esas autonomías ahora necesitan tener que hacer confinamientos perimetrales por la "inacción del Gobierno".

A renglón seguido, ha dado su agradecimiento a "todos" los presidentes autonómicos, no solo los del PP, por estar dando "la cara por la pandemia como no hace Pedro Sánchez". "Como hermano de tres médicos, un poco de respeto sobre la eficacia y sobre las medidas que se tienen que tomar", ha demandado. DICE SENTIR "ENVIDIA" DE LA ACTUACIÓN DE MACRON Y MERKEL

En su intervención en el Pleno del Congreso en el debate de la prórroga del estado de alarma, Casado --que ha subido a la tribuna sin papeles-- ha cargado contra el "ausente" Pedro Sánchez, que ha abandonado el hemiciclo tras la intervención del titular de Sanidad.

Dicho esto, ha contrapuesto la actuación del Gobierno español con la que han hecho en Francia y Alemania Emmanuel Macron y Angela Merkel, respectivamente, ya que, según ha dicho, han liderado la pandemia en sus países. "Qué envidia", ha manifestado, para añadir que esos dos presidentes han justificado las medidas restrictivas adoptadas en este momento en la necesidad de "salvar" la Navidad.

El líder del PP ha rebatido las tesis del ministro acerca de ha habido "eficacia contrastada" en esta crisis. "¿Es para usted eficacia 60.000 muertos que no reconoce ni siquiera su Gobierno a pesar de que el Instituto Carlos III, el INE o la Seguridad Social confirman esas cifras?", ha preguntando.

También ha interpelado al ministro si considera que es "eficacia" sobrepasar el millón de contagiados, tener el "triste récord de sanitarios contagiados" o no acudir al exterior para comprar material de protección. "Esperaba un poco más de humildad y, sobre todo, respeto a los fallecidos y a las familias que han muerto en soledad", ha enfatizado.

"EL GOBIERNO VUELVE A TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA"

Casado ha afirmado que el Gobierno "una vez más vuelve a tropezar en la misma piedra de la imprevisión, de la incompetencia pero también de los engaños", ya que, según ha recalcado, Sánchez el pasado mes de julio, con la "arrogancia que le caracteriza", dijo que habían derrotado al virus.

En cuanto al marco jurídico, Casado ha recalcado que no se puede "hurtar" al poder legislativo del control de esta medida excepcional porque el Congreso "representa la soberanía nacional" y no el Consejo Interterritorial --órgano al que Sánchez quiere reunir el 9 de marzo para decidir si sigue o no la prórroga hasta el 9 de mayo--.

Tras recordar que Europa ya recomendó a los estados salir de la normativa excepcional, ha señalado que esta línea de actuación no la están siguiendo otros países europeos y por eso el PP planteó limitar la alarma a ocho semanas y aprovechar ese tiempo para hacer una reforma legal que ofrezca un marco de legislación ordinaria a las autonomías.

ACUDIRÁ A LA COMISIÓN DE VENECIA

Casado ha recriminado a Sánchez que este jueves no suba a la tribuna a dar la cara ante los ciudadanos y ha censurado que el ministro comparezca ante el Pleno para atacar a su partido. Y ha insistido en que con su "abstención crítica" el PP no quiere dejar el "campo sanitario descubierto" en este momento del Covid-19 pero tampoco "avalar el atropello legal" de Pedro Sánchez.

Por eso, ha dicho que dejará que las "autonomías hagan su trabajo" y el PP hará el suyo acudiendo a la Comisión de Venecia "ya que no se deja hacer a las Cortes su labor de control constitucional".

El PP ya anunció anoche que acudirá a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para "solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes que no respeta el Gobierno de Sánchez".