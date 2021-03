Casado reivindica ante Aznar los gobiernos del PP dos semanas después de romper con el pasado

Tan solo dos semanas después de anunciar la ruptura con el pasado de su propio partido tras la debacle en las elecciones catalanas del 14 de febrero, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que entonces planteó un proceso de refundación de su formación política –incluyendo la salida de la histórica sede de la calle Génova de Madrid– ha vuelto a reivindicar este martes ese pasado del que dijo querer desprenderse. Lo ha hecho ante uno de sus protagonistas, el expresidente del Gobierno José María Aznar.

En un acto de conmemoración del 25 aniversario de la llegada del hoy presidente de la Fundación FAES a la Moncloa, Casado ha recordado que "este año coinciden las bodas de plata del primer gobierno popular y también los 10 años del segundo gobierno popular, cuando llegó Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno". En su opinión, "las cuatro legislaturas han podido cumplir con lo que siempre un político desea cuando llega a un puesto de responsabilidad y es dejarlo mejor de lo que lo ha encontrado".

"Pinchan en hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del PP con nuestros predecesores", ha asegurado el líder del PP apenas 15 días después de anunciar su ruptura con esos antecesores. "Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada", aseguró Casado el pasado 16 de febrero. No obstante, el presidente de los populares ha recordado este martes que, en 2018, cuando ganó las primerias que le hicieron líder del PP, él se mostró "orgulloso" del legado de Aznar y Rajoy. "Eso es compatible con tratar de erradicar cualquier conducta no ejemplar", ha dicho, para tratar de acotar esa ruptura anunciada hace dos semanas al ámbito de la corrupción.

Ante Aznar, su padrino político, Casado ha dado todo tipo de explicaciones de las sucesivas derrotas electorales encajadas por su partido desde que él es presidente. Ha asegurado, por ejemplo, que sus predecesores, tanto Aznar como Rajoy, "tuvieron siete años para consolidar un proyecto", en alusión al tiempo que pasaron en la oposición antes de llegar a la Moncloa.

Las razones de las recientes derrotas del PP

"El PP de Aznar tiene que llevar a su partido donde está a la mayoría, centrada. Un partido viejo, como Alianza Popular, tenía que moverse hacia ese centro reformista y liberal. Lo que tengo que hacer yo es justo lo contrario. Tengo que mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación del partido, porque estamos en una España absolutamente polarizada. No se trata ya de tocar la corneta y decirle al partido vamos hacia allá, se trata de tocar la campana y conseguir que esa mayoría silenciosa, tranquila, pero ahora polarizada en los extremos, vuelva al PP. Incluso resistir a aquellos cantos de sirena o a aquellos que nos intentan forzar a que nos movamos del espacio en el que nunca ha dejado de estar el PP, que es el centro derecha reformista liberal europeísta y constitucionalista", ha explicado Casado, sin mencionar directamente a Vox pero en clara referencia a la extrema derecha.

Casado ha lamentado que haya "unos" que digan al PP que tiene que acercarse "más a Sánchez y decirle sí a todo", mientras "otros" les dicen que tienen que acercarse más "a los extremos populistas" para intentar disfrazarse "de ellos cuando son ellos cuando intentan imitar al PP". "La quiebra del voto del PP que se produce desde 2015 no es por decepción, sino por imitación. No es que el electorado no se sienta confortable con los valores del PP sino que los echa en falta", ha añadido.

Para el actual presidente de los populares, en la época de Aznar, "las dificultades" que tuvo que afrontar el PP fue "más de modernizar un partido". "No era una cuestión de amenazas en otros partidos", ha dicho. "Hay grandes partidos que hacen que esa reunificación del espacio electoral sea más complicado", ha reconocido. Además, Casado explica sus derrotas en el "cambio de los tiempos políticos"." Los medios tienen que informar todas las horas. No es que los políticos estemos pasados de vuelta, hacemos lo mismo pero se informa cada hora de lo que hacemos. Hay una desintermediación, inmediatez y distorsión del discurso en política", ha zanjado.

Además, para Casado, "a diferencia de lo que pasaba en los años 90 ahora un partido serio y responsable no está de moda". "Cuando Aznar iba a la complutense y era aclamado era por pura sensatez y la credibilidad que ofrecía el partido. Ahora no es así pero nos da igual, porque seguimos queriendo ser un partido fiable", ha concluido.

Aznar: "A Pablo Casado le deseo mucha suerte"

Antes de su intervención, Aznar había tratado de aleccionar a su ahijado político sobre lo que debe hacer para, como él, conseguir algún día ganar las elecciones. En 1996, ha dicho, "había alternativa real porque se había trabajado en unir a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda". "Nosotros fuimos parte de la historia de la transición democrática y somos parte de la historia constitucional de España. Venimos a continuar la historia de España, no quisimos alterar los principios constitucionales ni alterar consensos básicos sino más bien reafirmarlos. Se construye sobre lo que hay, y sobre lo que hay se construye, se cambia, se reforma, se cambia", ha concluido.

Aznar también ha recalcado que la conferencia organizada por el Instituto Atlántico de Gobierno que él mismo preside y que ha tenido lugar en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid se trataba de un acto académico para "reflexionar" y no para "celebrar nada", en alusión al 25 aniversario de su llegada a la Moncloa. "De la historia se sacan muchas lecciones, es la maestra de la vida como se dice y de ello se pueden sacar lecciones positivas y cuestiones a las que hay que prestar mucha atención", ha remachado.

Preguntado por los consejos que él daría a Casado para ganar elecciones, Aznar aseguraba lo siguiente: "Tengo que desearle mucha suerte. Hago reflexiones en voz alta, y no suelen diferir de las que hago en voz baja. Yo a Pablo Casado le deseo mucha suerte, España lo necesita y el centro derecha español también lo necesita como parte fundamental del futuro de España. Cuando se tiene la responsabilidad de ser uno de los actores importantes de la política española todos los días hay que marcar el camino, hay que definir la estrategia y hay que tomar las decisiones. Pero eso le corresponde a él. No a mí".