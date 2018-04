Por qué el caso de Toni Cantó no es como el de Cristina Cifuentes

A Cristina Cifuentes le cambiaron las notas dos años después de haber acabado el máster. Un máster cuyo trabajo final no aparece; cuyos compañeros no la recuerdan en clase ni en los exámenes y cuyas actas del tribunal de TFM se han demostrado falsificadas.

El caso de Cristina Cifuentes está en la Fiscalía, que investiga posibles delitos de falsificación de documentos públicos a instancias de la propia Universidad Rey Juan Carlos y de una denuncia presentada por alumnos.

¿Y cuál es el caso de Toni Cantó, cuya dimisión piden todos y cada uno de los portavoces del Partido Popular? Que en su ficha de diputado en la legislatura 2011-2015, cuando pertenecía a UPyD, ponía "Pedagogo", cuando en realidad no tenía ningún título en pedagogía.

En una entrevista con Jot Down en 2013 le preguntaban por ello: "En tu ficha de diputado pone que eres pedagogo, ¿a qué titulación se refiere?" Y respondía así: "Soy profesor de teatro desde hace mucho tiempo, pero no tengo la carrera oficial de Magisterio de teatro, tampoco la tengo de actor. He dado clases de interpretación en cinco o seis escuelas distintas durante 15 años. Si tuviera que decir qué es lo que mejor hago, sería dar estas clases. En realidad iba para médico, estudié Ciencias. Llegué a COU, aprobé la selectividad y cambié, no me veía siendo médico. Hice medio año de Psicología, pero también lo dejé y me vine a Madrid. Me metí en el laboratorio de William Layton. Luego en los talleres de Strasberg, o los de una de las primeras profesoras que tuve, Zulema Katz, que era la madre del de Tequila, Alejo Stivel. Era una excelente profesora de teatro, con Juan Carlos Corazza".

Pero el Partido Popular ha decidido empezar a jugar al ataque y mezclar todos los casos de exageración en un currículum para establecer la idea de que el caso Cifuentes es uno más de muchos. Con la mirada puesta en Albert Rivera, el PP empezó a exigir este lunes la dimisión del diputado de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó. Según el argumento desgranado por el vicesecretario Javier Maroto, la formación naranja no puede permitirse pedir la cabeza de Cifuentes cuando tiene en sus filas a un político que dijo poseer un título que nunca aprobó.

"No puede ser que los que tienen licenciaturas falsas actúen contra otro partido", ha asegurado Maroto. El caso de Cantó, al que ahora se agarra el PP, fue desvelado por OK Diario hace unos días. Según esa publicación, Cantó se presentaba como "pedagogo", sin poseer la carrera de pedagogía. El político valenciano explicó que con ese adjetivo se refería a sus trabajos como formador teatral y calificó las acusaciones como "una gilipollez".