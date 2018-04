El PP evita defender que Cifuentes presentó su trabajo de fin de máster y pide la dimisión de Toni Cantó

Lo que tiene el "y tú más" es que lleva implícito culpabilidad en el "yo". El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha considerado este martes "más grave" lo de Toni Cantó que lo de Cristina Cifuentes; lo viene a dar por descontado que hay gravedad en el caso Cifuentes –independientemente del grado que le aplique cada cual–.

"¿Qué opina de la carta de Cristina Cifuentes?", le han preguntado tras la Junta de Portavoces del Congreso: "Ya se ha pronunciado mi secretaria general. No voy a decir nada más. Las que llegan tarde son las explicaciones sobre el señor Toni Cantó. Lo que hemos conocido es que ha presentado un título habilitante que requiere carrera. Es falso y un insulto para los que han cursado esos estudios".

El PP equipara que el diputado de Ciudadanos dijera en su currículum que era pedagogo sin tener esa carrera y referirse a las clases de formación teatral. El actor aseguró ante la noticia publicada por Okdiario que se trataba de una "gilipollez".

"Le preguntaría a Rivera qué va a hacer con Toni Cantó", ha proseguido Hernando: "Yo le pido que dimita como presidente de la comisión de calidad democrática. No es la persona más adecuada. Es muchísimo más grave lo de Cantó, porque le habilita para el ejercicio de una profesión, que lo de la señora Cifuentes. No me parece que haya mentido".

¿Cree que presentó su Trabajo de Fin de Máster el 2 de julio de 2012 como ella afirma? "¿Usted tiene constancia de lo contrario?", ha replicado Hernando: "Le digo a la gente que se aplique su propia doctrina. Le pido a Sánchez que nos dé explicaciones alguna vez, y que explique qué ha pasado con Acuamed y las actuaciones de Beatriz Corredor como ministra. A algunos se les ha llenado la boca de pedir responsabilidades. La semana pasada comprobamos como un tribunal decía que Rita Barberá era inocente y los de las querellas no han salido a pedir perdón. Algunos medios piden cuatro metros de listón para los del PP".

"Cifuentes ha hecho un gran servicio a los demás", ha afirmado el portavoz del PP: "Es la Comunidad Autónoma que más crece, donde más empleo se crea y donde los servicios públicos y sociales se prestan de una mejor manera y bajando los impuestos. Hay otros que quieren echar pulsos y colocarse medallas. Desearía un poco de justicia para el conjunto de los ciudadanos. La moción está absolutamente injsuticada. Y algunos tienen más cara que espalda. Un poquito de por favor". ¿Presidirá Cifuentes los actos del 2 de Mayo? “Soy portavoz en el Congreso, me voy a cambiar de Cámara”, ha evitado responder Hernando.