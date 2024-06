Compromís rechaza cualquier cambio en el sistema de financiación autonómica que no incluya a la Comunitat Valenciana

Compromís no apoyará ningún pacto sobre financiación autonómica que no incluya a la Comunitat Valenciana, la más infrafinanciada del país. En una rueda de prensa, la diputada de Sumar y portavoz de la coalición valenciana en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha asegurado que cualquier pacto con Catalunya para un cambio en el modelo tiene que incorporar a las comunidades más perjudicadas por el sistema de reparto actual.

“La solución no puede ser concreta solo para Catalunya. Quiero que el PSOE entienda que hay una singularidad y que si vamos a abordar esta cuestión no se puede hacer sin contar con el apoyo de todo el grupo plurinacional y de Compromís. Para eso no se puede dar solución a solo un problema sino a todos”, ha dicho la portavoz en rueda de prensa. Fuentes de esa formación trasladan que si esto ocurre se plantearán retirar su apoyo al Gobierno de cara a la legislatura.

Micó ha acusado al PSOE de jugar con su formación, con Esquerra Republicana y con los partidos que han dado apoyo a la investidura, toda vez que un debate como el de la financiación autonómica no puede darse como un “debate partidista”. Sobre este asunto han pivotado las primeras conversaciones entre el PSC y ERC para una posible investidura de Salvador Illa como próximo president de la Generalitat de Catalunya.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya abrió la puerta la pasada semana a una negociación diferenciada con Catalunya, pero este fin de semana fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que abordó el asunto. “Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plan multilateral y, al mismo tiempo, articular una financiación singular para un territorio tan importante como Catalunya”, afirmó en una entrevista La Vanguardia.

“Lo que están haciendo el Gobierno y el PSOE es mentira. No tiene ninguna virtualidad”, ha dicho este martes Micó, que ha recordado que su formación ya pidió abordar este tema en el marco del debate de la investidura y Montero les replicó que “no era el momento”. “Para que una reforma se produzca hace falta una mayoría parlamentaria y en este momento no la tiene si no se tienen en cuenta la situación específica de territorios como Valencia y el resto de comunicades infrafinanciadas. No puede haber reforma de financiación si no se tienen en cuenta las necesidades de todo el Estado”, ha insistido la portavoz de Compromís.

Diferencias dentro de Sumar

La cuestión sobre la financiación autonómica despierta debate en el seno del grupo parlamentario de Sumar, con posiciones claramente diferenciadas. Mientras Compromís y Chunta Aragonesista rechazan apoyar cualquier financiación que no incluya a sus propios territorios, en los comuns se muestran más proclives a una reforma singular para Catalunya aunque hablan también de extender el debate a todas las comunidades.

“Nosotros defendemos un sistema singular y esto es absolutamente compatible con que la financiación se aborde para todas las comunidades y que haya un futuro modelo compartido. Lo hemos dicho siempre. El modelo pasa por respeto al principio de ordenabilidad, corresponsabilidad sobre lo que aportamos y recibimos y más autonomía fiscal”, ha dicho la portavoz de los comuns, Aina Vidal, este martes en una rueda de prensa en el Congreso.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha salido este martes en rueda de prensa a pedir también que este debate aborde a Aragón y ha afirmado que no apoyará ningún acuerdo que no incluya a su comunidad autónoma.

“Si Catalunya tiene una financiación singular y Aragón no, Chunta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario. Y no nos vale que nos digan que es porque el Estatut lo tiene, porque el de Aragón también lo tiene. Por ello, cualquier nueva reforma del sistema de financiación que emprenda el Gobierno del Estado deberá tener en cuenta todas aquellas demandas y necesidades de Aragón”, ha afirmado Pueyo.

El grupo parlamentario abordó este debate en una reunión este lunes y acordó la creación de una comisión de trabajo específica. Diversas fuentes coinciden en que este asunto no se puede resolver en cuestión de meses, vinculado únicamente a una investidura en Catalunya, y resuelven que una de las soluciones para conciliar los diferentes intereses es que el Gobierno aumente la financiación de todas las comunidades.

Podemos critica que el PSOE convierta este debate en un “intercambio de cromos”

Podemos, por su parte, ha criticado que el debate sobre la financiación en Catalunya se convierta en un “intercambio de cromos” alrededor de la investidura del nuevo Govern. “El debate sobre la financiación para Catalunya no puede ser un intercambio de cromos en una investidura; tiene que ser un debate absolutamente estratégico de país”, ha dicho la secretaria general del partido en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

“Abordarlo como un intercambio de cromos es un error. Tenemos que hacer un debate de país sobre la financiación de las comunidades autónomas”, ha dicho, al tiempo que ha apostado por aumentar el “suelo de los ingresos”. Belarra ha señalado que hay un problema “muy serio de falta de ingresos” tanto en Catalunya como en el resto del Estado porque quienes más tienen no aportan lo que deben.

Por eso ha abogado por aumentar la presión fiscal de las grandes rentas y de las sociedades para elevar ese suelo de ingresos. “Evidentemente hay que empezar por ahí y no empezar, como suele hacer el PSOE, la casa por el tejado”, ha advertido Belarra.