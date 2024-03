La derecha mediática ignora las amenazas del jefe de Gabinete de Ayuso a elDiario.es

“Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insultó y amenazó con estas palabras a una periodista de elDiario.es. Ocurrió el martes de la semana pasada, poco después de que este medio publicara la segunda información sobre los negocios de la pareja de la dirigente del PP. elDiario.es publicó esos mensajes el viernes pasado, pero no han tenido eco en las columnas de opinión y en los editoriales de los medios de comunicación de la derecha.

Ninguno de los habituales espacios de opinión de la derecha mediática, el monólogo de Carlos Alsina en Ondacero, el de Carlos Herrera en la Cadena Cope, o los extensos editoriales de Federico Jiménez Losantos en esRadio ha mencionado este lunes las amenazas del principal asesor de Ayuso. Las elecciones en Rusia, el adelanto de las catalanas o el 'caso Koldo' han copado los editoriales y la mayoría de columnas de medios como El Mundo, Abc, El Confidencial, Voz Populi o El Debate.

ABC, por ejemplo, dedica su editorial principal a la política migratoria de España en el Mediterráneo y un segundo a las supuestas cesiones de Pedro Sánchez a los partidos independentistas. El Mundo, a la victoria de Putin en Rusia y al escenario electoral de las elecciones en Euskadi. Únicamente un editorial de hace referencia a Ayuso y a su pareja, aunque no a su jefe de gabinete: acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de filtrar información sobre el caso y de “cruzar los límites del servilismo a Moncloa”.

Este último asunto es el que acapara la mayor parte de minutos de los diferentes monólogos de Losantos en su radio. En un discurso en el que habla de Gürtel como “un caso de corrupción municipal”, dice que las investigaciones de la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso son una “inspección de Hacienda” que todavía “sigue en marcha”.

Losantos se refiere al fiscal general del Estado como 'Alvarone', a quien acusa de haber cometido un delito. “Lo de Alvarone es de cárcel”, dice. Quien a su juicio no ha cometido un delito, a pesar de que él mismo lo reconoce en un mail a la Fiscalía, es Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.

“¿Eso significa delito? En absoluto. Tienes que reconocer que es delito a cambio que Hacienda te perdona la mitad o más. Ese es el pan nuestro de cada día. Cada día hay dos millones de inspecciones judiciales. Eso es lo que no conocen los periodistas, incluso algunos de derechas”, carga el locutor de radio. “¿Cómo va a ser defraudador si no ha acabado la inspección de Hacienda?”, insiste, a pesar de que la investigación la cursa la Fiscalía.

Losantos, en un momento de su monólogo, se refiere a elDiario.es como elGolpe.es. Lo hace cuando acusa también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber cometido otro delito por “conocer” datos de una inspección que sigue en curso, a pesar de que este diario y el resto de la prensa publican datos de esa investigación judicial desde el pasado lunes.

“[...] Con la complicidad de otra doble delincuente como es la ministra de Hacienda. No podía de otra manera conocer una inspección que sigue en curso. Lo que no podía conocer no solamente lo conoce sino que lo adelanta diciendo que ya lo han publicado sus amigachos, El País del golpe, el golpe.es, cuando no lo habían publicado. La pobre está desportillada”, dice. Montero se había referido a negocios sobre mascarillas cuando las informaciones publicadas ya hablaban de comisiones por contratos firmados en plena pandemia. “Dos delitos gravísimos, todos de cárcel”, insiste Losantos.