PSOE, Sumar y Más Madrid piden el cese de Miguel Ángel Rodríguez por las amenazas a elDiario.es

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido este sábado la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por sus amenazas a elDiario.es tras las publicaciones sobre el fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta madrileña. En un mensaje similar, el Delegado del Gobierno en Madrid también ha pedido el cese de Rodríguez como paso previo a la “obligada” dimisión de Ayuso, mientras que la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que las amenazas de Rodríguez son “intolerables” y que “debe ser cesado de inmediato”.

“Cuando era portavoz de Aznar tuvo que irse por amenazar a periodistas. 26 años después sigue igual”, ha escrito Alegría en un mensaje en X. La también Ministra de Educación ha declarado que “la libertad de prensa es sagrada en democracia” y que “las amenazas e insultos no tienen cabida e inhabilitan para ocupar un cargo público”. Alegría ha afirmado que “sólo hay dos opciones” para el jefe de gabinete de Ayuso: “O dimisión o cese”.

elDiario.es ha revelado este sábado que el principal asesor de la presidenta madrileña amenazó por escrito a este periódico tras la publicación de varias informaciones exclusivas en las que se relataba el fraude fiscal cometido por la pareja de Ayuso, así como las comisiones millonarias que cobró por la venta de material sanitario durante la pandemia.

Amenazas, extorsión, insultos. Pura mafia para dar el soporte más directo a la presidenta de todos los madrileños.



El cese inmediato de Miguel Ángel Rodríguez debe ser el acto previo a la obligada dimisión de Díaz Ayuso.



Todo mi apoyo a los profesionales de @eldiarioes https://t.co/GX89FDTgKR — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) 16 de marzo de 2024

“La libertad de prensa es esencial en una democracia”, ha dicho el Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, en un mensaje en X, en referencia a la amenaza de Rodríguez contra elDiario.es: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. En democracia, ha escrito Vallès, “no tienen cabida ni las amenazas ni los insultos a periodistas. No se pueden dar, no se pueden amparar, no se pueden excusar”. El Secretario de Estado de Comunicación ha dado las gracias a este periódico por denunciarlas.

El Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también se ha apoyado en la condena de estas amenazas para pedir la dimisión del jefe de gabinete de la presidenta autonómica. “Insultar y coaccionar a periodistas es incompatible con la democracia. Y encima por escrito”, ha expresado Cerdán a través de X. “O dimisión, o cese. Pero no puede seguir ni un día más en un cargo público pagado por todos los españoles”.

La vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado que Rodríguez “debe ser cesado de inmediato”. La líder de Sumar ha escrito en X que “no hay democracia sin libertad de prensa” y que las actitudes demostradas por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid “son más propias de matones que de cargos públicos”.

“Las amenazas lanzadas a elDiario.es por parte de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, son intolerables. Debe ser cesado de inmediato”, ha escrito Díaz.

También por parte de Sumar, la Ministra de Sanidad ha elevado las exigencias al presidente del Partido Popular. Mónica García ha dicho que Alberto Núñez Feijóo “tiene que dar explicaciones y ordenar el cese” de Rodríguez. “Su concepto de libertad: defraudar a Hacienda y trapichear con mascarillas. Para la prensa que lo cuenta no hay libertad, solo amenazas mafiosas”, ha escrito García.

No hay democracia sin libertad de prensa. Estas actitudes son más propias de matones que de cargos públicos.



Las amenazas lanzadas a @eldiarioes por parte de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, son intolerables. Debe ser cesado de inmediato. https://t.co/FvTyfv6bb2 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 16 de marzo de 2024

El partido liderado por Díaz ha declarado que “la libertad de prensa es una garantía democrática” en un mensaje en el que también solicita el cese inmediato del asesor de la presidenta. “No puede seguir en un cargo público quien amenaza”, ha expresado la cuenta oficial de Sumar en X. “La libertad de prensa es una garantía democrática”, han añadido. “Menos matonismo y más dar explicaciones”.

El Ministro de Transporte, Óscar Puente, ha escrito que “nadie se preocupe” a través de un mensaje en X en el que ha compartido la información de elDiario.es sobre las amenazas del Jefe de gabinete de Ayuso. “La reacción del mundo periodístico va a ser ejemplar”.

La oposición en Madrid pide el cese de Miguel Ángel Rodríguez

La primera petición de cese del jefe de gabinete de Ayuso ha llegado esta mañana por parte de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Manuela Bergerot, ha solicitado también la dimisión de Rodríguez. A través de un mensaje en X, Bergerot ha comunicado además que pedirán la comparecencia de Rodríguez y ha calificado de “inaceptable” la amenaza “a periodistas por hacer su trabajo”.

Esto es inadmisible. Vamos a pedir la comparecencia de Miguel Ángel Rodriguez y su inmediato cese.



Una persona así no puede estar en el organigrama de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/Vn1jnORPhv — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) 16 de marzo de 2024

“Una persona así no puede estar en el organigrama de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha escrito Bergerot. “Esto es inadmisible. Vamos a pedir la comparecencia de Miguel Ángel Rodriguez y su inmediato cese”.

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Fran Martín Aguirre, ha pedido el “cese inmediato” del asesor de la presidenta madrileña y ha afirmado que “debe ser el acto previo a la obligada dimisión de Díaz Ayuso” en un mensaje que también ha sido compartido por la cuenta oficial del PSOE. “Amenazas, extorsión, insultos. Pura mafia para dar el soporte más directo a la presidenta de todos los madrileños”, ha dicho Aguirre.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha preguntado en la misma plataforma “¿a cuántos periodistas más amenaza con el cierre la mano derecha de Ayuso?”.

Maestre ha afirmado, en referencia al asesor de la presidenta, que “además de regar con millones de euros públicos a determinados medios de comunicación, ¿qué más prácticas mafiosas se están cometiendo impunemente en Madrid?”

Maestre también ha compartido el mismo mensaje de condena publicado anteriormente por Bergerot y ha añadido que Rodríguez “no puede seguir ni un segundo más en su cargo.

¿A cuantos periodistas más amenaza con el cierre la mano derecha de Ayuso?Además de regar con millones de euros públicos a determinados medios de comunicación, ¿qué más prácticas mafiosas se están cometiendo impunemente en Madrid?

No puede seguir ni un segundo más en su cargo.… — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 16 de marzo de 2024

El diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados, Toni Valero, ha añadido también a través de X que amenazar a un medio de comunicación “por publicar un escándalo que afecta a Ayuso es una barbaridad democrática”. Valero, coordinador de IU Andalucía, ha añadido: “Esta es la 'libertad' de la que hacen bandera”.

La Agrupación de Periodistas de UGT ha mostrado su apoyo a elDiario.es tras las amenazas recibidas por parte del jefe de gabinete de Ayuso. “La libertad de la prensa es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos”, han declarado a través de X.

El exdiputado y ex secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha publicado un mensaje en el que afirma que “no solamente es la inaceptable amenaza a elDiario.es” y afirma que las declaraciones recientes de Rodríguez en la red social son “un indicio de culpabilidad clarísimo”.

---------------------------

Nos atrevemos con los más poderosos porque sabemos que estáis ahí. La investigación periodística de elDiario.es es posible por el apoyo de nuestros socios y socias: más de 77.000 personas. Si eres uno de ellos, queremos darte las gracias: tu ayuda nos permite publicar noticias así. Y si aún no nos apoyas, o dejaste de hacerlo, este puede ser un buen momento para echarnos una mano: necesitamos todo el respaldo posible. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.