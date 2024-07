En materia de migración, Elma Saiz (Pamplona, 1975) es una ministra invisible para el PP. Como Carlos Cuerpo, el titular de Economía del Gobierno de Pedro Sánchez. En ocho meses al frente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Saiz no ha tenido ni una interpelación, ni una pregunta, ni una petición de comparecencia. Será que el asunto –que hoy es motivo de demagogia y pasto de bulos– no ha estado en el radar de los populares más que en las campañas electorales y no precisamente para aportar soluciones, sino para azuzar el miedo al diferente y asumir el discurso antiinmigración que enarbola la ultraderecha en toda Europa.

Será por ello que Saiz habla de “una relación tóxica” del PP con Vox que se refleja incluso en un mismo discurso “racista y xenófobo”. Y será por eso también por lo que a las críticas de los populares a la reforma de la ley de extranjería, que busca hacer obligatorio el reparto de menores migrantes en todas las autonomías, saca a pasear las concertinas y la eliminación de la sanidad universal que la derecha impulsó durante sus gobiernos.

Sobre la financiación para la Catalunya la ministra recuerda que la singularidad está reconocida en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía, si bien lamenta que haya formaciones políticas que lanzan palabras para alimentar esa desinformación y mensajes que pretenden dividir a los españoles y españolas. Saiz se atreve a poner nombre y apellidos: “La primera que tendría que combatir este tipo de actuaciones es la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tiene un jefe de Gabinete que difunde bulos”.

Por cierto, que a esta ministra Dani Carvajal, el futbolista de la selección española que saludó al presidente del Gobierno sin mirarle a la cara durante la recepción en la Moncloa tras ganar la Eurocopa, no la representa. Al resto, tampoco, aunque no se atrevan a decirlo con todas las letras.

Esta semana han muerto dos niños que llegaron en cayucos a la isla de El Hierro y, sin embargo, la política parece instalada en el politiqueo más que en la defensa de los derechos humanos.

Absolutamente. Cuando estamos hablando de niños y niñas, de adolescentes que vienen a nuestro país, vemos a un Partido Popular que está instrumentalizando a estas personas que llegan en total situación de vulnerabilidad. Hablamos de esto, de niños que mueren por eso. Y llama poderosamente la atención que el PP, que no tiene una política migratoria, demuestre esa falta de empatía. Hemos escuchado al señor Feijóo decir que tratar con dignidad a estos menores que vienen no acompañados generaría un efecto llamada. ¿Un efecto llamada de qué? Hipocresía, falta de empatía y falta de solidaridad. Eso es el PP con los menores no acompañados.

En un país con 47 millones de españoles y una de las economías más potentes de la Unión Europea, ¿el reparto de 6.000 menores puede considerarse un problema?

En ningún caso. El señor Feijóo y el PP tienen una suerte de relación tóxica con Vox. Por cierto, que es Vox quien rompe con el Partido Popular, no el Partido Popular con Vox. Tienen una relación tóxica hasta en las palabras, porque hemos visto cómo abrazan los mensajes xenófobos y racistas en los pasados procesos electorales. Feijóo ha acusado al Gobierno de España de fletar aviones y dejar menores no acompañados en nuestras calles y barrios. Luego ha pedido que la Armada haga actuaciones en el mar y, después, se ha avenido a acoger a 30 menores cuando hablamos de un grupo de 6.000. Él, como expresidente de comunidad autónoma, sabe que la competencia es de los gobiernos regionales.

¿La reforma de la ley de extranjería es la solución al problema o es un parche de emergencia?

Es un planteamiento hecho desde la perspectiva del interés superior del menor. La política migratoria del PP es la de eliminar la sanidad universal y la de no dar respuesta a los inmigrantes que llegaron en el Aquarius que todos recordamos. Esa es la política migratoria del Partido Popular. Un PP que, en diferentes elecciones, como las europeas o las catalanas, no ha destinado ni una sola línea de sus programas a la política migratoria. Ese es el espejo al que se enfrenta el Partido Popular, que tiene ahora una oportunidad de estar a la altura como oposición, de salir de esta relación tóxica con Vox y apoyar esta reforma de la ley de extranjería que habla de solidaridad del conjunto de territorios. Enfrente tenemos a un Gobierno con una política migratoria ambiciosa, eficaz y que bajo la Presidencia española de la Unión puso de acuerdo a 27 Estados miembros con un pacto de migración y asilo que también pivota sobre un concepto como la solidaridad, el interés superior del menor y la seguridad jurídica.

Este gobierno también practicó devoluciones en caliente, un método que criticó duramente cuando lo hacía el PP en el poder. Algún fallo habrán cometido ustedes también en materia migratoria.

No tengo problema alguno en hacer cierta autocrítica. Tampoco en admitir que hemos llegado tarde en combatir con contundencia y con todas las herramientas que nos brinda el Estado de Derecho el racismo y la xenofobia. Hemos llegado tarde a combatir con esos mensajes y ha llegado el momento de ser mucho más contundentes. La política migratoria del Gobierno de España es mucho más que la atención humanitaria, la protección internacional o el salvamento marítimo. Es una política en conjunción interministerial y, desde esa perspectiva, también tenemos que trabajar para erradicar y acabar con las mafias y con las explotaciones que se producen en el tráfico de personas. La punta del iceberg es cuando las personas llegan aquí y reciben atención humanitaria y protección internacional. Luego se despliegan políticas que tienen que ver con el empleo, con la inclusión plena, con la formación de calidad y con evitar cualquier tipo de aprovechamiento de negocio en torno a estas personas que vienen a nuestro país a trabajar y a buscar una oportunidad. ¿Qué mejor ejemplo que escuchar a Lamine Yamal o a Nico Williams cómo sus familias llegaron para trabajar después de pasar por momentos durísimos?

Hoy [por este martes] precisamente hemos conocido los datos de afiliación extranjera y suponen un 13% del total de la Seguridad Social. Ellos contribuyen a nuestro sistema público como cualquier español. Y quiero desmontar además esos bulos que algunos se encargan de alimentar: los inmigrantes suponen el 1% del gasto en Seguridad Social y contribuyen mucho más. La proporción es de un 10 a 1. Así que la política migratoria de este gobierno es una política eficaz, ambiciosa y que está siendo puesta de ejemplo en muchos países. Me llama la atención que a la ministra de Migraciones, es decir a mí, el Partido Popular no le haya hecho en ocho meses ni una sola pregunta en el Congreso de los Diputados sobre política migratoria. El señor Sémper no sabe siquiera quiénes somos los responsables, ya que el otro día pedía que el ministro Escrivá –que hace ocho meses que no es titular de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión– que compareciera para dar cuenta de esa proposición de ley.

Le preguntaba si se equivocó este gobierno al aplicar y justificar las devoluciones en caliente.

No podemos olvidar un contexto europeo. España es un país que gestiona y atiende pero dentro de un marco de la Unión Europea y, evidentemente, en todo lo que tiene que ver con la gestión de las crisis migratorias. Este es un un recorrido que hay que hacer mirando hacia adelante, pero también mejorando situaciones pasadas y yo no tengo pudor en hacer cierta autocrítica en todo lo que tiene que ver con, quizás, esa tibieza en algunos mensajes que hubieran sido mucho más eficaces y más contundentes contra cualquier mensaje racista y xenófobo.

¿Al PP le asiste la razón cuando se queja de que reclamen su apoyo a la reforma de la ley de extranjería mientras no han recibido ni siquiera el borrador del texto?

El Gobierno tiene la mano tendida siempre a cuestiones importantes y todo lo que tiene que ver con cuestiones de Estado. El Gobierno tiende la mano al principal partido de la oposición para seguir construyendo y avanzando en derechos. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con que cada vez que ha habido una oportunidad por parte del Partido Popular de estar a la altura y ejercer una oposición responsable, ha preferido abrazar los mensajes xenófobos y racistas y ser hermano de Vox. Y lo que le estoy contando es el relato de lo que hemos visto en los últimos meses en los comicios catalanes, europeos y cuando ha tenido ocasión de hacer manifestaciones públicas. Por ejemplo, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el informe Oberaxe, que tiene que ver con la monitorización de los discursos de odio. De hecho, ese mismo día el señor Feijóo volvía a contribuir al bulo y a la desinformación. Así es que tienen ahora la oportunidad ante esa proposición de salir de esta relación tóxica y estar a la altura. Y le diré que como mujer y demócrata me alegro de que la ultraderecha haya salido de los gobiernos autonómicos. Es una buena noticia para España. Sin embargo, al PP y a Feijóo les queda aún un recorrido por hacer.

¿El Gobierno está dispuesto a aceptar alguna de las medidas que el PP ha planteado como irrenunciables para apoyar la reforma? ¿La declaración de emergencia? ¿Más recursos? ¿Mayor control en las fronteras?

Con las cuestiones que ha puesto encima de la mesa lo que está demostrando es que están buscando excusas para no estar a la altura de esa solidaridad obligatoria del conjunto de territorios. Y me explico: el PP está pervirtiendo el concepto de emergencia al tender la mano a atender a 30 niños y niñas cuando nos encontramos con una situación de 6.000 o cuando están hablando de fondos. Nunca ha habido tantos foros ni tantos fondos para dar respuesta a sus competencias. Y le voy a poner un ejemplo muy claro: los gobiernos de algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular están reduciendo las rentas autonómicas en lo que tiene que ver con las rentas mínimas, las rentas de inclusión, las rentas garantizadas –en cada territorio se llama de una manera distinta– en más de 500 millones de euros desde que está puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital. Están detrayendo recursos que tienen para ejercer sus competencias, igual que están eliminando impuestos dentro de su capacidad a quienes más tienen. Eso es una irresponsabilidad en lo que tiene que ver con la financiación autonómica para luego venir a alertar de una infrafinanciación o decir que el Gobierno de España no les da fondos. ¡Imagínense con esos 500 millones de euros lo que se podría haber hecho! Esa es la realidad y esos son los datos. Y eso demuestra la importancia de quiénes están al frente de las instituciones y de los gobiernos. Otra cosa es que efectivamente las políticas siempre tenemos que evaluarlas y mejorarlas. De anteriores crisis migratorias y de situaciones muy complicadas que ha vivido este país, hemos aprendido mucho. Usted me preguntaba antes y yo le respondo que claro que hemos aprendido de muchos errores. Eso es evaluar, corregir y poner encima de la mesa propuestas, en el marco de la Constitución, que son para el conjunto del país como lo es esta propuesta legislativa para reformar la ley de extranjería.

¿En qué fuentes bebe Feijóo cuando sostiene que la reforma que plantea el Gobierno puede tener como consecuencia una avalancha de 7.000 nuevos migrantes?

Absoluto bulo, desconocimiento y tergiversación de los datos. ¿Usted cree que alguien se lanza al mar o hace que sus hijos se lancen al mar si no es por una situación desesperada? Yo hablaría más de efecto huida que de efecto llamada. Lo que demuestra el señor Feijóo es el desconocimiento que tiene del mundo, de la situación geopolítica, de las crisis climáticas y de las guerras. ¿Acaso está cuestionando el relato de Nico Williams cuando nos cuenta cómo su madre tuvo que atravesar durante dos semanas el desierto en busca de un trabajo y un futuro mejor y esperanzador?

Entiendo por el discurrir de su conversación que no confía en que la ruptura de las coaliciones autonómicas por parte de Vox vaya a facilitar el entendimiento del PP con el Gobierno en esta materia.

Cuando se llegan a acuerdos con diferentes fuerzas políticas es importante que la ciudadanía sepa para qué se llega a esos acuerdos. Yo soy una firme defensora de la pluralidad política porque ha de ser transformada y llegar a acuerdos entre diferentes. A mí me parece algo súper valioso, ¿pero para qué se llega a acuerdos? Lo que estamos viendo es que el Partido Popular abraza a esos gobiernos con la ultraderecha para retroceder. Por eso le decía que como mujer, como madre, como demócrata, me parece una buena noticia que la ultraderecha salga de esos gobiernos autonómicos, pero invito a Feijóo a que eso se extienda a los ayuntamientos y a que el PP deshaga todos las retrocesos que ha practicado en violencia machista, negacionismo del cambio climático y, por supuesto, en memoria democrática. Y ese es el momento en el que nos encontramos: que el señor Feijóo tiene ante sí una oportunidad para salir de esa relación tóxica. ¿Quiere romper con la ultraderecha? Porque, vuelvo a repetir, es Vox quien ha roto con el Partido Popular y el Partido Popular, viendo a la señora Ayuso como deshoja la margarita con el 'me quiere/no me quiere', no entiende el porqué de esa ruptura porque efectivamente son lo mismo.

Quizá es que más que salir o no de una relación tóxica, como usted la califica, el Partido Popular lo que no quiere es renunciar a esa parte del electorado de Vox que se identifica con el discurso antiinmigración.

Entonces el Partido Popular tendrá que decir abiertamente que es un partido que abraza la xenofobia y los mensajes racistas para levantar muros. Y conviene recordar que el Partido Popular dio su apoyo al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es todo una incoherencia. Por eso entiendo que el señor Feijóo es un líder vacío de contenidos y desnortado que tiene la oportunidad ahora de hacer ese recorrido.

¿Es Junts también un partido xenófobo y racista por haber abrazado ese mismo discurso antiinmigración?

Pues también tienen oportunidad ante esta proposición de ley que ha entrado en las Cortes. Es ahí donde todas las fuerzas políticas tienen que retratarse con sus votos y contar al resto del país y, por supuesto, a su electorado, cuál es su posicionamiento. Eso es lo grande de la democracia.

De la misma manera que el Partido Socialista sostiene que el Partido Popular es rehén de Vox y de su discurso xenófobo, el PP puede decir que ustedes gobiernan con el apoyo de una formación política como Junts, que enarbola exactamente ese mismo discurso antiinmigración.

Por eso le decía que cuando se llega a acuerdos entre diferentes es muy importante saber para qué. Y quiero recordar que los acuerdos a los que este gobierno ha llegado con los diferentes partidos del arco parlamentario en esta legislatura y también en la pasada han sido para subir el salario mínimo interprofesional, revalorizar las pensiones, bajar el IVA de los alimentos o evitar el corte de los suministros a los vulnerables.

Efectivamente, pero el problema en este momento lo tiene el Gobierno, que se sostiene en el Parlamento en un socio que ha dicho que no va a apoyar la ley y por eso están ustedes pidiendo al PP que lo haga. ¿Si el Partido Popular finalmente no apoya o no se abstiene en la tramitación de la admisión a trámite, habrá un decreto ley?

Es importante que tengamos oportunidad estos días para que el Partido Popular se posicione. Quiero recordar también que hace dos semanas escuchamos al señor Feijóo diciendo que las comunidades del PP estarían a la altura.

Como responsable de las cuestiones migratorias, ¿ha telefoneado usted al responsable del PP en la materia para reclamar ese apoyo?

Es muy importante delimitar bien las competencias y soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio. La política migratoria es una política interministerial, como le he dicho, no solamente desde el punto de vista de las relaciones exteriores o el combate contra las mafias. Pero hoy también quiero compartir con usted que el Partido Popular me ha arrinconado en todo lo que tiene que ver con la política migratoria. No me ha formulado ningún tipo de pregunta, ni me ha planteado dudas, ni me ha pedido datos.

¿Es usted una ministra invisible como lo es, para el PP, Carlos Cuerpo?

En materia migratoria es evidente que sí. Cuando el señor Semper estaba apelando el otro día a que fuera el señor Escrivá quien compareciera y no se me ha formulado ni una sola pregunta desde el principal partido de la oposición… Y eso que en los próximos días vamos a compartir con las comunidades autónomas la tercera reforma del Reglamento de Extranjería.

¿Con qué contenidos?

Pivota sobre dos ejes muy importantes. Uno tiene que ver con la agilización de trámites que, evidentemente, también es una asignatura en la que se puede mejorar de manera importante. Y luego todo lo que tiene que ver con la inclusión, la integración de redes familiares y el empleo en todo ese despliegue de diferentes figuras de arraigo.

¿Qué espera de la Conferencia Sectorial de Migraciones que se celebra el próximo lunes?

En los próximos días compartiremos el borrador del texto de la modificación del Reglamento. Será la tercera Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. Por eso le decía antes que nunca ha habido tantos fondos ni foros a disposición para hablar de esta cuestión, que está siendo un eje en procesos electorales y las agendas políticas de todos los gobiernos. Y llama la atención como una cuestión de Estado como ésta no sea objeto de debate, de preguntas, de interpelaciones o de peticiones de comparecencia por parte del principal partido de la oposición.

Si el acuerdo es imposible en la distribución de 6.000 menores migrantes, imagino que no tienen confianza alguna en un pacto sobre la nueva financiación autonómica.

Ese es el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda con la vicepresidenta primera, que el lunes además tuvo un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero es que en materia económica el Partido Popular ha abandonado el rigor. Estamos viendo unas permanentes revisiones al alza de nuestras previsiones de crecimiento; hemos dado el pistolazo de salida para la configuración de la Ley de Presupuestos; tenemos rigor fiscal y todas las cifras son positivas. El PIB, la disminución de la deuda; hemos bajado por primera vez el 10% de los jóvenes que ni trabajan ni estudian; hemos superado los 21,4 millones de afiliados y afiliadas; estamos generando empleo y corrigiendo fallos que estaban muy arraigados en nuestro mercado laboral. Y, sin embargo, parece que las comunidades que gobierna el PP están más interesadas en denunciar una infrafinanciación o anunciar rupturas de la caja única porque se transfiere el ingreso mínimo vital a Navarra y Euskadi aunque la decisión ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Ya he puesto encima de la mesa un dato muy importante, que es cómo están reduciendo 500 millones de sus rentas mínimas, que eso es un colchón para hacer otras políticas o eliminando el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y el de donaciones. Y eso es financiación autonómica. Esas son decisiones políticas que se toman con una total irresponsabilidad, porque eso menoscaba los recursos para seguir financiando lo público. Y, luego, lo fácil y a lo que nos tienen acostumbrados es a quejarse de que el Gobierno de España es el responsable. Esa no es la realidad porque nunca ha habido tantos fondos a disposición de las comunidades autónomas como en la pasada y la actual legislatura.

Pero las quejas sobre la financiación autonómica no son sólo del PP. Ahora que se habla tanto de una financiación singular de Catalunya también las del PSOE hablan de una fórmula insolidaria que supone un agravio comparativo entre territorios.

La singularidad está reconocida en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía. Lo que pasa es que yo creo que hay palabras que se lanzan encima de la mesa o a la sociedad para alimentar esa desinformación y mensajes que pretenden dividir a los españoles y las españolas. Y voy a poner un ejemplo en el ámbito de mi ministerio: el IMV es un paraguas estatal, pero luego las comunidades autónomas dentro de sus competencias, tienen y pueden tomar decisiones como incrementar, complementar o reducir. Creo que eso es el Estado autonómico y hay que ser coherente. Nuestra Constitución marca perfectamente cuáles son las líneas, los parámetros, pero luego no podemos olvidar las competencias de cada uno.

¿Cuáles son los límites para esa financiación singular?

Los estatutos de autonomía reconocen claramente cuáles son las competencias y cuáles el nivel de autogobierno de cada de cada territorio. Y el Gobierno de España siempre se mueve dentro de lo que marca la propia Constitución. Y hay artículos que establecen claramente cómo puede ser ese reparto competencial. Lo que es incomprensible es cómo el Partido Popular denuncia y se le llena la boca diciendo que porque Navarra y Euskadi asuman el ingreso mínimo vital se rompe España o que que cualquier gestión en materia de Seguridad Social, pone en riesgo la caja única. Y sin embargo, cuando son territorios gobernados por el Partido Popular, que también solicitan esa gestión del Ingreso Mínimo Vital, entonces no pasa nada. Y, mire, el Gobierno de España lo que hace es siempre desde los parámetros constitucionales y, luego, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y ahí los presidentes autonómicos, las autonomías tienen que desplegar sus competencias. Lo que no puede ser es que se tomen decisiones como eliminar el impuesto de patrimonio y luego decir que tiene poca financiación para hacer otras competencias.

Las comunidades van a recibir recursos récord en 2025 y tendrán más margen de gasto, pero no se ha escuchado a ningún barón autonómico, tampoco del PSOE, felicitarse por ello.

Le quiero recordar que el PP tumbó la senda de gasto en el Senado, lo que era perjudicial para sus propios territorios. Por eso yo creo que ha llegado la hora de que ejerzan una oposición a la altura y que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, están absolutamente en el túnel en el que se han metido con Vox, en un túnel en el que la única política que practican la resumía la señora Ayuso este lunes: el objetivo es batir al Gobierno, que es el enemigo. Esa es la oposición que están haciendo desde que arrancó esta legislatura.

¿Feijóo y Ayuso son y representan lo mismo?

Feijóo tiene diferentes caras. Yo me remito a sus declaraciones. Ha llegado a decir, alimentando bulos, que el gobierno abandona a los menores y fleta aviones por la noche.

Entre derogar la ley mordaza y modificar un artículo de la misma hay una diferencia notable. ¿A qué achaca que Yolanda Díaz anunciara lo primero antes de que el presidente diera a conocer los detalles?

En cualquier gobierno de coalición hay un diálogo constante. La ciudadanía tiene que estar muy tranquila porque este gobierno tiene una hoja de ruta muy clara, transparente y a disposición de la ciudadanía en el acuerdo de Legislatura, donde vienen claramente cuáles son los hitos y el camino. Ese camino es el que se está siguiendo. Ahora, tenemos el reto de la regeneración democrática para lo que se trabaja con el rigor entre dos socios de gobierno que buscan consensos. Igual que hemos sido un poco tibios combatiendo mensajes racistas, también lo hemos sido en todo lo que tiene que ver con la con la regeneración democrática. Creo que también ha llegado el momento de plantar batalla y de demostrar la bondad de la política como herramienta de acuerdo, de seguir avanzando en derechos y en convivencia. Y cada ministerio tiene ese compromiso. Si me voy al mío, al que tengo el honor de dirigir, tenemos establecido también un caza bulos donde en cuestiones tan importantes como las pensiones, hemos escuchado desinformaciones que alertaban del colapso absoluto del sistema y lo estamos combatiendo con cifras. En materia de ingreso mínimo vital, incluso hemos escuchado que los perceptores son fundamentalmente inmigrantes cuando en realidad son españoles. Lo mismo ocurre en materia migratoria, donde escuchamos cómo se intenta vincular siempre a lo negativo y a que vienen a alterar nuestra convivencia.

Le preguntaba concretamente por la derogación de los delitos vinculados a las libertades públicas y las injurias al rey que mencionó la vicepresidenta segunda y que no están dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿El presidente del Gobierno les hizo partícipes de las medidas antes de anunciarlas en el Congreso?

Como digo, forma parte de ese diálogo con el socio y veremos a ver el recorrido que tienen esas modificaciones legislativas. Pero es importante poner en valor esa hoja de ruta de Legislatura y del compromiso con la regeneración democrática, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones y que no demos ni un paso atrás en todo el avance de derechos en protección social, que quizás algunos nostálgicos del pasado quieren hacernos retroceder. En eso está el Gobierno de España.

Pues el PP dice que quieren ustedes imponer la censura para la prensa crítica. ¿Hay fórmulas infalibles para combatir los bulos, que es un problema que afecta a todo el planeta?

Comparto que es importante ver el contexto internacional. Estamos viendo también cómo en otros países se vive de forma similar y tenemos una responsabilidad de gobierno pero también como sociedad. Los gobiernos autonómicos tienen que ponerse también del lado correcto de la historia, si me permite la expresión. Tiene que ser una labor conjunta porque estamos hablando de la democracia. Quizás las generaciones más jóvenes no le den la importancia que requiere, pero el conjunto de derechos y libertades que hoy tenemos en nuestro país es fruto de un trabajo, de un compromiso ciudadano y de un compromiso político. Y, evidentemente, hay quienes quieren dar pasos hacia atrás y hacernos retroceder. No lo vamos a permitir.

Le preguntaba por medidas concretas. Por ejemplo, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso difundió un bulo que afectaba a la Fiscalía General del Estado, lo publicaron sin contrastar varios diarios y ahora está a punto de ser imputado el propop fiscal general de Estado. ¿Cómo se combate eso?

La primera que tendría que combatir este tipo de actuaciones es la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene un jefe de Gabinete que difunde bulos. Por eso los representantes políticos tenemos que estar absolutamente comprometidos de manera firme y rotunda, con un modus operandi que vaya siempre en la misma dirección. Y es en la dirección del rigor, de la responsabilidad, de la ejemplaridad y el respeto a las instituciones. Se llama coherencia, rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto y hacer que esa administración sea la administración que la ciudadanía espera y que responda a sus problemas y a sus necesidades.

¿Y no tiene la sensación de que la verdad ha dejado de importar?

Para algunos parece que sí. Pero ese es un camino y una batalla que hay que dar porque merece la pena demostrar y denunciar que existe una asimetría a la hora de juzgar a unos y a otros. Me niego a aceptar que seamos todos metidos en el mismo saco. Hay quien alimenta y practica esa política de tierra quemada y hay quien actúa desde el rigor. A otros quizás les interesa más condecorar a líderes que insultan al presidente del gobierno y establecer diferencias como si hubiera una ultraderecha buena y otra mala.

Antes hablaba de la celebración de la Eurocopa, la selección española y el éxito de país reflejado en dos personas como Nico Williams y Lamine Yamal, que han sido el motor de la selección. El lunes, sin embargo, vimos un gesto de Carvajal ante el presidente del Gobierno que no se corresponde con la actitud de un equipo que transmite 'buenrollismo' y buena onda.

Quiero poner en valor todos los valores que ha transmitido el conjunto de la selección española: trabajo en equipo y confianza. Están liderados por un entrenador al que hemos escuchado mensajes que verdaderamente me representan: caerse, levantarse, no perder la confianza, trabajo en equipo, diversidad, respeto y convivencia. Eso es lo que ha sido el campeonato por parte de la selección española. Y la educación y todos estos valores hay que tenerlos dentro y fuera del terreno de juego.

Los valores del seleccionador le representan. ¿También le representa Carvajal?

Lo que hizo ayer a mí no me representa.

¿Las derechas pretenden apropiarse de las gestas deportivas del país, como hicieron antes con la bandera, el himno y hasta con la Constitución?

Mire, es que a mi modo de ver, no hay españoles de primera ni de segunda. Como no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Y como no hay inmigrantes de primera y de segunda. Cada vez que han tenido oportunidad de respetar la Constitución en muchas de las cuestiones, y lo estamos viendo en todo lo que tiene que ver con la política migratoria, el Partido Popular se aleja de sus valores. Otra cosa es que practiquen en muchas ocasiones un patriotismo de pacotilla. En este caso, el triunfo de la selección española pertenece al conjunto de los españoles y españolas de norte a sur y de este a oeste de nuestro país. Nadie es más dueño que nadie de ese triunfo. Y el presidente del Gobierno es el presidente de todos los españoles y las españolas. Por eso cuando una presidenta de una comunidad autónoma condecora a Milei, que insulta al presidente del Gobierno, de alguna manera, está dando por bueno ese tipo de comportamientos, y eso es lo que no podemos permitir.

El portavoz parlamentario del Partido Popular ha pedido la comparecencia del presidente Sánchez después de que la declaración del empresario Barrabés sobre sus reuniones en La Moncloa. ¿El silencio del Gobierno sobre la actividad profesional de Begoña Gómez ha permitido que la derecha se haga con el relato?

La agenda del presidente del Gobierno puede ser pública o privada, nunca secreta. Y en toda esta cuestión hay un total compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. Eso es lo que hemos venido haciendo los diferentes ministros y ministras en todo lo que tiene que ver con las comparecencias que se solicitan al amparo de diferentes comisiones de investigación como la acontecida en el Senado. Del caso sobre el que me pregunta, estamos viendo cómo está basado en denuncias falsas de la ultraderecha. No hay nada.

A la ciudadanía no le basta con que el Gobierno diga que no hay nada. ¿No hubiera sido conveniente que el Gobierno, el presidente, su portavoz o quien estimen oportuno hubiera desmontado el primer día las acusaciones para evitar que se impusiera un relato como el que está día sí y día también en algunos medios?

Es que basan su oposición desde el minuto cero en la desinformación, en los bulos y en denuncias falsas. Así están construyendo ese relato. Sea cual sea el tema que esté encima de la mesa, lo que nos encontramos es desinformación, bulos, fakes… Eso es lo que nos encontramos por parte del Partido Popular y de Vox. Así es que por parte del Gobierno, hay total compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas.

