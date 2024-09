El empresario cripto que pagó a Alvise asegura que no habla públicamente porque “hay que esperar a que terminen los procedimientos”

El fundador de Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, que pagó 100.000 euros en metálico a Alvise, que los había reclamado para campañas electorales y pagar pleitos perdidos, ha reaparecido en un vídeo en el que asegura que no se pronuncia públicamente sobre todo lo que está pasando porque prefiere “esperar a que terminen los procedimientos” judiciales.

El empresario cripto ha querido aclarar a sus seguidores en un vídeo que ha adelantado El Periódico de España en el que cuenta que las explicaciones “no llegan” y “esto tiene un por qué: ”Ha habido un cierre de cuentas bancarias que hace que no podamos seguir operando con nuestro flujo y toda la estructura está en riesgo. Las justificaciones de los cierres han sido aportadas como el resto de documentación. Pero eso no quiere decir que sea publico o no sea cierto“.

“Si me defendiese me estaría equivocando porque hay un procedimiento”, asegura, añadiendo que “todo forma parte de una trama mucho más importante y con un único objetivo que es acabar con el Madeira Invest Club”. “Me encantaría participar e ir a la televisión y vapulear a la gente que está diciendo mierda porque cuando te pones a disposición del juzgado necesito que esa sea mi primera declaración. Si estas metido en un procedimiento al juez lo q menos le gusta es q vayas declarando cosas por ahí sin habérselo contado antes”.

“Hasta que no exista una declaración por mi parte, ya que estoy puesto a disposición, no existirá una defensa pública de lo que se está diciendo. Cuando esto pase la cosa cambia”, ha prometido, asegurando que ninguno de sus clientes debe preocuparse por la información que se proporciona. “Existen muchas dudas sobre el futuro y todo tiene solución, pero hay que esperar a que terminen los procedimientos y salir del lodo”.

El fundador de Madeira Club Invest (MIC), el club financiero que patrocinó Alvise Pérez y que cerró hace una semana tras no poder hacer frente a las altas rentabilidades que prometía a sus inversores, no solo envió a la Fiscalía un escrito en el que ratifica haber pagado 100.000 euros en metálico al líder de Se acabó la Fiesta (SALF) durante la campaña de las europeas. También ha remitido al Ministerio Público conversaciones telefónicas y mensajes de audio en los que desgrana las relaciones con el ya eurodiputado. Entre las charlas aportadas, figuran diferentes ofrecimientos de Alvise Pérez para hacer lobby en Bruselas por el sector de las criptomonedas e incluso impulsar leyes en España a favor del negocio de Madeira Invest Club cuando sea, tal y como calcula que sucederá, “llave de Gobierno con Feijóo y Abascal”.

El juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dictó este pasado martes un auto declarando la apertura de diligencias previas a la posible comisión de delitos contra la mercantil Madeira Invest Club. La denuncia inicial la lanzó la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), que tiene unos 200 asociados y está presente en otros pufos financieros investigados por los tribunales como son el caso Ninmbus, Herrero Brigantina o Juicy Fields. A la misma denuncia se han sumado la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) y distintos despachos de abogados que ya buscan posibles afectados por la causa y que se cifran en varios miles. Cabe recordar que este club financiero, del que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió que no contaba con su autorización para operar, prometía rentabilidades de hasta el 53% en inversiones de arte digital y bienes de lujo.