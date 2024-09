AUDIOS | Alvise, al empresario que le pagó 100.000 euros: “Estás invitado a dar charlas en el Parlamento Europeo”

“Estás más que invitado al Parlamento Europeo si te gusta dar una charla”. Esa fue la promesa que le hizo Alvise Pérez a Álvaro Romillo —alias, CryptoSpain— el empresario que le pagó 100.000 euros en metálico durante la campaña de las pasadas europeas. La conversación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, forma parte de la documentación que el empresario cripto ha puesto a disposición de la Justicia y que incluye charlas telefónicas y mensajes que detallan la relación entre ambos y ese pago en metálico, después de que el político reclamase fondos “que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para abonar su campaña y pagos por distintos pleitos que ha perdido. Este jueves, Alvise confesó que había cobrado ese dinero, pero que lo había hecho para no enriquecerse con la política mientras llamó a los ciudadanos a no pagar impuestos. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya estudia si existió una financiación ilegal de la campaña de Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación electoral con la que el difusor de bulos consiguió más de 800.000 votos el pasado junio.

Las conversaciones que obran en poder del Ministerio Público certifican que el ahora eurodiputado no sólo hizo ese ofrecimiento verbal para “dar charlas” en el Parlamento Europeo. Sino que incluso le sugirió que esas conferencias se podían financiar con dinero de las instituciones comunitarias. “Lo podemos hacer con fondos de Comisión, eh, de Industria… y cosas así. Es que yo quiero apoyar en el Parlamento Europeo las iniciativas basadas en criptodivisas. Si hasta el sorteo del sueldo lo hago con blockchain”, dijo a su interlocutor. También le propuso “presentar al Parlamento Europeo 10.000 medidas en defensa de las criptodivisas y de los negocios que operan con ellas”. La conversación tuvo lugar el pasado viernes 13 de septiembre, apenas cuatro meses después de recibir el cash en una oficina que Madeira Invest Club (MIC) tiene en Madrid.

Romillo es el fundador del MIC, el club financiero que patrocinó Alvise en un multitudinario evento y que cerró el pasado 16 de septiembre tras no poder hacer frente a las altas rentabilidades que prometía a sus inversores (por encima del 30%). La Audiencia Nacional también estudia varias macrodemandas por estafa contra él. La citada conversación se produjo sólo tres días antes del cierre, el 13 de septiembre. El Confidencial había publicado una información con el siguiente titular: Alvise desvía donaciones para su campaña a cuentas con dinero de un chiringuito denunciado por la CNMV. Ese “chiringuito” era el club financiero de Romillo, que en esa conversación trató de marcar distancias con el político e incluso llegó a decirle que no era momento de hacer cosas juntos dado que los “focos” apuntaban a ambos.

Pese a ello, Alvise le insistió a lo largo de toda la conversación en que podían articular esa hipotética charla en el Parlamento Europeo como “algo apolítico” y dejó caer también que ambos tienen asuntos pendientes. “No pienses que me olvido de ti, que yo soy un tío de palabra”, afirmó el eurodiputado. “Si el único problema es que ahora estás en boca de todos y debe ser realmente gente que tiene mucho interés en fundirte. Lo tengo claro”, le contestó el empresario denunciado ante la Audiencia Nacional.

Esa y otras conversaciones que obran en poder de la Fiscalía muestran cómo entre ambos se fraguó durante meses una especie de relación en la que el candidato buscaba dinero para financiar su “aventura política” y el empresario tener acceso a los miles de seguidores del líder de SALF para publicitar sus negocios. Alvise llegó incluso a explicitar por escrito sus “necesidades” ante la petición de concreción del empresario. Por encima de todas, destaca una: “Fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña. También necesitaba fondos para hacer frente, según sus propias palabras, a “ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y Protección de Datos”.

Conversación entre Alvise y el fundador del MIC en la que el agitador ultra explica que quiere fondos que no tenga que estudiar el Tribunal de Cuentas.

El empresario le contestó que él conocía a “gente que tiene dinero” y que podría estar interesada no tanto en su proyecto político, sino en hacer aportaciones como una especie de “inversión” o “colaboración” a cambio de que él hiciera publicidad de sus negocios entre sus seguidores. Alvise se mostró “encantado” de hacer alguna “promo semanal” o de “grabar cosas muy virales con invitados e influencers”, aunque en los mensajes aportados a la Fiscalía no figuran los términos exactos de esa supuesta colaboración.

En sus conversaciones, Romillo y Pérez dialogan sobre la posible grabación de un vídeo en el que el líder de SALF se encargaría de publicitar las bondades de Sentinel, una firma dedicada a facilitar intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad que maneja 5.000 cajas de seguridad en una fortificación blindada en pleno centro de Madrid y que fue el sistema a través del que Alvise recibió los 100.000 euros. E incluso barajaron la posibilidad de hacer la grabación a las puertas de sus oficinas, algo que acabaron posponiendo por el ruido que podría generar en vísperas de elecciones.

En el vídeo que grabó este jueves para defenderse, Alvise Pérez reconoció en varias intervenciones que aceptó recibir ese dinero “sin factura” con el objetivo de “poder tener más ahorros” y aseguró que era “el pago por unos servicios de promoción, muy por debajo del precio de mercado”. Esto es, intentó hacer pasar por una mera irregularidad tributaria lo que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya investiga como un posible delito de financiación ilegal.

En su comparecencia grabada, Alvise no especificó qué servicio habría prestado al empresario para que éste le pagara 100.000 euros en efectivo. En sus conversaciones con el empresario, que ha podido examinar elDiario.es, Alvise no mencionaba el cobro de ningún trabajo ni surgió ninguna colaboración concreta más allá de la participación en el evento del hipódromo, donde intervino durante unos cuantos minutos. En su canal de Telegram, donde tiene más de 700.000 seguidores, tampoco mencionó ni una vez la empresa Sentinel ni el Madeira Invest Club.

Por el momento, lo único acreditado es que Alvise recibió 100.000 euros de un club financiero que acabó cerrando dejando a miles de inversores estacada y que, en varios mensajes, reconoció que ese dinero le vendría bien para financiar su “aventura política”. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”, le llegó a decir a su financiador. Y, más allá del acto del hipódromo en el que tuvo una corta intervención, nada se sabe de esos supuestos trabajos que defiende haber facturado como autónomo para zanjar el asunto con una mera discrepancia tributaria a través de una declaración complementaria.

Los audios de Alvise, en elDiario.es

