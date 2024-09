Alvise asegura que cobró en negro 100.000 euros para no enriquecerse con la política

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha confesado este jueves en un vídeo que cobró 100.000 euros en efectivo y en negro de manos de un empresario del sector de las criptomonedas en plena campaña electoral de las últimas elecciones europeas. “Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme con mi actividad política”, ha dicho el líder de Se Acabó La Fiesta sin especificar qué servicios prestó, de los que no hay constancia en la documentación aportada a la Fiscalía.

En los últimos días elDiario.es ha revelado que Alvise acudió en persona a las oficinas de la empresa Sentinel, propiedad de Álvaro Romillo, fundador del club fallido de inversiones Madeira Investment Club que, tras quebrar, ha acudido a la Fiscalía entre otras cosas para explicar su relación con el hoy eurodiputado. La documentación refleja que el 27 de mayo, un día antes de empezar su campaña electoral, Alvise recogió 100.000 euros en metálico que, según dijo, pensaba invertir en su campaña electoral.

El asunto ya está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En un vídeo hecho público hoy en su canal de Telegram, donde atesora más de 710.000 seguidores, Alvise ha afirmado que ese dinero lo cobró como “autónomo” y por unos trabajos que no ha especificado. En esos meses, su única colaboración con la empresa de Romillo fue participar en un evento sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid, meses durante los cuales también prometió al empresario legislar a su favor cuando tuviera una posición relevante en la política española.

“No voy a espera a ningún juicio porque no necesito ningún juez, soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea mas de la mitad”, ha dicho Alvise antes de desarrollar su tradicional discurso contra los impuestos. Cobrando 100.000 euros a espaldas de Hacienda, afirma, ha ejercido “legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado”. “Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles”.

En sus conversaciones con el empresario, que ha podido examinar elDiario.es, Alvise no mencionaba el cobro de ningún trabajo ni surgió ninguna colaboración más allá de la participación en el evento. El entonces candidato sí mencionó en varias ocasiones que necesitaba dinero para financiar su campaña y que quería ingresos para eludir el control del Tribunal de Cuentas. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña”, dijo cuando supo que iba a recibir el dinero.

En el resto de su mensaje, el líder de SALF ha desarrollado su habitual mensaje conspiranoico, hablando de “jueces vendidos por comisiones ilegales” de los que nunca ha presentado ninguna prueba, así como de “periodistas mercenarios” o de políticos que “se gastan vuestro dinero” en prostitución o drogas. “Ya no hay ideología, no hay razón ni verdad”.

“¿He cobrado por mi trabajo sin factura? Si, es la verdad, me niego a esconderme detrás de la sonrisa falsa del político de turno, pero la Justicia en España es una ilusión”, ha dicho antes de emplazar a sus seguidores a un nuevo sorteo de su sueldo. “Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis. Que se acabe la fiesta”, ha dicho en el término final del vídeo.