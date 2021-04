Espinosa de los Monteros se retracta en el juzgado de las acusaciones a un militar para evitar una condena

El diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha retractado de una acusación contra José Ignacio Domínguez, teniente coronel retirado y miembro de la promoción XIX del Ejército del Aire, tal y como el representante de la formación de extrema derecha ha reconocido en su perfil de Twitter. "Hoy he conocido a José Ignacio Domínguez, que me ha explicado que no fue él quien filtró el contenido del chat de veteranos del Ejército del Aire, contrariamente a lo que se publicó. Así que me he retractado en el juzgado de la afirmación al respecto que hice en TVE por esa información", ha asegurado.

Los impulsores de la carta al rey celebraron en el chat las adhesiones de otros militares pero lamentaron que el golpe de 1936 "no volverá a repetirse"

Saber más

Hoy he conocido a @JIDominguezFMD, que me ha explicado que no fue él quien filtró el contenido del chat de veteranos del Ejército del Aire, contrariamente a lo que se publicó. Así que me he retractado en el juzgado de la afirmación al respecto que hice en TVE por esa información. pic.twitter.com/UwTCjwPNWw — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) 23 de abril de 2021

Domínguez formaba parte del chat de miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, en el que se publicaron amenazas y anhelos de golpes de Estado. Los mensajes, adelantados por Infolibre, fueron escritos por sus compañeros de grupo de WhatsApp. El general de división retirado Francisco Beca, divagó con la ensoñación de "fusilar a 26 millones" de personas. "Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta", expuso Beca, que llegó a ser general de división. Estos mensajes llegaron a la Fiscalía. El Ministerio Público no apreció delito en los mensajes enviados por los compañeros de Domínguez y archivó la investigación.

El denunciante también se ha posicionado sobre el acuerdo al que ha llegado con el diputado de la formación de extrema derecha. Domínguez ha asegurado que han "quedado muy satisfechos", tras firmar "un acuerdo de avenencia" con Espinosa de los Monteros. En el acta de conciliación, al que ha accedido elDiario.es, figura que el demandado "se retracta en sus manifestaciones realizadas en la noche del 9 de diciembre de 2020 en el programa La Noche de 24 horas de TV1". Con este documento emitido, el juzgado de primera instancia número 41 de Madrid concluye que da "por finalizado el acto de conciliación con avenencia".

Acabo de salir del Juzgado 41 de Madrid y he firmado un acuerdo de avenencia con @ivanedlm porque se ha retractado de las acusaciones que hizo contra mí en TVE. Ambos hemos quedado muy satisfechos. — José Ignacio Domínguez (@JIDominguezFMD) 23 de abril de 2021

En la demanda, presentada por Domínguez y divulgada a través de sus redes sociales, requirió a Espinosa que se reafirmase en las declaraciones realizada el 9 de diciembre en las que se posicionó sobre el chat de los miembros de la XIX de la Academia del Aire. “Lo que ha pasado en este caso es que ha habido uno de ellos que es un acólito de Unidas Podemos que ha decidido a traición publicar el contenido de una manera bastante fea”, recoge el texto divulgado por Domínguez, sobre las palabras de Espinosa de los Monteros en la televisión pública.

Esta redacción se ha puesto en contacto con Vox, para recabar la versión de Espinosa de los Monteros, sin haber recibido respuesta por el momento.