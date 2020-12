Un exintegrante del chat de militares en el que se habló de "fusilar a 26 millones" de personas: "Se plantearon la posibilidad de un pronunciamiento"

Uno de los participantes del chat de Whatsapp de altos mandos retirados del Ejército en el que se vertieron amenazas de muerte, José Ignacio Domínguez, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER que en el grupo se habló en marzo de la posibilidad de realizar "un pronunciamiento militar", algo que finalmente descartaron al encontrarlo "inviable". El exmilitar, que abandonó el chat, ha descrito a estos altos mandos como "franquistas" y defensores de la dictadura "no solo pasada, sino la futura": "Aspiran a que haya una dictadura".

Crónica | Me encantaría fusilar a 26 millones de hijos de puta, pero la espalda me está matando

Saber más

Según el ex teniente coronel, vicepresidente del Foro Milicia y Democracia, estos exmilitares intentaron movilizar a otras promociones del Ejército del Aire, además de la suya, e implicar también al Ejército de Tierra. "Empezaron a plantearse la posibilidad de un pronunciamiento militar apoyados por el rey. Llegaron a la conclusión de que era inviable", ha explicado. Ante esa vía cerrada, propusieron pedir una entrevista al rey para mostrar su apoyo, algo que más adelante también descartaron. Finalmente optaron por mandar una primera carta de apoyo al monarca el 10 de noviembre y dos semanas después, según reveló El País, les siguieron con otra misiva 73 miembros de la XXIII promoción de la Academia General Militar.

Sitúa la radicalización en la agitación de Vox

Domínguez ha dicho que el grupo se creó hace dos años "de forma amistosa" entre 40 miembros de la misma promoción, pero se radicalizó hace un año a raíz de las elecciones generales. Sitúa el incremento de la violencia en los mensajes en la "agitación" de Vox: "Creo que obedece a la crispación y agitación de Vox. Este odio nunca había existido", ha relatado, argumentando que antes mantenían reuniones amistosas aunque fuese desde la discrepancia.

Entre los militares que pertenecen a este grupo se encuentran firmantes de la carta remitida al rey Felipe VI en noviembre, en la que más de 70 altos mandos retirados hacían suyo el argumentario de la formación de extrema derecha Vox contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Este miércoles, Vox se posicionó sobre la carta asegurando que las argumentaciones defendidas por estos exmilitares son "una manifestación en favor de la unidad nacional de España y como tal, por supuesto que es nuestra gente".

"No queda más remedio que fusilar a 26 millones de hijos de puta"

Según la información que adelantó Infolibre, desde el móvil del general de división Francisco Beca se envió el siguiente mensaje: "Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta".

Mientras, desde el móvil del capitán retirado José Molina se envía este otro mensaje: "Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?". La respuesta llega desde el teléfono del general Beca: "Pero Curro [apodo amistoso para Molina] para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!!!!!!!!!!".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido poner el asunto en manos de la Fiscalía, según ha confirmado un portavoz de su Departamento por si los hechos en ella reflejados fueran constitutivos de delito, "cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo".