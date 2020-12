Vox, sobre los militares retirados que escribieron al rey diciendo que el Gobierno amenaza la seguridad nacional: "Por supuesto que son nuestra gente"

Vox se ha posicionado sobre la carta firmada por altos mandos retirados del Ejército del Aire remitida al rey Felipe VI en noviembre, en la que criticaban al Gobierno de coalición, llegando a asegurar que sus propuestas sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial "aniquilarían de raíz" la democracia. Este miércoles la diputada del partido de Santiago Abascal ha asegurado en el pleno del Congreso que las argumentaciones defendidas por estos exmilitares son "una manifestación en favor de la unidad nacional de España y como tal, por supuesto que es nuestra gente", ha apuntado sobre los firmantes.

El diputado socialista Odón Elorza ha preguntado al presidente de Vox sobre los mensajes publicados por Infolibre en los que varios de los firmantes de este manifiesto aluden a fusilamientos y golpes de Estado. "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta", publicó el general de división, ya retirado, Francisco Beca, en el grupo de WhatsApp en el que estaban presentes decenas de compañeros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, algunos de ellos firmantes de la misiva dirigida al jefe del Estado.

A pesar de que Santiago Abascal no estaba en el hemiciclo, Elorza ha expuesto en su intervención que le gustaría preguntarle "si él sabe si en esos comentarios en el chat" se encontraba el diputados socialista o miembros de su familia, "entre los 26 millones de españoles hijos de puta que habría que fusilar", así como "señores y señoras diputados". "¿A qué 26 millones de españoles hijos de puta, según un general de división, quieren fusilar? Díganlo, ustedes están encendiendo el odio con estos comentarios, son su gente", concluía.

Tras su intervención, la diputada de Vox Macarena Olona ha pedido la palabra a la presidenta del Congreso para contestar por las alusiones en las que se había citado a Abascal. La portavoz de la formación de extrema derecha ha reseñado que "desconocen la veracidad del chat". "Es incierto que se trate de un manifiesto, sí es una manifestación en favor de la unidad nacional de España y como tal, por supuesto que es nuestra gente", ha concluido apoyando los mensajes dirigidos al rey y suscritos por más de 70 altos mandos retirados del Ejército.

Vox lamenta que se publiquen conversaciones privadas

El portavoz parlamentario de la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que "Vox opina que no hay que no hay que revelar chat privados". "Yo no quiero saber lo que dice usted en su chat", ha continuado contestado a los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Congreso, "porque en su teléfono seguro que encontraríamos cosas que a usted no le gustaría que supiéramos".

Asimismo, Espinosa de los Monteros ha asegurado que en el grupo de WhatsApp en el que se hicieron comentarios sobre fusilamientos y golpes de Estado no hay miembros de su formación política. Ante la repregunta si Vox condena los mensajes lanzados, Espinosa no ha lamentado las expresiones vertidas por antiguos altos mandos de las Fuerzas Armadas: "No sé si lo ha quedado claro, si digo que no quiero que se conozcan los chat privados no voy a poner en duda el contenido de lo que digan esos chat privados".

Dos promociones de militares retirados se han dirigido al rey

En las últimas semanas dos promociones de militares ya retirados se han dirigido al rey para criticar al Gobierno de coalición. Una de las misivas estaba firmada por Beca y treinta compañeros más. "Vemos con profunda preocupación majestad, que un Gobierno que juró o prometió cumplir la Constitución, sea capaz de intentar incumplir su juramente o promesa promoviendo cambios ajenos a los establecidos en la misma", recogían "en representación" de varios "miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire", según publicó Okdiario. Unas semanas después, 73 mandos retirados del Ejército de Tierra tomaron la misma decisión, todos miembros de la XXIII promoción de la Academia General Militar. En esa carta, adelantada por El País, culpaban al Ejecutivo de Pedro de Sánchez de amenazar "con la descomposición de la unidad nacional".