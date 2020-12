Ex altos mandos del Ejército lanzan amenazas en un chat: "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta"

Varios altos mandos retirados del Ejército del Aire pertenecen a un grupo de Whatsapp en el que se vierten amenazas de muerte y anhelos de golpes de Estado. La información, adelantada en exclusiva por InfoLibre, ya ha causado un choque en el Congreso de los Diputados. Desde el móvil del general de división Francisco Beca se envió el siguiente mensaje: "Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta".

Mientras, desde el móvil del capitán retirado José Molina se envía este otro mensaje: "Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?". La respuesta llega desde el teléfono del general Beca: "Pero Curro [apodo amistoso para Molina] para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!!!!!!!!!!".

Las conversaciones a las que ha accedido InfoLibre contienen también mensajes enviados desde los móviles de los coroneles retirados Ángel Díaz Rivera y Andrés González Espinar, quienes intercambian estas palabras:

– González Espinar: "Algún día… lo filibusteros de la puta ANC [Asamblea Nacional Catalana]… pagarán por esto y por otras cosas…"

– Díaz Rivera: "Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta".

– González Espinar: "Qué pena… no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta.."

Mensaje de Santiago Abascal

Entre los militares que pertenecen a este grupo de Whatsapp (llamado 'XIX' en referencia a la XIX promoción de la Academia General del Aire), se encuentran firmantes de la carta remitida al rey Felipe VI en noviembre, en la que más de 70 altos mandos retirados hacían suyo el argumentario de la formación de extrema derecha Vox contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

De hecho, uno de los miembros del chat reenvía un audio con la voz de Santiago Abascal en el que se puede escuchar: "Me dicen que es obligatorio saludar a este grupo. Un abrazo a todos y ¡Viva España!"

Trifulca en el Congreso

Los mensajes del chat de militares han llevado al diputado socialista Odón Elorza a preguntar a Santiago Abascal si él está implicado en esa actuación. Elorza ha preguntado a Abascal si sabe si él, su familia o los diputados socialistas estarían entre esos 26 millones de personas.

"¿A qué 26 millones de españoles hijos de puta según un general de División, habría que fusilar? Díganlo. Ustedes son los que están encendiendo el odio con estos comentarios. Son su gente, los de Vox, la ultraderecha", ha añadido.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha pedido entonces la palabra para contestar a Elorza y asegurar que no tienen nada que ver con ese chat. Se ha referido asimismo al escrito de los exmandos militares para recordar su defensa de la unidad de España y señalar, que, por ello, quienes lo escriben, ha dicho, "por supuesto que son nuestra gente".

Elorza ha vuelto a acusar a Vox de alentar el odio para que "determinados señores que portan armas escriban al rey y lancen en chats amenazas y ensoñaciones de fusilamientos".

El móvil más activo del chat era el del general Beca, quien luego ha negado a InfoLibre haber enviado dichos mensajes: "No sé si me lo ha podido quitar alguien [el móvil] o si me ha desaparecido en algún momento porque yo el móvil no lo llevo encima".

En cuanto al capitán retirado José Molina, este ha subrayado a la periodista de InfoLibre que se trata de un chat privado y ha dicho que los mensajes obedecían a "un momento de cabreo o de cachondeo porque yo no deseo la muerte de nadie". El capitán Molina es el que ha causado la desbandada en el grupo al enviar un mensaje de aviso: "Me ha llamado una periodista y tiene copia de todo lo dicho en este chat. (...) Tenemos un topo".