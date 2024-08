Feijóo acusa a Sánchez de “permitir” la marcha de Puigdemont y de “derogar la Constitución” por el concierto catalán

“Responsabilizo al 100% al presidente del delirio que estamos viviendo”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha interrumpido sus vacaciones para reaccionar a lo sucedido en los últimos días en Catalunya: la fugaz aparición de Carles Puigdemont en Barcelona y la investidura de Salvador Illa. En una entrevista en la Cadena COPE, ha acusado a Pedro Sánchez de haber permitido que el expresident volviese a Waterloo sin que lo detuviesen las fuerzas de seguridad y cree que el pacto entre el PSC y ERC para un nuevo concierto en Catalunya supone la “derogación” de la Constitución.

“Estamos derogando la Constitución. España ya no es una nación sino un estado plurinacional, no hay un estado de las autonomías sino de naciones. Ya no sabemos si estamos en un Estado federal. Estamos viviendo en un delirio y creo que los españoles debemos estar convocados porque estamos ante un desafío nacional”, ha advertido el líder de la oposición, que en septiembre va a convocar a los presidentes autonómicos a una reunión para dar respuesta a lo que ha definido como un “desafío nacional”. Una forma de contraprogramar la Conferencia de Presidentes que el Gobierno tiene previsto convocar ese mes.

Feijóo, que se recupera de una operación por un desprendimiento de retina, ha incidido durante la entrevista en la idea de que Sánchez permitió de algún modo el paso de Puigdemont por España sin llegar a ser detenido, incluso ha deslizado que lo hizo a propósito. “Si lo permite por desidia o por conveniencia o por las dos cosas, podemos hablarlo”, ha dicho. El líder del PP cree que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la de Defensa, Margaritas Robles, han hecho el “ridículo” al permitir que un “prófugo” atravesase el “control de fronteras” en Francia y diese un mitin en Barcelona. “El CNI debería saber en qué coche entró, dónde durmió, etcétera”, ha insistido.

“He reivindicado la moderación en política pero admito que en la España de Sánchez no es sencillo mantener la templanza”, ha reconocido el líder del PP, que a continuación ha advertido de una “urgencia nacional” y ha acusado al presidente del Gobierno de “derogar” la Constitución. La razón, bajo su criterio, es el pacto entre el PSC y ERC para una nueva financiación autonómica, con el que Illa se garantizó los votos republicanos para ser investido president la semana pasada. “Hemos visto cómo el Código Penal lo redactan los defensores de los condenados por el Tribunal Supremo, cómo se miente en campaña, pero no pensamos que fuese posible derogar el estado del bienestar, el sistema de financiación, sin hablar con ninguna comunidad autónoma”, ha dicho.

Feijóo cree que con el concierto acordado para Catalunya -que debe contar con el aval del Congreso para entrar en vigor-, esa autonomía consigue un “negocio” al “quedarse con lo que se recauda y repartir las deudas”, si bien lo pactado especifica que ese territorio recaudará todos los impuestos pero aportará un cupo por los servicios prestados y otra partida en concepto de “solidaridad” con el resto de comunidades. “La ingente deuda pública de la Generalitat y el costo de las pensiones se reparten entre todos y los ingresos me los quedo yo, un gran negocio con el sello y firma del PSOE”, ha insistido aún así.

Preguntado sobre si revertiría esa medida de llegar a la Moncloa, se ha limitado a decir que no mentirá y que hará las cuentas “de manera correcta”. “Catalunya tiene especificidades pero no la insolidaridad”, ha dicho. “Un sistema de cupo no cabe ni en la Constitución ni en la solidaridad del conjunto del Estado de las autonomías. Lo que no es posible no podemos permitirlo a cambio de nada”, ha reiterado.

Es por eso que Feijóo que cree que está llamado a dar respuesta a una “urgencia nacional”, para lo que ha convocado a los presidentes autonómicos del PP. “Yo tengo un compromiso que es ser presidente de la primera fuerza política española, tengo la responsabilidad de 12 comunidades, y lo que no va a hacer el presidente que es convocar a los presidentes lo voy a hacer yo en el mes de septiembre. Vamos a defender juntos a todos los españoles. Estamos ante una urgencia nacional. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado del bienestar solidario”, ha prometido e incluso ha llamado a dirigentes del PSOE “coherentes” a que el concierto no se apruebe en el Congreso, como hizo en el pasado con la ley de amnistía.

En esta ocasión, el líder del PP ha evitado atacar al presidente por la situación judicial de su pareja, Begoña Gómez, desviándose de la estrategia que tanto él como su partido siguen desde hace meses. Feijóo se ha centrado en señalar la supuesta debilidad de Sánchez en el Gobierno ante su dependencia de las fuerzas independentistas para sacar adelante la actividad legislativa en el Congreso. Algo que ha utilizado para defender que España está ahora “peor que antes del procés”.

“Por eso estamos peor que antes del procés. Porque antes los independentistas solo mandaban en Catalunya, ahora también mandan en España. Todo va a depender de los 7 votos de Puigdemont. El presidente de Gobierno lo es mientras lo quieran los independentistas. Estamos peor porque la Constitución no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo ahora”, ha incidido.