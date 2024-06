Feijóo acusa a Sánchez de ser “populismo en vena” por su “carta lacrimógena” tras la imputación de su esposa

“Tenemos que superar la situación de cabreo generalizado que se vive en nuestro país”. Así ha comenzado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un mitin en Torremocha (Cáceres) este miércoles en el que ha arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ejercer “populismo en vena, populismo puro, populismo barato y antiguo” con la “carta lacrimógena” que hizo pública ayer tras conocerse la citación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Feijóo ha pedido “responder” a la misiva en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Feijóo ha pedido superar “el cabreo” con una gran “movilización” que “mande un mensaje” el próximo domingo al líder socialista, cuya “actitud” ha calificado de “chulesca” del presidente del Gobierno. “Lo peor es el engaño, es la arrogancia, es la actitud de creerse que se puede pasar por encima de todo y de todos”, ha dicho en su discurso. “Esa actitud chulesca, esa actitud del choque frontal contra la realidad”, ha añadido.

El líder del PP, que no ha mencionado una sola vez a su candidata el 9J y sí a la del PSOE, ha dedicado buena parte de su intervención a Sánchez. “Se cree impune para insultar a todo el mundo y atacar a la oposición, al Poder Judicial y a los medios de comunicación”, ha lamentado. “No nos vamos a callar. Vamos a hablar alto y claro el domingo votando en las urnas y respondiendo a la carta lacrimógena”, ha espetado.

El líder de la oposición no ha pedido directamente la dimisión de Sánchez ni la convocatoria de elecciones generales, como sí hizo el pasado 26 de mayo en un mitin-protesta en Madrid, aunque todavía no se había cumplido el plazo legal para hacerlo. Y tampoco ha querido comparar al presidente con el candidato republicano en las presidenciales de EE UU, Donald Trump, como sí ha hecho por ejemplo su portavoz, Borja Sémper. Tampoco ha mencionado a Venezuela ni a Nicolás Maduro como sí ha hecho en el pasado de forma reiterada.

Feijóo sí ha descrito la actitud de Sánchez de “populismo”. El líder del PP ha hablado de “la sensación y la situación de cabreo, de indignación, de pensar que todos somos tontos, de pensar que aquí resulta que los que tenemos que dar explicaciones son a los que nos corresponde pedirlas”. “Y ahora resulta que la culpa de lo que está ocurriendo en España la tienen los jueces, los periodistas y la oposición”, ha añadido. “Esto es populismo en vena, populismo puro, es populismo del más barato y más antiguo, impropio de un país como España”, ha concluido.

Feijóo ha arremetido contra las “estrategias peliculeras” de Moncloa, ha asegurado que se crean “conflictos internacionales” para tapar los supuestos casos de corrupción que afectan al presidente. “No podrán tapar el voto de millones de españoles”, ha asegurado. “Esto ya no da más de sí”, ha dicho, aunque no ha incitado a una disolución tempranas de las Cortes: “No sé cuándo va a haber elecciones, no lo sabe nadie”.

El líder del PP, que ha planteado las elecciones como un plebiscito sobre Pedro Sánchez, ha pedido el voto al PP “para que el domingo sea el principio del fin de lo que España no necesita y para que, sobre todo, el domingo, sea el principio del país que merecemos”.

Defensa de la energía nuclear, el tabaco y contra el ecologismo

Feijóo ha celebrado el mitin en una dehesa cacereña en el Día Mundial del Medio Ambiente, y ha aprovechado para arremeter contra la candidata del PSOE y todavía vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a quien ha señalado por su supuesto “catastrofismo” como ministra de Transición Ecológica.

“Ni los negacionistas ni los sectarios nos van a dar ninguna lección” sobre ecología, ha dicho. “Nosotros no estamos ni con el catastrofismo que criminaliza cualquier actividad ni con usar el medio ambiente como una excusa para imponer ningún fundamentalismo ideológico”, ha sostenido, para añadir que “el medio ambiente no se puede respaldar de espaldas a la ciencia, pero tampoco se defiende insultando a los agricultores y a los ganaderos, que son los guardianes del medio ambiente”.

“Lo que necesita España es una ministra que le interese España y no su fundamentalismo ideológico permanente”, ha añadido sobre Teresa Ribera, sin que haya citado ni una sola vez a su propia candidata, Dolors Montserrat.

Inmediatamente después de decir que los agricultores y ganadores son los que más y mejor cuidan “el campo y el bosque”, Feijóo ha pedido que la UE añada otro principio al de “quien contamina paga”. “Quien descontamina, cobra”, ha asegurado el líder del PP. “Así veremos cómo las cosas empiezan a equilibrarse y a poner en valor la descontaminación”, ha dicho. Feijóo ha explicado que quiere “una remuneración para los agricultores y para los propietarios forestales que dispongan de sumideros de CO2”. “Vamos a retribuir a los que cuidan el medio ambiente en vez de evangelizarlos para que dejen de ser la despensa de España y la despensa de Europa”, ha apuntado.

El líder del PP también ha defendido la energía nuclear, que tiene importancia en Extremadura por la central de Almaraz, también en Cáceres. Feijóo ha dicho que “la política energética” para la región se decidirá en Bruselas, algo relevante porque en la comunidad “se produce energía verde para cuatro millones de personas”.

El cálculo implica sumar todas las fuentes de producción de energía de Extremadura, incluida Almaraz.

Más explícita ha sido la presidenta autonómica, María Guardiola, quien ha comenzado su discurso con una defensa cerrada de los toros, también ha dedicado parte de su 'speech' a arremeter contra Ribera. “Lo que mejor le ha podido pasar al campo español, al campo extremeño, es que esta señora, esta ministra, se marche a Bruselas y se someta a las decisiones y al sentido común del resto de países que sí apoyan la energía nuclear, que sí apoyan y apuestan por la energía verde, por Almaraz, por la sostenibilidad, por el desarrollo de nuestros pueblos, por el empleo”, ha dicho.

Guardiola ha hablado de “inexplicable ataque” y “campaña” contra la energía nuclear. Pero también ha defendido la “quema de rastrojos”, sin dar más datos, y ha asegurado que existe un “ataque al sector tabaquero”, uno de los cultivos más importantes de la región.