Feijóo acusa a Vox de comportarse “como los independentistas” y hacer “un chantaje a la nación”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado hoy duramente contra Vox, después de que el partido de extrema derecha rompiera el pasado jueves los acuerdos suscritos en las comunidades autónomas. Feijóo ha dicho que Vox se comportan como “los independentistas, haciendo chantajes a la nación”, como “Sumar y Podemos” con un “espectáculo de inmadurez”, y guiados solo por su “interés personal” como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Quien pretenda un espectáculo que no cuente con nosotros”, ha dicho Feijóo durante su intervención en el Congreso del PP de Ourense celebrado este sábado. Ha insistido en que no comparte la idea de nación que se aparece “cuando cuando se antepone el interés particular al generales, cuando se desatienden de los problemas reales, cuando no existe la más mínima sensibilidad”, en referencia a la negativa de Vox a que las comunidades autónomas acojan menores migrantes no acompañados. “Esa idea de nación, como la de Sánchez, no es la nuestra, no estamos en política para desatender los problemas de los ciudadanos”, ha afirmado.

Feijóo ha dicho que ahora se abre un nuevo escenario en la política nacional con “una oposición a la oposición”, pero ha asegurado que “la pinza” entre PSOE y Vox no va a apartar al PP de su objetivo, que es hacer oposición al Gobierno, también con un rechazo frontal a “una política migratoria irresponsable”. “Que el PSOE no se las prometa muy felices con el capote de Vox”, ha señalado: “No nos vamos a confundir de adversarios ni de objetivos”.

Feijóo ha asegurado que el PP acabará alcanzando el Gobierno, y para ello ha tendido la mano a los votantes de todos los partidos, pero especialmente a los que “no entienden la deriva de los dirigentes de Vox haciéndole favores al gobierno más disparatado de la nación española”.

Feijóo también se ha mostrado muy crítico con la propuesta del Gobierno de que José Luis Escrivá sea el nuevo gobernador del Banco de España. “Lo último es un ministro al frente del Banco de España, pues que no cuenten con el PP. Sánchez pretende repartir el Consejo de Ministros en las instituciones del estado”, ha afirmado.