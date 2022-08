Feijóo insiste en que no conocía el acuerdo con el Gobierno sobre el Poder Judicial y dice que Casado no lo llevó al Comité de Dirección del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que no conocía el acuerdo que firmó la anterior dirección de su partido con el PSOE para reformar la ley del Poder Judicial y ha afirmado que en ningún caso ese documento pasó por el Comité de Dirección de la formación, ni durante su mandato ni cuando era presidente Pablo Casado.

En una rueda de prensa en la localidad tras visitar la localidad gallega de Porto do Son, el líder de la oposición ha reaccionado públicamente por primera vez a la publicación por parte del diario El País del acuerdo que plasmaron por escrito en octubre de 2021 el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea, para modificar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y permitirle que pudiera nombrar en funciones a dos magistrados del Tribunal Constitucional. “Es evidente que no lo conocía. A mí nadie me lo dio. No ha sido nunca valorado en el Comité de Dirección anterior ni actual”, ha zanjado el presidente de la formación conservadora.

Feijóo ha considerado que ese texto, publicado este martes, “no debería tener ningún valor”, toda vez que, según ha explicado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordó con él retomar las conversaciones sobre el Poder Judicial desde cero cuando asumió la dirección del PP. “El presidente y yo quedamos en trasladarles que íbamos a retomar las conversaciones sobre el Poder Judicial y pactamos el término. Huimos hablar de 'negociaciones' porque era una nueva etapa”, se ha justificado.

“En ningún comité de Comité de Dirección se habló de ningún documento ni de ninguna cuestión firmada entre el ministro y el ex secretario general del PP. Esto es lo que me han trasladado a mí. Cuando despaché con el señor Casado en ningún caso me dio ningún documento ni me habló de acuerdo”, ha proseguido el líder del PP, que ha acusado acto seguido al PSOE de filtrar el documento a los medios.

Según Feijóo, el ministro de Presidencia amenazó al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con sacar a la luz el documento firmado con la dirección de Casado si no llegaban a un acuerdo sobre el Poder Judicial. “El señor Bolaños dijo: o llegamos a un acuerdo o filtro el papel. Nos habían amenazado de que, si no se llegaba al acuerdo que ellos decían, iban a filtrar el papel. Nosotros no filtramos papeles, hacemos propuestas”, ha reprochado.

En este sentido, el líder del partido ha recordado que a mediados de julio enviaron un documento al Gobierno con una serie de requisitos y que en paralelo el Gobierno decidió hacer una modificación “unilateral” que afectaba al órgano de gobierno de los jueces. El 11 de julio, el PP envió una serie de exigencias a su interlocutor para renovar el Poder Judicial, con mandato caducado desde hace tres años y medio, que comprendían entre otros asuntos que asumiese el compromiso de remodelar la fórmula de nombramiento de los vocales, vigente desde hace cuatro décadas. Si así ocurre, dijo Pons en su momento, el PP se muestra “dispuesto a negociar la renovación del CGPJ, del Supremo y del Constitucional”. “Simultáneamente”, añadió, “pedimos reforma la Ley orgánica del Poder Judicial para que se garantice una regeneración del modelo de elección del CGPJ”.

El PP también introdujo en ese momento dentro de sus exigencias para la renovación del órgano que el Gobierno retirase la proposición de ley que había enviado al Parlamento y aprobó el Senado a principios de julio para que el Poder Judicial en funciones pudiese elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional.