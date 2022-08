El PP dice ahora que desconocía el acuerdo de la dirección de Casado sobre el Poder Judicial y el Gobierno le pide que deje las excusas

El Gobierno ha emprendido la enésima acometida contra el PP por su negativa a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, que acumula casi cuatro años en funciones. El nuevo capítulo de un culebrón interminable comenzó este martes con la publicación del acuerdo que PSOE y los conservadores rubricaron en octubre de 2021 para reformar el órgano de gobierno de los jueces y que la actual dirección dice que desconocía. Pedro Sánchez aprovechó ayer un acto en La Palma para reprochar al PP su persistente bloqueo de la institución y hoy han imitado al presidente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Defensa, Margarita Robles.

“Lo que tiene que hacer el PP en primer lugar es cumplir la Constitución, cumplir la ley y cumplir lo que firma”, ha lanzado hoy Bolaños en declaraciones a EFE desde Almería. El titular de Presidencia llegó en octubre del año pasado a un acuerdo por escrito con el entonces secretario general de los populares, Teodoro García Egea, para reformar la ley del Poder Judicial con el fin de que el órgano pudiese nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de estar en funciones, según el texto que desveló ayer El País.

Ese compromiso se plasmó en un papel tras alcanzar ambas formaciones acuerdos para renovar el resto de órganos constitucionales que hasta ese momento el PP también bloqueaba y, según la información del diario de Prisa, en medio de una negociación casi cerrada para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Tanto el texto como esas conversaciones quedaron en nada con el relevo en la cúpula de la formación conservadora y la llegada de Alberto Núñez Feijóo, cuya dirección quiso comenzar desde cero las negociaciones.

“Con lo que hemos conocido en estos días, ya sabemos que Feijóo no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido”, ha lamentado este miércoles Bolaños, que considera que los populares han entrado en “un carrusel de excusas baratas y de mentiras, de mentiras sobre mentiras para tapar la falsedad que dijo el señor Feijóo en su entrevista”, en referencia a la publicada también por El País en este domingo, en la que el líder de la oposición dijo desconocer que su partido había llegado a un acuerdo con el PSOE en el pasado.

Hoy, el ‘número tres’ del PP, Elías Bendodo, se ha pronunciado en la misma línea que Feijóo: su partido desconocía el acuerdo. “No lo conocía ni reconozco ese documento”, ha dicho en declaraciones a la prensa desde Málaga, donde ha afirmado que su formación tiene la mano tendida al PSOE para negociar. El problema, ha dicho, es que el presidente del Gobierno “es preso de sus socios”, que no le permiten “sentarse y pactar con los populares”. “Ese es el problema. Nos queremos sentar, lo hemos intentado y se ha producido algún encuentro, pero en cuanto íbamos a llegar a un acuerdo y el PP iba a presentar sus propuestas, el Gobierno cambia las reglas del juego”, ha dicho.

El martes, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, se vio forzado a dar veracidad al acuerdo publicado por El País, pero acusó al Gobierno de haber filtrado un documento que, dijo, en su día no mostró en las conversaciones que la nueva dirección del partido estableció con el PSOE a partir de abril. “Todos recordarán que ningún miembro del Gobierno ni el presidente hicieron referencia a un documento suscrito con anterioridad. Entendía la postura de la nueva dirección del PP y no ponía en valor ese documento”, dijo.

Momentos antes, Pedro Sánchez había pedido al principal partido de la oposición que “cumpliese lo firmado” y recordó que el PP lleva “1.351 días” bloqueando dicha renovación. “No hay precedente en Europa de un bloqueo como el que se está sometiendo a los jueces”, enfatizó, para hacer un “llamamiento a la responsabilidad y a la lealtad constitucional” al PP para que vuelva a sentarse a la mesa y rubrique el acuerdo alcanzado hace nueve meses. Hoy, Bolaños se ha quejado de que el PP hable de un acuerdo “secreto”, cuando “iba a terminar en una proposición conjunta del PSOE y del PP en el Congreso”. “No hay nada menos secreto”, ha insistido.

La proposición de ley para reformar las atribuciones del Poder Judicial en funciones fue finalmente presentada en el Congreso por el PSOE, aunque de forma unilateral tras el fracaso de las negociaciones con su rival político. El Senado aprobó a finales de julio esa pequeña contrarreforma a la ley para devolver al órgano de gobierno de los jueces las competencias para hacer nombramientos, aunque de forma limitada, al Constitucional. Esa semana, Moncloa admitía que el cambio legal fue uno de los acuerdos que había alcanzado con el PP en la negociación de octubre, algo que confirma el acuerdo desvelado el martes.

“Lo esencial es que se renueve el Consejo (…) Yo le pido al señor Feijóo que cumpla la Constitución, que cumpla la ley y que no mienta, que sea de fiar, que cuando firme un acuerdo, que lo cumpla. Creo que no es mucho pedir”, ha reiterado Bolaños. Horas después, la ministra de Defensa se ha sumado a la presión contra el PP y le ha pedido que “proceda inmediatamente a poner todo lo necesario para la renovación”.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Robles ha recordado que la renovación de los vocales del CGPJ –cuyos 20 miembros son elegidos por el Congreso y Senado– lleva “tres años y medio pendiente”, en concreto desde diciembre de 2018, coincidiendo con el comienzo de la actual legislatura, cuando su renovación supone todo un “mandato constitucional”. “Desde cualquier punto de vista, es inaceptable que el CGPJ lleve tres años y medio sin ser renovado”, ha enfatizado, para añadir que “el PP debe dejar de poner vetos y obstáculos y de tomar al Poder Judicial como rehén”.