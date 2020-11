La Fiscalía pedirá devolver la causa sobre Pablo Iglesias a la Audiencia Nacional para que practique nuevas diligencias

La Fiscalía del Tribunal Supremo no se pronunciará todavía sobre si se debe o no imputar a Pablo Iglesias por el caso Dina. El equipo de fiscales que han analizado la exposición razonada en la que el juez Manuel García Castellón solicitaba la apertura de una causa penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno consideran que ese informe no está completo. En consecuencia, solicitarán a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que lo devuelva a la Audiencia Nacional para que el instructor lleve a cabo nuevas diligencias, informa El Español.

Sólo entonces la Fiscalía del Supremo se pronunciará sobre si hay indicios suficientes para actuar penalmente contra Iglesias, a quien el juez García Castellón atribuye indiciariamente tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género; daños informáticos; y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham. La antigua colaboradora, supuesta víctima, no acusa a Iglesias de ningún delito y le exime de responsabilidad en todo lo referente a la tarjeta.

La Fiscalía Anticorrupción remitió recientemente una nota interna al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, con su posición contraria a la imputación de Iglesias y el resto de señalados en la citada exposición razonada. Anticorrupción apreció indicios de delito de revelación de secretos y/o daños informáticos en la actitud de Iglesias pero advirtió al juez en mayo que no era posible imputar al líder de Podemos si la perjudicada, Dina Bousselham, no ejercía acciones contra él, extremo éste que no se ha producido y contra el que se posicionó la propia aludida en un escrito remitido al Juzgado central de Instrucción número 6.

Anticorrupción pidió al juez que citara a Bousselham como testigo para que aclarara su postura en sede judicial pero García-Castellón se negó reiteradamente. En su exposición razonada, el instructor del caso Villarejo propuso que fuera el Supremo quien lo hiciera una vez imputara a Pablo Iglesias. Los fiscales del Supremo también entienden que debe ser García Castellón quien debe escuchar a Bousselham.