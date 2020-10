Anticorrupción informa a la Fiscalía del Supremo en contra de imputar a Pablo Iglesias

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido una nota interna al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, con su posición contraria a la imputación de Pablo Iglesias y el resto de señalados en la exposición razonada que el juez del caso Dina, Manuel García-Castellón, elevó a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, informan a elDiario.es fuentes fiscales. En la nota, Anticorrupción resume el desarrollo de la instrucción y expone las conclusiones que no le reclamó García-Castellón antes de dar el paso de solicitar al Supremo que cite como investigado al vicepresidente segundo del Gobierno.

Anticorrupción apreció indicios de delito de revelación de secretos y/o daños informáticos en la actitud de Iglesias pero advirtió al juez en mayo que no era posible imputar al líder de Podemos si la perjudicada, Dina Bousselham, no ejercía acciones contra él, extremo éste que no se ha producido y contra el que se posicionó la propia aludida en un escrito remitido al Juzgado central de Instrucción número 6. Anticorrupción pidió al juez que citara a Bousselham para que aclarara su postura en sede judicial pero García-Castellón se negó reiteradamente. En su exposición razonada propone que sea el Supremo quien lo haga una vez impute a Pablo Iglesias.

El otro delito que atribuye el juez de la Audiencia Nacional a Iglesias es el de denuncia falsa. Según García-Castellón, el líder de Podemos habría urdido "un montaje" para obtener "rédito político" del robo y posterior difusión del contenido del móvil de sus excolaboradora. Para argumentar este montaje, García-Castellón se centra principalmente en la declaración del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. Anticorrupción considera en su nota que no hay indicios suficientes para sostener esa acusación.

El teniente fiscal Navajas adoptará una decisión sobre Iglesias y el resto de los señalados por García Castellón (Dina Bousselha, Ricardo Sa Ferreira, Gloria Elizo, Raúl Carballedo y Marta Flor) previa consulta con un grupo de fiscales de sala. Con su informe, la Sala de Admisiones, formada por cinco magistrados, resolverá si acepta la exposición razonada de García-Castellón y les cita a declarar como investigado o archiva el caso.