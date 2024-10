El Gobierno se desvincula de Ábalos y dice que ya actuó con “total contundencia”

El Gobierno se desvincula del 'caso Ábalos' después de que la investigación de la Guardia Civil haya detectado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, recibió contraprestaciones por parte del empresario que se llevaba contratos de su departamento y de que atribuya al exdirigente del PSOE un “papel relevante” en la trama. “Hemos actuado como Gobierno con total contundencia, lo vamos a seguir haciendo. Queremos ser absolutamente transparentes, que se investigue todo lo que haya que investigar, que quien tenga que pagar, que lo pague”, ha respondido el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, a los periodistas en Luxemburgo antes de participar en un encuentro con sus homólogos de la UE.

“Hace ocho meses, cuando conocimos las primeras informaciones que ni siquiera apuntaban en ese momento al señor Ábalos, sino a algún colaborador suyo [en referencia a Koldo García], ya hicimos todo lo que había que hacer. Le apartamos del partido, le pedimos el acta y ya en ese momento no formaba parte del Gobierno”, ha expresado Bolaños, que no ha querido aclarar, no obstante, si el motivo por el que Sánchez prescindió de Ábalos tanto en el Ejecutivo como en el partido se debió a las sospechas de una conducta irregular. El presidente nunca ha profundizado en los motivos del cese del que hasta entonces había sido el número tres de la organización.

Bolaños ha defendido que los socialistas han actuado con transparencia desde que salió a la luz la trama, vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia. “Creamos una comisión de investigación en el Congreso para que se conociera todo. En el propio Ministerio de Transportes se ha hecho una auditoría interna también para conocer todo lo que ha sucedido y lo que queremos es que se investigue y quien tenga que pagar, que pague”, ha reiterado.

El ministro ha evitado pronunciarse sobre el viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que hizo una escala en Madrid, donde no puede pisar suelo europeo por las sanciones impuestas por la UE. Ábalos siempre negó que se hubiera producido una reunión con la dirigente venezolana y que simplemente se trasladó al aeropuerto para evitar que pisara suelo español. “Evité un conflicto”, aseveró en aquel momento.

No obstante, unos días antes de que se produjera aquel viaje, Ábalos envió un mensaje a Sánchez en el que le informaba esa visita. “Para terminar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en viaje privado el próximo lunes y quiere verme discretamente. La gestión que acordamos con empresas españolas ha permitido que Duro Felguera cobre una deuda importante”, le dijo. “Bien”, le respondió el presidente.

El Gobierno, a través de María Jesús Montero, aseguró que se había enterado de ese viaje cuando el avión de la vicepresidenta ya estaba volando. Sin embargo, Sánchez ha admitido este viernes que Ábalos le informó de esa “visita privada”. “Cuando nos percatamos de que había unas sanciones a la vicepresidenta pues se canceló esa visita”, ha dicho en Roma.

“La derecha lleva diez años intentando ensuciar el nombre del presidente del Gobierno, no iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción”, se ha limitado a contestar Bolaños sobre ese asunto.