El Gobierno llama “cobarde” al candidato de EH Bildu por no calificar a ETA de terrorista: “Es un desprecio a las víctimas”

El Gobierno sigue los pasos de los socialistas vascos y no escatima críticas al candidato de EH Bildu por no atreverse a calificar como terrorismo la violencia de ETA. “no reconocer que ETA fue una banda terrorista no es solo que sea absolutamente cobarde, sino que es un desprecio enorme hacia todas las víctimas y hacia la sociedad vasca y española en su conjunto”, ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha llegado a señalar que no calificar a ETA como banda terrorista es directamente una postura “negacionista incompatible con la historia y con la democracia, que fue quien acabó con el terrorismo de ETA”, ha dicho.

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, optó por no calificar a ETA de organización terrorista. “ETA fue un grupo armado. Afortunadamente ETA no existe y a partir de aquí podemos construir el futuro y la memoria de una forma mucho más compartida y con respeto a todas las víctimas”, respondió tras ser preguntado en diversas ocasiones en una entrevista concedida a la Cadena SER.

En precampaña, Otxandiano dijo que ETA se había producido en un “ciclo político que afortunadamente se ha dejado atrás”. Este lunes, preguntado por ello por Aimar Bretos en varias ocasiones, el candidato a lehendakari de la coalición abertzale evitó calificarla como “organización terrorista”. “Hoy, felizmente, ETA no existe en el 2024 y estamos mucho mejor como sociedad y como país y tenemos una posición muy adecuada y muy buena para abordar el ejercicio de una memoria plural y colectiva y reconocer a todas las víctimas y construir una convivencia basada en el respeto de todos los derechos humanos”, dijo ante los micrófonos.