Otxandiano, sobre si ETA fue una organización terrorista: “Fue un grupo armado. Afortunadamente no existe”

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha optado por no calificar a ETA de organización terrorista. “ETA fue un grupo armado. Afortunadamente ETA no existe y a partir de aquí podemos construir el futuro y la memoria de una forma mucho más compartida y con respeto a todas las víctimas”, ha respondido, tras ser preguntado en diversas ocasiones en una entrevista concedida a la Cadena SER.

En precampaña, Otxandiano dijo que ETA se había producido en un “ciclo político que afortunadamente se ha dejado atrás”. Este lunes, preguntado por ello por Aimar Bretos en varias ocasiones, el candidato a lehendakari de la coalición abertzale ha evitado calificarla como “organización terrorista”. “Hoy, felizmente, ETA no existe en el 2024 y estamos mucho mejor como sociedad y como país y tenemos una posición muy adecuada y muy buena para abordar el ejercicio de una memoria plural y colectiva y reconocer a todas las víctimas y construir una convivencia basada en el respeto de todos los derechos humanos”, ha dicho ante los micrófonos.

¿Qué fue ETA, según sus palabras? “ETA fue un grupo armado. La violencia de Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanto la cuestión”, dijo, y luego insistió en lo que ha supuesto para la sociedad tanto la “tortura” de los GAL como también la de ETA. Y añadió: “Hay diferentes puntos de vista. Hay un consenso fundamental en la sociedad vasca después de quince años de la desaparición de ETA: ese ciclo lo hemos dejado atrás. Afortunadamente ETA no existe y a partir de aquí podemos construir el futuro y la memoria de una forma mucho más compartida y con respeto a todas las víctimas”. Preguntado por Aimar Bretos una vez más por si ETA fue una banda terrorista, Otxandiano volvió a esquivar la pregunta y desviarla con otras: “¿Qué es terrorismo hoy en día? ¿Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo? Podemos discutir qué es terrorismo y qué no es terrorismo, pero la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos y creo que en este país hemos avanzado muchísimo”. Y aprovechó para alabar la “aportación de la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA”. En su opinión, esa transición la han pagado con hasta “seis años de cárcel” miembros de la izquierda abertzale. En la entrevista, Otxandiano también acusó al PSE-EE encabezado por Andueza de ser “menos vasquista” que el PSOE a nivel nacional y, preguntado por posibles pactos de gobernanza, aseguró que a los socialistas aún les falta en Euskadi “capacidad de adaptación”.

Diferentes integrantes de la coalición abertzale han sido en varias ocasiones taxativos en sus respuestas frente a ETA. Mertxe Aizpurua, portavoz del grupo independentista en el Congreso, ha lanzado varios mensajes dirigidos a las víctimas. “Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo”, dijo, por ejemplo, en el hemiciclo en 2022.

“Es un absoluto cobarde”

“La única verdad que dice Otxandiano es que ETA ya no existe. ETA fue una banda terrorista y el señor Otxandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde”, le ha respondido Andueza en una entrevista también concedida a la Cadena SER. El candidato socialista ha apuntado que las declaraciones de Otxandiano le parecen de “una bajeza moral tremenda”. Andueza ha insistido en varias ocasiones, incluida la entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi, en que no va a dejar que EH Bildu gobierne en Euskadi por motivos éticos, y ahora se ha reafirmado tras las declaraciones de Otxandiano. “Moralmente no puedo permitir que esa gente gobierne y que muchísimo menos gobierne gracias a nosotros. Aquí ha habido muchísima gente que ha sufrido. No se puede hablar desde la condescendencia o desde la piedad sobre las víctimas del terrorismo sin criticar a los terroristas, sin decir que aquello fue una indecencia, sin afrontar su propio pasado”, ha subrayado.