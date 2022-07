EH Bildu, a las víctimas de ETA: “El pasado no tiene remedio, pero sentimos su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo”

En un debate sobre el estado de la nación que comenzó, el martes, con el protagonismo que el PP quiso dar a ETA cuatro años después de su desaparición, EH Bildu ha aprovechado este miércoles su intervención en el Pleno del Congreso para, una vez más, lanzar un mensaje a las víctimas de la banda terrorista. “Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo”, ha asegurado la portavoz del grupo independentista, Mertxe Aizpurua.

“Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio, sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas”, ha añadido. “Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello y creemos sería una buena contribución que todos lo estuviéramos, aportando cada uno su propia declaración a este proceso”, ha proseguido.

Aizpurua ha afirmado ser consciente de que “para algunos nunca será suficiente” lo que EH Bildu diga sobre las víctimas. “Pero también somos conscientes de que los vascos y las vascas hemos avanzado mucho, muchísimo, en la construcción de ese futuro compartido. Que las victimas de diferente signo están haciendo un esfuerzo enorme demostrándonos que sí, que es posible escucharnos, empatizar y, desde el respeto, avanzar. Porque la memoria, las víctimas y su dolor, no pueden ser arma política contra el adversario como ha sucedido en este hemiciclo. Nunca nos encontrarán ahí. La verdad, la justicia y la reparación para todas las victimas es y será la mejor garantía de que aquello no vuelva a ocurrir. Ese es nuestro compromiso y por ello seguiremos trabajando”, ha concluido.

En cuanto al contenido central del debate, marcado por los anuncios realizados por Sánchez en su discurso del martes, Aizpurua ha reconocido que el jefe del Ejecutivo “ha intentado imprimir un nuevo giro a la izquierda con el anuncio de sus medidas”. “Hoy podríamos pensar que tenemos aquí al Sánchez de izquierdas. Bien, ojalá sea así, porque nos alegraremos. Pero como casi siempre con este Gobierno, todo se queda a medio camino, todo es temporal y no estructural, son parches para un momento concreto sin cambios de raíz”, ha lamentado.

“Estamos ante una gran estafa”

La portavoz de EH Bildu ha asegurado, asimismo, que “varias medidas” de las planteadas por Sánchez son las que llevan tiempo exigiendo socios de izquierdas del Gobierno, como un impuesto a la banca y a las eléctricas. “¿Es positivo que se vayan a tomar estas decisiones? Por supuesto. ¿Es suficiente? Obviamente no”, ha considerado. Ella ha recordado que se aplicó el descuento de 20 céntimos a los carburantes “y las petroleras y, mediante la manipulación de precios, no solo se comieron el descuento, sino que han ganado más que nunca en la historia”. O que “se redujo el IVA de la electricidad y se intentó poner coto a los beneficios de las eléctricas y, estas han vuelto a tener ganancias milmillonarias récord y se han repartido el botín entre los suyos mediante dividendos”.

“Estamos ante una gran estafa que ni siquiera se molestan en esconder”, ha lamentado. “Porque nadie actúa contra ellos de manera decidida y nadie los controla. Y lo saben”, les ha dicho Aizpurua a los miembros del Gobierno, a quienes ha reprochado no haber dicho “nada de cómo controlarán que, como vienen haciendo con cada medida aprobada, estos recargos impositivos no acaben repercutiendo en el consumidor”. “Nos gustaría conocer los mecanismos que tiene planteados para que esto no ocurra”, ha insistido, antes de pedir a Sánchez que “anuncie la intervención pública de los precios para poner topes a la electricidad y los carburantes”, así como “impuestos extraordinarios permanentes sobre sus beneficios” y recuperar “la gestión pública de todas las centrales de generación privatizadas”

Aizpurua ha denunciado que “la estafa de las eléctricas está suponiendo el empobrecimiento generalizado de las capas populares”. “Y nos preguntamos cuándo llegará el momento de acabar con el largo tiempo en que estos grandes poderes económicos siempre ganan mientras la ciudadanía siempre pierde. Si será esta vez, esta vez sí, cuando la crisis la paguen los ricos y las grandes empresas y no los trabajadores. Sería un buen comienzo en el giro a la izquierda que numerosos grupos le estamos demandando”, ha señalado.

EH Bildu, ha dicho, se opone “frontalmente” a una congelación salarial porque “la inflación no viene dada por el aumento salarial” sino “por el aumento desorbitado de los beneficios de las grandes empresas, especialmente las eléctricas y petroleras”. “Porque no nos engañemos, el pacto de rentas solo supondrá el empobrecimiento y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores mientras se blinda el aumento de los beneficios empresariales. Esta no es la salida. Por eso le planteamos, y lo haremos constantemente, que el Gobierno tome medidas laborales para un aumento de los salarios acorde al IPC así como una revaloración del Salario Mínimo Interprofesional en los mismos términos”, ha zanjado.

“Como le he dicho, valoramos positivamente las medidas que usted ha anunciado, pero esperamos más, comenzando por una ambiciosa, progresiva y justa reforma fiscal. Porque hemos tenido que pasar una pandemia, estar en medio de una guerra en Europa con una inflación disparada para que tome estas medias decisiones. No querríamos tener que esperar a otra catástrofe para poder tomar decisiones más audaces y estructurales. Y, usted lo sabe, serán necesarias decisiones de calado”, ha concluido.